Integrimi nxjerr nga shinat Edi Ramën, s’përballon dot as debatin e as interpelancën  

Seanca plenare e ditës së djeshme ka pasur për kryefjalë të saj interpelancën që 8 deputetë të Kuvendit kërkuan të zhvillonin me kryeministrin Edi Rama, të cilin e kanë akuzuar si përgjegjësin kryesor për ngërçin e prodhuar me procesin e hapjes së negociatave për integrimin e vendit në Bashkimin Europian. Në kuadër të kësaj interpelance me kryeministrin ka qenë deputeti Ben Blushi ai që ka shpërthyer në një lum akuzash për lidhjet e Edi Ramës me krimin dhe dorëzimin e pushtetit tek oligarkia e inkriminuar që e ka mbështetur në këto tre vite qeverisje, por edhe faktin se kryeministri duhet të mbajë përgjegjësi për këtë dështim të qeverisë së “Rilindjes” në lidhje me mos hapjen e negociatave. Duke vazhduar në linjën e retorikës arrogante dhe ironike Edi Rama nuk e ka marrë aspak në konsideratë shqetësimin e deputetëve, që e kishin thirrur në interpelancë urgjente për fatet e rrugës evropiane të Shqipërisë, e cila ka devijuar prej kësaj rruge, sepse qeveria e “Rrënimit” ka sponsorizuar narkotrafikantët dhe banditët. Rama porsi një frikacak që i druhet zbulimit të vërtetës së dështimit të qeverisë së tij, i thirri me ironi emrat e deputetëve, i quajti të paditur dhe të painformuar në lidhje me integrimin e vendit, por shkoi deri atje sa u shpreh se bëjnë opozitë njësoj si ish-kryeministri Sali Berisha, duke pranuar në mënyrë indirekte se trembet prej forcës së opozitës së vendit dhe i druhet faktit se votuesit, të cilët i mashtroi me premtime të pa mbajtura mund të votojnë për alternativën opozitare, e cila synon të rrëzojë oligarkinë e inkriminuar të ndërtuar prej tij. Rama ka tentuar madje edhe të braktisë seancën parlamentare kur Blushi në emër të 7 deputetëve të tjerë që kërkuan interpelancën i kërkoi një datë ku BE-ja do të marrë vendim për Shqipërinë. Kryeministri dështak duke e pranuar se nuk ka arritur t’i sigurojë vendit një datë fikse ku do të diskutohet fati europian i shqiptarëve, nisi si i çartur të mbronte tezën e tij të krisur se vettingu është kushti i vetëm që pengon hapjen e negociatave për Shqipërinë. Edi Rama e di mirë që gënjeshtrën me vettingun që përdor si mjet justifikimi nuk e ha më askush, sepse kancelarja Merkel dhe ministrat e Jashtëm të unionit ia përplasën në fytyrë 5 kushtet e tjera që i duhet të plotësojë për t’u anëtarësuar në tempullin e demokracisë. Deputeti dhe themeluesi i LIBRA-s, ka lëshuar akuza të forta në drejtim të Edi Ramës, duke thënë se e ka mbushur Kuvendin, qeverinë dhe ministritë e tij me njerëz të inkriminuar. Në valën e akuzave për lidhje me krimin dhe narkotrafikun kryeministri është kryqëzuar për faktin se ai mban peng urdhrin e arrestit ndërkombëtar që është dhënë prej 7 muajsh për Klemend Balilin, i cili endet i lirë pasi gëzon mbrojtjen e kësaj qeverie. Madje Blushi e ka akuzuar Ramën se nuk e arreston Balilin, për shkak se thonë që Balili është i LSI-së dhe po u arrestua ai, bie koalicioni. Kryeministri Rama me arrogancën që e karakterizon ka tentuar disa herë të shmangë frikën që buron prej faktit se qytetarët janë tashmë në dijeni të të gjitha pazareve të tij, ku ka blerë drejtësinë dhe ka nënshkruar marrëveshje për mbrojtjen e kriminelëve, por as ironia dhe as arroganca nuk e kanë ndihmuar t’i shmanget përballjes me të vërtetën. E vërteta që Edi Rama tenton t’ia fshehë 1 milionë votuesve të tij në 2013-ën është pikërisht fakti se në këto tre vite e gjysmë ai ka qeverisur në një lidhje simbiotike me botën e errët të krimit dhe drogës, kur bazat e pushtetit janë hedhur duke u mbështetur nga Elvis Roshi, Kelmend Balili, Emiljano Shullazi e dhjetëra kryekriminelë që enden të lirë, sepse kryeministrit të vendit nuk i mjaftojnë votat dhe për të qëndruar në pushtet ka nevojë për investimin e parave të pista dhe arsenaleve të dhunës dhe presioneve që kultivohen nga bandat e tij.