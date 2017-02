  Intervista/ Berat Buzhala: “Një orë e më parë Rama të rrëzohet”  

Berat Buzhala, gazetari i njohur nga Kosova ka bërë thirrje që Edi Rama të rrëzohet një orë e më parë. Drejtuesi i gazetës “Express” thekson se Rama e ka kidnapuar Shqipërinë, ndërsa thotë se kryeministri sillet me Shqipërinë siç sillet një fëmijë me lodrën e vet. Buzhala më tej thekson se të këqijat e Ramës nisin me kthimin e vendit në plantacion droge, për të vazhduar me armiqësitë në planin e jashtëm, duke nënvizuar se dorëheqja është minimalja që mund të bëj. “Si pikë e pare, në bazë të asaj çfarë shohim dhe çfarë lexojmë, nuk mund të flitet për dyshime. Fuqia financiare e Ramës është aq e madhe, sa është e pamundur që dikush tjetër t’i fitojë zgjedhjet. Po flasim për miliarda euro në dispozicion të klanit të tij. Me miliarda euro në dispozicion, një subjekt politik do të trondiste skenën politike edhe në Gjermani, e jo më në Shqipërinë e varfër. Nuk e besoj që vetëm dorëheqja është e mjaftueshme. Posacërisht jo një dorëheqje, e cila do të pasohej me zgjedhjet pas disa javësh. Përfundimisht: dorëheqja është minimumi”, tha Buzhala. Më tej, Buzhala ka theksuar se Rama e ka kidnapuar Shqipërinë.” Ai sillet me Shqipërinë sikur sillet një fëmijë me lodrën e tij. Njëherë e përqafon, e njëherë tjetër e hedh nga ballkoni. Pra, nuk duhet të ekzistojë asnjë dilemë që Meta duhet t’i heq stolin Ramës. Për më tepër duhet ta denoncojë atë. Rama është/ishte një kryeministër avanturier dhe i papërgjegjshëm. Në planin e brendshëm e shndërroi vendin në plantacion të drogës, kurse në planin e jashtëm ishte edhe më skandaloz. E shpalli mik personal Kryeministrin e Serbisë, Aleksandër Vucic, u bë kumbar i diktatorit në ardhje të Turqisë, Recep Taip Erdogan dhe e fundit, jo për nga rëndësia, për teke personale, i rrezikoi raportet e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke dal hapur kundër Presidentit Trump. Rama do të mbahet në mend si Kryeministri më hipokrit në historinë e Shqipërisë. Thoshte në CNN se nuk e duronte Trumpin, për arsye parimore, gjoja që, sipas tij, Trump është nën nivelin e tolerancës së tij, kurse i futet në gji Erdoganit, që tashmë ka arrestuar secilën zë kritik. Kjo nuk do koment. Pra, Meta e ka obligim që të ngritët kundër tij. Meta për më tepër duhet të bëjë të qartë që në asnjë rrethanë nuk do të përkrah më, as pas zgjedhjeve të ardhshme, Ramën për kryeministër të Shqipërisë”, tha Buzhala.