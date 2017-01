Intervista/Basha: Zgjedhjet e ardhshme të mos i vendosin kriminelët, t’i vendosin qytetarët

Kreu i PD, në një intervistë për portalin “syri net” bën thirrje për krijimin e një fronti që s’pranon “status-quo”-në e krijuar në superstrukturën e demokracisë shqiptare. Ai paralajmëron për një destabilizim afatgjatë të vendit, në rast se kryeministri vijon në vendimin e tij për t’ia dorëzuar fatet e vendit një klientele private, në ortakëri me krimin e organizuar

‘Mediat i ka Rama, është punë parash’. Kështu ka deklaruar kreu i PD-së, Lulzim Basha në një intervistë për Syri.net. Teksa ka bërë një rezyme të gjithë vështirësive që po kalon vendi, Basha u shpreh se ne sot nuk shohim asnjë lloji investimi pasi lekët janë vendosur në funksion të trekëndëshit Pushtet- Interesa Biznesi dhe Media. Prandaj mediat janë kapur sepse i shërbejnë kësaj skeme. I pyetur sesi do ta kthejë konkurrencën në politikë kur Rama ka arritur të zhdukë biznesin e gjithçka, Basha u shpreh se kjo arrihet nëse zgjedhjet e ardhshme nuk i vendosin kriminelët, por t’i vendosin qytetarët. Pyetjes nëse do ta fitojë edhe këtë betejë, kreu demokrat tha se kauza që mbështesin është kauza e ç’do shqiptari, ndaj është i bindur në fitore.

Basha a keni menduar se me këtë situatë mediash, si do të bëni fushatë?

Nuk është çështje fushate është çështje e demokracisë. Sigurisht që Edi Rama e shikon me një pazar shumë të ngushtë punën. E shikon d.m.th median, mua më duhen një fushatë ku nuk ka zëra të pavarur, nuk ka gazetari të pavarur, nuk ka televizione dhe gazeta të cilat të pasqyrojnë diçka jashtë regjisë së tij qendrore. Por në thelb kjo nuk është çështje vetëm e fushatës. Natyrisht që ai llogarit me fushatën. Pse?! Sepse me mediat të pavarura, me zgjedhje të lira dhe të ndershme nuk i dalin llogaritë për atë që do, vazhdimin me çdo kusht të mandatit si kryeministër në krye të një vendi që sot në të gjitha planet është më keq sesa ishte tre vite më parë; në planin ekonomik, në planin e papunësisë kryesisht dhe këto janë dy plagët më të mëdha, dy mosarritjet më të mëdha të kësaj qeverie. Ekonomia është në ditën e saj më të zezë. Kapitali, leku është zhdukur nga tregu, nga xhepat e shqiptarëve dhe kjo reflektohet në mirëqenien e tyre, në tavolinat e tyre, në fuqinë e tyre blerëse, në aftësinë e tyre për të kursyer, për të blerë komoditet bazë të jetës, që nga ushqimi për një numër shumë të madh familjesh e deri tek shlyerja e kredive për apartamentet apo automjetet për shtresat e mesme, e deri tek bllokimi i qindra, mijëra bizneseve të cilat janë një spirale të pafundme falimentimesh. E di ti që çdo muaj falimentojnë me qindra biznese, jo sepse biznesi i tyre nuk është konkurrues dhe nuk ecën, por sepse klima ekonomike që ka krijuar kjo qeveri me taksa të larta, me shantazhin tatimorë, me një mijë e një inspektoriate e ka bërë të pamundur një biznes i ndershëm të ecë përpara, të konkurrojë, të ekzistojë pa favore qeveritare.

Duke patur parasysh këtë situatë Edi Rama po merr masa në disa plane. E para, njeriu që ka futur kriminelët në politikë, që përbuzi dhe sot e konsideron antikushtetues një nga arritjet më të mëdha për shqiptarët Ligjin e Dekriminalizimit. Njeriu që ka sjellë kriminelët në politikë, njeriu që ka shkaktuar përhapjen e madhe të krimit të organizuar përmes drogës, nuk është problemi këtu tek fara e kanabisit apo mbjellja e kanabisit nga fermeri. Fakti është që fermerët, edhe ata që kultivuan kanabisin me shtytje dhe me sy shkelje qeveritare sot janë në gropë, nuk janë bërë milionerë brenda natës. Sepse milionerë janë bërë një grusht njerëzish të lidhur drejtpërdrejtë me Kryeministrin. Droga, krimi, kapja e çdo medie tradicionale; ekrani televiziv dhe gazete, dhe varfëria e shtuar janë pjesë e një skeme për të diktuar një rezultat në tavolinë i cili nuk i përgjigjet vullnetit dhe votës së qytetarëve. Vullnetit dhe votës së qytetarëve në raport me bilancin e kësaj qeverie, çfarë ka bërë në këto vite dhe aq më pak vullnetit të qytetarëve për të zgjedhur një alternativë tjetër. Siç është alternativa e Partisë Demokratike e cila ofron përmes taksave të ulëta, një klime pozitive për biznesin më shumë mundësi për rritje ekonomike, për punësim dhe një qasje krejt tjetër ndaj shëndetësisë, arsimit dhe problemeve të tjera të qytetarëve shqiptarë. Këtu ai nuk përballet dot me ofertë, nuk përballet dot me program, ky nuk përballet dot me ekip, prandaj ka nevojë të ketë kriminelët në krah siç i kishte në Dibër dhe këtë dëshiron ta bëjë tani në gjithë vendin.

Kur z. Rama ka arritur të zhdukë konkurrencën, biznesin dhe gjithçka. Sigurisht që sipas jush qëllimi është zhdukja e konkurrencës edhe në politikë. Si do të arrini të riktheni konkurrencën e ndershme në politikë? Si do të arrini të siguroni zgjedhje të ndershme në qershor z.Basha?

Ky është një problem i jashtëzakonshëm për Shqipërinë, një problem për të cilin unë dhe opozita jemi investuar prej më shumë se një viti e gjysmë dhe sot ndodhemi në pikë kritike. Cila është kjo pikë?! Ne duam që zgjedhjet e ardhshme të mos i vendosin kriminelët, por t’i vendosin qytetarët. Ne duam që në zgjedhjet e ardhshme të mos flasë varfëria, që shitet e blihet për një thes me miell, apo për 20 apo 50 mijë lekë, apo 200 mijë lekë për votë, sepse nuk i dihet se sa do të shkojë çmimi për zgjedhje, por të vendosë vullneti i qytetarëve. Pala tjetër nuk e do. Ne kemi paraqitur një platformë me kushte për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Shqiptarët duhet ta dinë që ajo që kërkojmë ne janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Ka shqiptarë që nuk e di se pa zgjedhje të lira dhe të ndershme, nuk ka më demokraci, nuk ka më liri, nuk ka më mundësi, nuk ka më ekonomi të lirë. Por çfarë kemi propozuar ne konkretisht?! Kemi kërkuar identifikimin biometrik të qytetarëve, votimin elektronik, numërimin elektronik. Por çfarë do të thotë identifikimin biometrik i qytetarëve?! Çfarë do të thotë identifikim biometrik? Do të thotë që shqiptarët kur të shkojnë për të votuar në zgjedhjet e ardhshme mos të kenë nevojë të kenë me vete as kartë identiteti as pasaportë por me shenjën e gishtit në një proces fare të thjeshtë të identifikohen dhe pastaj me një ekran të votojnë për partinë , për koalicionin, në varësi të sistemit dhe për kandidatin. Çfarë bëhet me këtë ? E para e punës garantohet e drejta e çdo qytetari për të votuar . Askush që ka humbur apo ia kanë marrë kartën nuk përjashtohet nga votimi, pra garantohet që çdo qytetar voton. E dyta garantohet që askush nuk voton në emër të dikujt tjetër. Shenja e gishtit është garanci që askush nuk voton në emër të dikujt tjetër .Dhe e treta garantohet që nuk ka mundësi të ndërhyhet në numërim. S’fut duart njeri tek vota shkurt, nuk fut duart njeri në kuti se nuk ka kuti. Nuk ndryshon njeri rezultatin në tavolinë , sepse rezultati del automatikisht nga procesi i votimit. Këtë kërkojmë ne , kjo është kërkesa jonë. Pra ne nuk kërkojmë asnjë favor, ne kërkojmë që shqiptarëve tu garantohet vota e tyre.

Teknikisht është e mundur kjo?

Plotësisht plotësisht nëqoftëse ka vullnet politik, plotësisht .sigurisht kur e parashtruam këtë në maj të vitit të kaluar, koha ishte më e bollshme, por nëqoftëse ka vullnet politik zgjidhjet mund të gjenden. Ky është një standard që mund të arrihet.

Dhe ju mendoni se vetëm kjo gjë mund të shmangë deformimin e votës në Qershor të 2017?

E shmang do të ishte një teprim, por pa dyshim për një qeveri që është e angazhuar me të gjitha mjetet për të kapur zgjedhjet me çdo kusht , nuk është se votimi elektronik do të eliminojë çdo problem, por siç thashë tri probleme do ti eliminojë, çdokush që do të votojë, do të mund të votojë , askush nuk mund të votojë në emër të dikujt tjetër dhe e treta nuk do të mund të fusin duart tek vota. Nuk ka asnjë forcë qeveritare apo politike që mund të ndërhyjë tek votimi.

…Ne insistojmë tek votimi elektronik dhe me votimin elektronik absolutisht jemi të hapur, le ta zgjedhin vetë sistemin, le ta zgjedhin ata. Në momentin që garantohet vota e qytetarit shqiptar, në momentin që qytetari shqiptar mund të votojë pa asnjë pengesë, pa asnjë kërcënim dhe në kushtet ku nuk mund të shitet dhe të blihet vota, le ta zgjedhë vetë Edi Rama, le ta zgjidhi vetë Ilir Meta ose të dy bashkë çfarë sistemi duan të garojnë me PD, me Lulzim Bashën. Le ta zgjidhin ata, ajo që kërkoj unë është kushte për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kushte për zgjedhje të lira dhe të ndershme, PD dhe unë jemi gati të konkurrojmë në çfarë do sistemi dëshiron Edi Rama apo Ilir Meta, të garojmë me ta dhe ti mundim.

Nëqoftëse këto kushte nuk plotësohen?

Nëqoftëse këto kushte nuk plotësohen, pra nëqoftëse nuk garantohet vota e qytetarit, atëherë nuk është problem vetëm i imi, jo vetëm i opozitës, është dhe problem yt, është problem i çdo shqiptari. Nëqoftëse nuk garantohet vota e lirë, nëqoftëse prishen zgjedhjet e ardhshme, ky është problem i çdo shqiptari dhe na takon ne të gjithëve, të reagojmë. Sigurisht që është problem i çdo shqiptari zoti Basha, ju i keni dalë për zot të drejtoni opozitën. Opozita çfarë do të bëjë?Opozita ka një plan veprimi të cilin ne e kemi shpallur dhe dje me aleatët dhe , nëqoftëse nuk garantohet vota e shqiptarëve të jeni të sigurtë se opozita do të marrë të gjithë peshën e përgjegjësisë që i takon. Edhe qëndrimi për këtë të jesh i sigurt, unë e kam të qartë vendimin vetë, që nuk do të jetë një qëndrim i marrë në vetmi por pavarësisht se unë i kam atributet si kryetar i PD, do të jetë një vendim i marrë nga të gjithë demokratët

Pra ju e keni të qartë se çfarë do të bëni nëse do preket vota

Unë besoj si çdo shqiptar se prekja e votës, prishja e zgjedhjeve është fundi. Peshën do ta mbajë shqiptari.

Zoti Basha, nëqoftëse garantohen zgjedhjet e lira dhe shqiptarët nuk ndëshkojnë mazhorancën aktuale, a do ta ndëshkojë Lulzim Basha vetë?

Unë kam besim shumë të madh te demokracia. Unë kam besim shumë të madh te qytetarët shqiptarë. Jam i sigurtë që zgjedhjet e ardhshme të lira dhe të ndershme do jenë një pikë kthese për Shqipërinë. Një brez i ri shqiptarësh do lënë përfundimisht pas krizat e shkaktuara nga zgjedhje të prishura që çojnë në pushtet të kapur, ne biznese të kapura, media të kapura. Dhe ne do hapim një kapitull të ri të një Shqipërie që ka lirinë të punojë, që ka lirinë të prodhojë, që ka lirinë të mendojë, që ka lirinë të konkurrojë. Jam i bindur që jemi shumë afër momentit. Dimri është i rëndë por pas dimrit ka pranverë. Pas reve ka dritë.

Keni fituar dy beteja. A do e fitoni edhe këtë betejë?

Patjetër që po. Sepse kauza që mbështesim është kauza e ç’do shqiptari, jo vetëm kauza e te djathtëve, jo vetëm e demokratëve, jo vetëm e opozitarëve, por e ç’do shqiptari. Rruga që propozojmë garanton votën e lirë të ç’do shqiptari. Nuk po kërkojmë asgjë për veten tonë. Votën e lirë të ç’do shqiptari.