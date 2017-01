Intervista/Berisha: Ministri i shkarkuar, kurban i Kelmend Balilit – organizata kriminale po qeveris vendin

Ish-kryeministri: “Manjani është qartë viktimë kryesore e lidhjeve të krimit, e mbrojtjes dhe proteksionit të krimit. Ai deklaroi një gjë të padëgjuar kurrë, që kryeministri firmos akte për gjëra që nuk kanë ndodhur, për mbledhje që s’janë mbajtur, pra kryeministri është një falsifikator”

Kërkesa/Të ngrihet komision hetimor për të gjitha akuzat që bëri Ylli Manjani pas shkarkimit si ministër i Drejtësisë

Ish Kryeministri Berisha në një intervistë për ABC Neës ditën e djeshme, është pyetur mbi shkarkimin e Ministrit të Drejtësisë Ylli Manjani dhe deklaratave të Berishës se ka fituar Eskobari duke ju referuar Klement Balilit që është ende i lirë. Berisha i ka komentuar zhvillimet e ditëve të fundit si tallje të dy palëve ndaj popullit nga organizata kriminale që qeveris vendin. Ministri që ka kërkuar arrestimin e Balilit shkarkohet në kulmin e krizës së Eskobarit pasi ka deklaruar se kryeministri është një falsifikator që përdor fuqinë e ekzekutivit për të urdhëruar pagesa, zhvillime, të cilat s’kanë ndodhur kurrë: “Ky zhvillim ndodh në një pseudo mazhorancë, e cila është unike në planet, dy palë që nuk lënë intrigë pa bërë kundër njëra tjetrës, nuk lënë akuzë pa bërë kundër njëra tjetrës. Pretendojnë ose tallen me një vend, ose tallen me një popull, tallen me një shoqëri, qëndrojnë në pushtet me ato vota si një organizatë e vërtetë kriminale. Mund të ketë pasur njerëz që e kanë quajtur të rëndë këtë shprehje kur e kam thënë në fillim, bazuar në një libër të famshëm “Hajdutët e Shtetit” të Sarah Chayce, por çdo njëri që sheh zhvillimet në Shqipëri absolutisht kjo qeveri tejkalon qeverinë të cilës i kushtohet ky libër, ish qeveria e Afganistanit dhe del kjo në vend të parë. Cfarë ndodh, çfarë po ndodh? Ministri i Drejtësisë, i cili për pozicionin që ka është dhe më i informuari nga të gjithë ministrat e tjerë, ka informacionin e të gjithë veprimtarisë të qeverisë dhe të shtetit, por ka dhe informacionin e burgjeve, të botës së nëndheshme që është dhe një nga burimet më kryesore për krimin, trafiqet dhe zhvillimet kriminale në një vend. Pra, ky ministër shkarkohet në kulmin e një krize që është kriza e Eskobarit, sepse, siç rezulton dhe unë më vjen keq por e theksova dhe vetë, ky është i pari që ka kërkuar arrestimin e Balilit. Ky paguan çmimin. Natyrisht duhet të jemi realist. Akuza të rënda mbi këtë mazhorancë këtë javë ka lëshuar dhe Lefter Koka, Vangjel Tavo. Por Lefterit u mjaftua duke i thënë qentë le të lehin. Jo se nuk tha gjërat më të rënda por problemi është se videot e Kokës e shakullosin Ramën dhe gjysmën e udhëheqjes socialiste që në momentin që ti teket atij ti nxjerrë, dhe për Ramën i ka të plota ato. Por kthehemi tek Manjani. Manjani është qartë viktimë kryesore e lidhjeve të krimit, e mbrojtjes dhe proteksionit të krimit. Por Manjani, kush ndoqi intervistën e tij, deklaroi një gjë të padëgjuar kurrë, që kryeministri firmos akte për gjëra që nuk kanë ndodhur, për mbledhje që sjanë mbajtur. pra kryeministri është një falsifikator i tillë saqë përdor fuqinë e ekzekutivit për të urdhëruar pagesa, zhvillime, për të paraqitur ndodhira të cilat s’kanë ndodhur kurrë”. Berisha e ka akuzuar Ramën se po përdor fuqinë e ekzekutivit për qëllimet e tij dhe Manjani duke pasur biografinë kriminale të kryeministrit është njeriu më i kërcënuar i Shqipërisë, sepse me njohuritë e tij të pakufishme, përbëjnë problemin më madhor për Edi Ramën dhe organizatën e tij kriminale:“Kryeministri pra shndërrohet, përdor fuqinë e ekzekutivit si një instrument kryesor për veten e tij për qëllimet e tij. Sepse një njëri, një kryeministër të firmosë vendime, akte për gjëra që nuk kanë ndodhur, ai vë veten e tij në këto akte dhe ndaj Manjani tha se me krijimin e SPAK ai do të flasë. Manjani, për pozicionin që ka patur mundësi të ketë një vështrim mbi të gjithë sistemin e prokurimeve dhe koncesioneve apo vendimeve. Manjani ka pra kështu të gjithë biografinë kriminale të kryeministrit shqiptar, të Niko Kapuranit, të Saje qorrit, të Damian hajdutit dhe me radhë e me radhë. Cfarë del këtu tjetër? Del këtu se që në këtë moment Ylli Manjani është njeriu më i kërcënuar i Shqipërisë, sepse me njohuritë e tij të pakufishme, ai, ekzistenca e tij përbën problemin më madhor për Edi Ramën dhe organizatën e tij kriminale të përbërë nga Saje qorri, Damian hajduti, Ilir Beqja, Niko Kapurani siç po e quan Korça tani. Mendoj se në kushtet aktuale, një komision hetimor parlamentar, në të cilin Manjani të zbardhë për publikun shqiptar dosjen e tmerrshme të organizatës kriminale që quhet qeveri, aferat e mëdha të Edi Ramës që firmos vendime për gjëra që s’kanë ndodhur, vjedh pra me firmën e tij, situatën dhe informacionet e mëdha që ai ka. Një gjë duhet të kemi parasysh, se bota më e informuar nuk është kjo që shohim ne, nuk është as komuniteti i inteligjencës, nuk është as qytetari dixhital, bota më e informuar është bota e nëndheshme, bota e burgjeve. Ata janë një univers informacioni. Ndaj dhe del e domosdoshme krijimi me urgjencë i një komisioni hetimor parlamentar në të cilën zoti Manjani të bëj transparencë duke i bërë një shërbim shumë të madh vendit, ndofta një nga shërbimet më të rëndësishme në 26 vitet e fundit” Pyetjes për kërkesën e Metës për thirrjen e Këshillit të Sigurisë drejtuar Presidentit Nishani Berisha shprehet se Meta ka pasur të drejtë pasi në rrafshin e sigurisë kombëtare Balili përbën problem madhor. Se Balili është kontraktor kryesor i Habilajve, i drogës së Balilajve, pra i drogës së Tahirit duke krijuar një kupolë e tmerrshme krimi që rëndon mbi çdo shqiptar :“Pa diskutim që është një kapitullim pa kushte i të gjithë këtyre. Natyrisht unë kam thënë dhe e them. Kërkesa e Metës për të mbledhur Këshillin e Sigurisë kombëtare ishte një kërkesë e drejtë. Këshilli sjell më shumë transparencë dhe uroj që Kryetari i Këshillit, pra presidenti i Republikës të njohë publikun me shqyrtimin dhe konkuzionet e kësaj mbledhje. Historia e Balilit, e cila ish ministri Manjani theksoi se ka një datë të rëndësishme që është 17 maj, ishte një histori unike. Edi Rama, Saimir Tahiri ju thanë të gjitha përfaqësive diplomatike në Shqipëri dhe atyre jashtë Shqipërisë, se Eskobarit të Ballkanit nuk kemi ç’ ti bëjmë sepse e mbron Ilir Meta. Madje arritën deri aty sa e thanë se e fsheh Meta. Ilir mund ta ketë fshehur, ai mund ta ketë mbrojtur por ka një problem. Ilir Meta, si kryetar parlamenti ka zero fuqi ekzekutive mbi policinë e shtetit. Ilir Meta as nuk mund ta urdhërojë, as dhe s’mund t’ ja bllokojë hetimin asaj. Atëherë, normal lindte ideja që këta po e përdorin, s’po e arrestojnë Balilin vetëm e vetëm që të mund të akuzojnë Metën. Unë nuk e di se çfarë i kanë thënë në Uashington Ilir Metës, por mos arrestimi i Balilit ishte kryekëput mbrojtje që i bënte Edi Rama dhe Saimir Tahiri. Meta në një moment kërkoi mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, për të dëshmuar që janë të tjerët të cilët po mbrojnë Balilin. U çudita kur pati njerëz që thanë se a duhej kjo mbledhje. Asnjë problem më madhor sot në rrafshin e sigurisë kombëtare se Balili nuk ka. Aq sa ishte Pablo Eskobari për Amerikën Latine, kaq është Balili për Ballkanin, për rajonin. U përpoq Rama me Tahirin duke përhapur lajmin se ja kishin besuar DEA-s arrestimin. DEA është një organizatë që kryeson në botë luftën kundër drogës por secili vend ka detyrimin të arrestojë trafikantët e vetë. Pra kjo është një organizatë kriminale. Manjani e tha por e kam thënë dhe unë në parlament, se partnerët, mbi bazë dosjesh të paktën tre herë kanë kërkuar largimin e Saimir Tahirit nga kjo detyrë. Sepse ata kanë konstatuar lidhjet e tij të tmerrshme me krimin. Erdhi shefi i agjencisë qendrore të zbulimit të SHBA, takoi kryepolicin por nuk takoi ministrin. Pra nuk i kishte kredencialet për ta takuar. A e dini pse nuk arrestohet Balili? Se Balili qenka kontraktor kryesor i Habilajve, i drogës së Balilajve, pra i drogës së Tahirit se çfarë është droga e Habilajve është e Tahirit. Këtu e kam informacionin që më ka ardhur këto ditë. Pra një kupolë e tmerrshme krimi rëndon sot mbi çdo shqiptar. Këto zhvillime faktojnë katërcipërisht se krimi sot është qeveri”. Berisha më pas është pyetur mbi deklaratën e Bashës se SHBA nuk e mbështesin Ramën ndërkohë a është e fuqishme PD në këto momente ai u përgjigj se opozita bashkë me shqiptarët duhet të largojë organizatën kriminale nga qeverisja, pasi Rama përbën një rrezik serioz për sigurinë kombëtare dhe të ardhmen e vendit: “Unë mendoj se opozita së bashku me qytetarët shqiptarë do t’ ja dalë me sukses të plotë të largojë këtë bandë nga qeverisja. Kjo është një bandë, është një organizatë kriminale. Cilido që mund të më thotë jo, i paraqes secilit koncesionet e Beqes, e Gjiknurit, veprimtarinë oskure të Niko Kapuranit,që hiqet si xhentëllmen por i kapur nga të katër anët më thonë korçarët, nga banda famose e Partisë Siçiliste. Pra janë qytetarët shqiptarë të cilët pa diskutim, të udhëhequr nga opozita do të japin verdiktin. Çështja e qëndrimit të SHBA është një çështje themelore sepse Edi Rama, në një akt megakorrupsioni politik, i korruptuar nga Xhorxh Soros, i lejoi vetes të thotë në mediat kryesore të botës sharjet prej një halabaku politik, që si tha asnjëri në planet, ndaj presidentit aktual Donald Trump. Unë paraqita në parlament dokumentet e qarta se si ndryshoi vota nga tetori në dhjetor. Edi Rama për çdo shqiptar përbën një rrezik serioz për sigurinë kombëtare dhe të ardhmen e vendit” I pyetur për koalicionin Rama-Meta Berisha shprehet se do të shkojnë bashkë në zgjedhje por nuk shprehet i sigurt për kompozimin e koalicionit të tyre: “Unë mendoj se shkojnë por nuk mund të them me siguri se cili do jetë kompozimi i koalicionit të tyre por çdo lloj kompozimi kam bindjen se opozita e mbështetur nga qytetarët shqiptarë do ti japë vendin e merituar”, përfundon intervistën e tij, ish-kryeministri Sali Berisha.