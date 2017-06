Intervista/Berisha: Rama lëviz nga mitingu në miting si fantazma e Nastradinit, s’ka asnjë premtim për shqiptarët

Ish-kryeministri Berisha e ka cilësuar Edi Ramën si fantazmën e Nastradinit që lëviz nga mitingu në miting duke mos përmendur asnjë nga premtimet. Për Berishën e gjitha kjo vjen pasi Rama nuk ka bërë asnjë investim serioz për vendin. Në intervistën e dhënë për gazetarin Lutfi Dervishi për emisionin ‘Përballë’ në RTSH 1, Berisha i përmend Ramës kanabizimin e vendit, ndërsa thekson se Rama nuk ka arrestuar asnjë kanabistë, kurse ikona e kanabisit, Haki Çako vijon i qetë detyrën

Ish-kryeministri Berisha e ka cilësuar Edi Ramën si fantazmën e Nastradinit që lëviz nga mitingu në miting duke mos përmendur asnjë nga premtimet. Për Berishën e gjitha kjo vjen pasi Rama nuk ka bërë asnjë investim serioz për vendin, teksa përmend zero km rrugë të ndërtuara, zero shkolla, zero spitale, zero ujsjellësa. Në intervistën e dhënë për gazetarin Lutfi Dervishi për emisionin ‘Përballë’ në RTSH 1, Berisha i përmend Edvinit arrestimet në masë të qytetarëve për faturën e energjisë dhe kanabzimin e vendit. Berisha thekson se Rama nuk ka arrestuar asnjë kanabistë, ndërsa e cilëson Haki Çakon si ikonën e kanabisit. “Problemi është se unë shoh Edi Ramën që kalon nga sheshi në shesh si fantazëm e Nastradinit. Nuk përmend dot më asnjë nga premtimet. Ka një frazë standarde “shumë kemi bërë, por s’po harxhojë kohë që t’i përmend”. Absolutisht s’përmend dot asnjë, se nuk ka bërë, se nuk tregon dot një kilometër rrugë, një shkollë të re dhe asgjë “. Më tej, ish kryeministri i përmedn Edvinit arrestimet në masë të qytetarëve për faturën e energjisëe dhe kanabizimin e vendit. Berisha thekson se Rama nuk ka arrestuar asnjë kanabistë, ndërsa e cilëson Haki Çakon si ikonën e kanabisit. “Ka arrestuar 22 mijë vetë për energjinë elektrike, duke shndërruar në rast unik në botë çështjen civile në çështje penale. E gjithë bota mund ta bënte atë, por vendet e lira dhe vendet demokratike një seri çështjesh i lënë civile dhe i lënë pikërisht për të mos ushtruar dhunën shtetërore ndaj qytetarëve. Se dhe ato dinë. Një seri çështjesh të tjera i kanë penale. Kurse ky kaloi çështjen civile në çështje penale dhe vuri pas hekurave 22 mijë qytetarë, shumica e tyre njerëz të varfër dhe të pamundur. Ndërkohë që nuk ka vënë pas hekurave as 50 kanabistë që mbushën Shqipërinë me kanabis. Përkundrazi aty ka ikonën e kanabizimit, që është drejtori i përgjithshëm i policisë. S’ka lëvizur”, tha Berisha.