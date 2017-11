Intervista/Kryemadhi: Sot, shqiptarët njësoj si në vitin 97 – Rama, vegël në dorë të bandave

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi u shpreh se Edi Rama deformoi votën e 25 qershorit, duke përdorur para vote për blerjen e saj, ndërsa shtoi se kryeministri është një vegël sot që përdoret nga krimi dhe kriminelët. Kryemadhi, ishte e ftuara e radhës në edicionin e lajmeve të Syri.net, të moderuar nga Alen Xhelili. E pyetur nga moderatori Xhelili rreth situatës në vend, Kryemadhi tha se aktualisht shqiptarët janë duke vuajtur për bukën e gojës, situatë në të cilën ishin dhe në vitin 97-të, pasi humbën kursimet e tyre. “Unë mendoj që Rama pas rezultatit të 25 Qershorit, ku deformoi totalisht votën e shqiptarëve, mendoj që e gjithë kusia, kazani, tepsia, timoni të gjitha i kishte vetë në dorë. Mendoj që do mund të bënte çfarë të donte dhe faktikisht drejt asaj rruge ishte. Ishte një strategji që e ndërtoi prej kohësh. Mendoi që të administronte totalisht një gjë të tillë. Në fakt ka ndodhur e kundërta, pavarsisht që ai mendon se është i forte, ai sot nuk është kryeministër i Shqipërisë. Është i rënë politikisht, moralisht por qëndron vetëm për shkak të institucioneve, por institucionet shtetërore institucione të cilat janë të paralizuara. Në mënyrë të tillë i bën të pamundur veprimtarinë e një shteti funksional dhe demokratik dhe kjo vjen për shkak të këtij sistemi që ai ka ndërtuar, duke menduar që do të kontrollonte çdo gjë. Faktikisht Rama nuk kontrollon asgjë, por Rama kontrollohet nga krimi i organizuar. Unë e kam thënë dhe e ripërsëris që është telekomanda, një instrument në dorën e krimit të organizuar, i cili përdor institucionet shqiptare për të arritur qëllimin e tyre. Dhe faktikisht, ajo që dua të them që ai nuk ka parë gjë akoma , është e vërtet që nuk ka parë gjë akoma, sepse për herë të parë në historinë e pluralizmit demokratik në Shqipëri, vetëm po të themi me zgjedhjet e ’96, do të kemi një situatë të tillë që shumë shpejt ndodhi, por pas zgjedhjeve të ’96 ndodhën ngjarjet e ’97 të cilët sollën një situatë jo normale dhe shumë të dhimbshme për shqiptarët”. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi, deklaroi në edicionin e lajmeve të Syri.net, se situata në Shqipëri sot është e njëjtë me atë të vitit të mbrapshtë 1997-të. E pyetur nga moderatori Alen Xhelili rreth situatës në vend, Kryemadhi tha se aktualisht shqiptarët janë duke vuajtur për bukën e gojës, situatë në të cilën ishin dhe në vitin 97-të, pasi humbën kursimet e tyre. “Absolutisht në atë situatë është, vetëm gjërat mund të jenë në ngjyra të ndryshme, pra mund të jetë një realitet i njëjtë për atë çka ndodh përsa i përket varfërisë së shqiptarëve. Në qoftë se në ’96-’97 shqiptarët humbën kursimet e tyre, tashmë po humbasin shpresën, sepse kursime s’kanë më. Sepse gjatë gjithë kësaj kohë varfëria është instaluar dhe po rikthehet në një institucion zyrtar në Shqipëri, por tashmë në qoftë se në ’97 shqiptarët humbën kursimet, këtu shqiptarët po humbasin shpresën. Kryemadhi tha se është e lumtur që nuk është më pjesë e koalicionit me Partinë Socialiste, ndërsa po ashtu theksoi se është duke rakorduar me Partinë Demokratike përsa i përket veprimtarisë opozitare, në parlament, përgatitjes së amendamenteve ligjore, përgatitjes së projektligjeve të ndryshme, diskutimeve, sjelljeve tona në parlament. “Unë personalisht jo, madje jam e lumtur, sepse kjo i jep dinjitet dhe integritet Lëvizjes Socialiste për Integrim, sepse sot, mos u çudit, për shkak të një koalicioni dhe një fjale të dhënë, LSI mund të ishte edhe në llogore duke mbrojtur Edi Ramën, i cili është shkaktari i gjithë kësaj situate të mbrapsht që është krijuar në Shqipëri. Ajo çka dua të them, nuk është problemi këtu për të ruajtur apo për të mbrojtur figurën e LSI-së. Problemi është që qoftë LSI, qoftë PD, qoftë të gjitha forcat e tjera opozitare të cilat janë pjesë e Frontit kundër Krimit të Organizuar në Shqipëri, kundër qeverisë së NarkoShtetit, mendoj që është mision kombëtar për të përmbysur këtë realitet të dhimbshëm, të cilët shqiptarët me këtë qeveri tashmë u ka ngelur të kenë mik tersin dhe varfërinë, dhe të kenë armik zhvillimin, prosperitetin dhe begatinë. Është domosdoshmëri largimi i së keqes nga ky vend. Është shumë e domosdoshme, duke patur parasysh që ne sot nuk u ofrojmë asgjë shqiptarëve. Ne jemi rakorduar me Partinë Demokratike përsa I përket veprimtarisë sonë opozitare, në parlament, përgatitjes së amendamenteve ligjore, përgatitjes së projektligjeve të ndryshme, diskutimeve, sjelljeve tona në parlament”, tha Kryemadhi. Kryetarja e LSI, ka komentuar edhe rreth aksioneve opozitare se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. E pyetur nga moderatori Alen Xhelili se kur opozita do të fillojë protestat, Kryemadhi ka theksuar se në momentin që protestat qytetare do të fillojnë nuk do të ketë më kthim pas. “Unë mendoj se ai që i ka shkaktuar dëmin më të madh Shqipërisë është ai që duhet të dalë para drejtësisë më shumë nga çdo njeri tjetër. Këtu nuk është më çështje këpuce, ore apo çante por këtu është çështje që ke cenuar sigurinë e një vendi që është anëtar i NATO-s. Radarët e Shqipërisë janë edhe të NATO-s. Ke shkatërruar sigurinë e një vendi i cili ka qenë një nga kontribuuesit kryesorë të stabilitetit në rajon. Sot është kthyer në një nga kontribuuesit kryesorë të destabilitetit në rajon. Këtë nuk ta falin as fqinjët dhe as institucionet ndërkombëtare që kanë investuar jashtëzakonisht shumë. Unë jam e gatshme të dal në rrugë por e vetme nuk bëj dot asgjë. Bashkimi e bën fuqinë. Tani për tani njerëzit janë shumë të paqartë. Duhet bashkimi i madh i shqiptarëve që të ndalin Edvinin”.