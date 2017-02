Intrigat e Ramë-Vlahutinit s’kanë të sosur

E gjithë shpresa e kryeministrit tonë të falimentuar është mbështetur tek ortakëria me një establishment politik të vjetër të BE e SHBA, prej nga shpresohet të kapet sistemi i drejtësisë dhe të eliminohen kundërshtarët politikë. Përfaqësuesi kryesor i kësaj ortakërie, mirëfilli antikushtetuese, është sekretari personal i Edi Ramës, i cili synon që të përfaqësojë shtetin, në mënyrë që shefi i tij, të uzurpojë pushtetin ekzekutiv dhe atë të drejtësisë

Pyetja e Ditës: A quhet i njëanshëm një proces që kontrollohet nga Edvini?

Teksa opozita shqiptare ka intensifikuar përpjekjet e saj për të rrëzuar qeverinë, Rama dhe udhërrëfyesja e tij Vlahutin kanë nisur prej kohësh tashmë të gatuajnë një tjetër akt të paprecedentë për të uzurpuar sistemin e drejtësisë e për ta vendosur atë në dobi të interesave personale të “Prijësit të Surrelit”. Me bekimin e Edi Ramës, Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit te Ministrave Engjëll Agaçi është emëruar në qendër të “operacionit” të establishmentit të vjetër të BE e SHBA për të personalizuar Vettingun në duart e klikës së vetë kryeministrit. Kjo vepër e radhës e turpit nga ana e dyshes Rama-Vlahutin ngre në krye të hierarkisë së mashtrimit njëanshmërinë e Vettingut, të cilin Edi Rama kërkon ta kontrollojë në çdo hallkë dhe ta shndërrojë në një mjet me të cilin mund të bëjë presione e shantazhe për klasën politike. Nëpërmjet delegimit të disa të drejtave në mënyrë të paligjshme tek Agaçi, i cili ka ushtruar kompetenca që nuk i ka patur, apo që nuk i janë dhënë ndonjëherë, Rama ka rrëzuar të njëjtën kushtetutë që kërkonte të votohej në mënyrë konsensuale në Korrikun që lamë pas . Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave de jure, është pjesë e nëpunësve civilë të administratës publike, por që de facto në rastin konkret, në kundërshtim me Kushtetutën dhe ligjin, ka ushtruar kompetenca që nuk i ka pasur, apo që nuk i janë dhënë ndonjëherë. Përmes Agaçit, Rama kërkon që të rikthehet tek uzurpimi i sistemit të Drejtësisë. Qysh në nisje të hartimit të paketës së Drejtësisë, Rama u përpoq me të gjitha format për të hartuar një draft në kundërshtim me kushtetutën, pa konsensus dhe me ndikim absolut mbi sistemin e drejtësisë. Rama kërkon një drejtësi që nuk heton krimin dhe korrupsionin e tij dhe njerëzve që mban pranë. Edi Rama do një drejtësi që mund të veprojë kundër kujtdo, përveçse kundër aferave të tij, kundër krimeve të tij, kundër bandës së tij në pushtet, ku pikërisht përmes rrezikut të privatizimit të drejtësisë don të bëj zap gjykatat dhe prokurorinë, duke marr në dorë fatin, karrierën e çdo gjyqtari dhe prokurori. E thënë ndryshe, ai do dëshironte të vishej si kryeprokurori, krye hetuesi dhe kryegjyqtari i Shqipërisë. Shqetësimi i Vasilit është mjaft i drejtë, pasi Engjëll Agaçi po punon fort në mënyrë që të hartoj një skemë të atillë, që drejtësia të jetë në duart e Ramës, në mënyrë që ky i fundit të shpëtoj kokën e vet edhe të partnerëve me rekorde kriminale, që të vijoj i qetë qeverisjen kriminale.