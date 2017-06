Isa Sakja: Jo qeverisjes fasadë, kontrata ime vë  në qendër qytetarët, ekonominë  e tyre familjare  

Flet kandidati i PD-së për bashkinë Kavajë: Listat famëkeqe të ushqimit janë rikthyer në marketet e qytetit, kjo është dëshmia se jetesa është varfëruar shumë

Qytetari nuk është konsideruar si banor i qytetit, ai është parë si një vizitor që do të kundrojë për disa orë atë e do të shkojë. Nuk ka investime ne lagjet e qytetit, këtë e dijnë edhe vete rilindasit që kanë zbarkuar në këto lagje duke hedhur çakëll këto ditë, thuajse qytetarët nuk e dijnë se janë në fushatë elektorale. Përveç investime sipërfaqësore ne infrastrukturë, gjithçka tjetër mungon

Më 26 qershor Partia Demokratike në Kavajë do të fitojë dy herë. Isa Sakja do të jetë kryebashkiaku i tyre, e ndërsa logoja e PD-së do të votohet në plebishit në zgjedhjet parlamentare. Kjo garanci vjen teksa shikon takimet elektorale të kandidatit për bashkinë, strukturave të degës së partisë, por dhe të kandidatëve për deputet në këtë zonë ku entuziazmi në këtë proces zgjedhor ka përfshirë çdo familje kavajase. Qytetarët e Kavajës mezi po presin të ndahen njëherë e mirë nga e keqja, nga korrupsioni dhe krimi që ka kapur qeverisjen lokale dhe jo vetëm, e të kthehen tek njeriu i duhur për Kavajën, të kthehen tek qytetari, ai më të cilin dinë të komunikojë lirshëm më të, atë që di shumë mirë të flas gjuhën e tyre.

Të gjithë këto tipare spikasin mëse miri tek Isa Sakja dhe platforma e tij për pushtetin lokal dhe e Partisë Demokratike me Lulzim Bashën kryeministër. Kur na ndajnë vetëm 20 ditë nga dita kur kavajasit do të shkojnë në zgjedhje, fitorja kandidatit të PD-së Isa Sakja duket e padiskutueshme. Çdo qytetar kavajas gjen të Sakja njërin prej tyre, tek i cili nesër si kryetar bashkie do ta gjejnë derën hapur për çdo hall qe kanë. Isa Sakja do jetë drejtuesi që ata me pa mëdyshje do t’i besojnë votën e tyre më 25 qershor.

Në një intervistë ekskluzive për gazetën “55”, kandidati i PD-së për Kavajën Isa Sakja flet për besimin e strukturave të degës, PDSH dhe kryetarit Basha për kandidimin, qeverisjen lokale dhe qendrore nën drejtimin e PS-së, sa janë mbajtur premtimet si dhe i përgjigjet interesimit sa beson në fitore, cila janë pikat e tij më të forta në këtë garë, si e konsideron kundërshtarin si dhe z.Sakja ka një mesazh për zgjedhësit. Ja si përgjigjet me tej z.Sakja.

Zoti Sakja strukturat e degës së PD-së Kavajë të kanë besuar dy herë në një kohë shumë të shkurtër duke të zgjedhur kryetar partie dhe të propozuar dhe kandidat për bashkinë. Cili është komenti juaj në këtë rast?

Faleminderit të gjithë atyre që besojnë tek unë. Faleminderit aktivit të Partisë Demokratike të Kavajës që jo thjesht më besoi, por që prej një viti është shndërruar në familjen time të dytë.

Prej një viti në kemi ndërtuar një skuadër që punon pareshtur në çdo qelizë të jetës në Kavajë për të përcjellë mesazhet e Partisë Demokratikë, për të qenë shpirti i aksionit politik të saj sikundër e treguam me qëndresën tonë në Çadrën e Lirisë apo me aksionin tonë politik për të ndërgjegjësuar qytetarët e Kavajës që të përdornin instrumentin demokratik të absteninimit në zgjedhjet monopartiake.

Ne qëndruam si një mur i fortë rezistence për të mos lejuar që demokracia e cila nuk mund të kuptohet pa pluralizmin politik të mbijetonte dhe jo të vdiste në qytetin ku lindi.

Edhe PDSH-së dhe kryetari Basha e konfirmuan kandidimin tënd për kreun e bashkisë së Kavajës. Si do ta lexonit ju këtë besim ndaj jush?

Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë z.Lulzim Basha më besoi këtë kandidim që për mua është një vlerësim i madh i punës së ekipit të Partisë Demokratike të degës Kavajë. Ndjehem shumë i motivuar nga ky kandidim sikundër edhe nga kandidimi në listën e Partisë Demokratike për zgjedhjet e përgjithshme të 5 djemve të rinj kavajas, trashëgimtarë të familjeve të mirënjohura në qytet për kontributin e tyre përgjatë historisë së tij.

Ne jemi një propozim i tij dhe po punojmë fort që të jemi themele të forta të fitores së Partisë Demokratike në të gjithë Shqipërinë.

Ju jeni një person që gëzoni respekt në komunitet duke pasur një raport miqësore me bashkëqytetarët. A kanë qenë zhvillimet e arritura në lartësinë e pritshmërive së bashkëqytetarëve tuaj në Kavajë këto 4 vite në qeverisjen qendrore?

Kavaja është një qytet me lidhje të forta sociale. Ne jemi një qytet që këto lidhje i kemi të shenjta. Qytetaria, paqëdashja, fisnikëria janë tipare të qytetit, të cilat i ruajmë me fanatizëm dhe i trashëgojmë brez pas brezi. Rilindja investoi sikundër e dimë të gjithë në projekte që lidhen me fasadat e qyteteve, këtë gjë e bëri edhe në Kavajë.

Por fasadave i del shpejt boja dhe palmat e blera mjaft shtrenjtë nga paratë e taksapaguesve u kalbën. Kavajasit nuk janë sipërfaqësorë. Ata e dijnë dhe janë dëshmitarë se shërbimet publike në qytet nuk janë përmirësuar. Biznesi lokal është tkurrur, kjo për shkak të politikave monopoliste të ish kryetarit të bashkisë, ekonomia familjare është në rrënim. Investime që të krijonin vende të reja pune nuk pati. Investimet në zonën bujqësore, pjesë që i është bashkuar bashkisë tradicionale munguan gjithashtu. Mund të bëj një listë të gjatë të mosrealizimeve, dhe sërish nuk do t’i kisha thënë të gjitha.

Bashkia Kavajë e drejtuar nga PS sa ka mundur të mbajë premtimet ndaj qytetarëve dhe sa kanë ndikuar në përmirësimin e jetesës së qytetarëve?

Sikundër e përmenda më lart, Bashkia ka punuar në mënyrë sipërfaqësore. Në gjashtë vjet është investuar në projekte që nuk lidhen me jetesën, përmirësimin e saj, por është investuar, madje edhe me shuma të mëdha në projekte makiazhuese të qytetit, a thua se të gjitha hallet dhe shqetësimet e qytetarëve lidhen me fasadat. Qytetari nuk është konsideruar si banor i qytetit, ai është parë si një vizitor që do të kundrojë për disa orë atë e do të shkojë.

Nuk ka investime ne lagjet e qytetit, këtë e dijnë edhe vete rilindasit që kanë zbarkuar në këto lagje duke hedhur çakëll këto ditë, thuajse qytetarët nuk e dijnë se janë në fushatë elektorale.

Përveç investime sipërfaqësore ne infrastrukturë, gjithçka tjetër mungon.

Në këndvështrimin tim gjithçka lidhet me ekonominë, ajo është e para. Përsa kohë ajo është në rrënim, premtimet janë zverdhur në letër. Fatkeqësisht listat famëkeqe të ushqimit janë rikthyer në marketet e qytetit, kjo është dëshmia se jetesa është varfëruar shumë.

Sa besoni në fitoren tuaj dhe nëse po cilat mendoni se janë anët tuaj më të forta?

Nëse nuk do të besoja në fitoren, nuk do të hyja në këtë garë. Partia Demokratike e degës Kavajë, sikundër po e dëshmon fushata jonë është sot mazhoranca e re në qytet. Ajo është rikthyer me një ekip të rinjsh e te rejash energjikë që punojnë me zemër dhe mendje. Kjo në sajë të bashkimit të energjive pozitive të qytetarëve të Kavajës që i ka mbytur pluhuri i bëmave të rilindasve që nga monopolizmi i gjithçkaje deri tek kanabizimi i Shqipërisë.

Si e konsideroni kundërshtarin?. Cili është mesazhi juaj për qytetarët e Kavajës?

Kundërshtari im fshihet pas dy emrave të tjerë. Edhe vete ai nuk di ta thotë kandidati i cilit është. Unë jam në garë me emrin tim. Mesazhi im për bashkëqytetarët e mi është një ftesë e hapur dhe sinqertë për mbështetje në këtë garë. Kontrata që unë propozoj vë në qendër qytetarët, ekonominë e tyre familjare. Kjo kontratë siguron se qytetarët do të dëgjohen me respekt, do të mbështeten në çdo iniciativë në të mirë të ekonomisë së familjeve të tyre dhe të qytetit dhe se çdo shqetësim i tyre do të gjejë zgjidhje brenda kufijve ligjorë.

Ne do të ulim taksat për biznesin e vogël në minimumin që e lejon ligji, si një mundësi reale për t’i dhënë frymëmarrje biznesit, për nxitjen e investimeve dhe hapjen e vendeve të punës në nivel vendor. Do të reduktojmë të gjitha taksat dhe tarifat vendore, veçanërisht në përgjysmimin e taksave të rritura padrejtësisht në 2 vitet e fundit. Do të ngremë një fond për kreditimin dhe punësimin e të rinjve dhe grave kryefamiljare; do të ndërmarrim politika që nxisin tregtarët dhe fermerët, me qëllim krijimin e vendeve të reja të punës.

Dhe ajo që do të them në fundit, por që nuk është e fundit, qytetarët e qytetit im nuk do të diskriminohen për inate personale e as partiake në çdo investim të tyrin që sjell të mira për zhvillimin e qytetit. Kavajasit e kuptojnë shumë mirë këtë mesazh. Ju faleminderit!.