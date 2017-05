Ish-kryeministri Berisha akuzon se në zijafetin e Durrësit u mblodhën oligarkët e korrupsionit të narko-republikës  

Berisha: Noriega i Shqipërisë ushqen përçarjen kombëtare dhe diskriminimin e Veriut të vendit

Kongres i fushatës zgjedhore të Partisë Socialiste që u mbajt paraditen e djeshme në Durrës është komentuar gjatë nga ish-kryeministri Sali Berisha, i cili me tone të ashpra e ka cilësuar si kongresin e baronëve të drogës dhe bajlozëve të krimit. Berisha ka vijuar më tej akuzat e tij ndaj Partisë Socialiste në pushtet duke thënë se oligarkët e korrupsionit dhe dështimit total janë mbledhur së bashku për të vulosur rrënimin e narko-shtetit, apo narko-republikës që nisën të ndërtonin kur morën pushtetin në 2013. Sipas ish-kreut të ekzekutivit dje në Durrës u zëvendësuan mashtrimet e vjetra me mashtrime të reja. Ndërkohë sipas Berishës shqetësim madhor përbën fakti se kryeministri Rama në këtë kongres ushqeu edhe më tepër dëshirat për përçarje kombëtare dhe diskriminim të Veriut të vendit. Ish-kryeministri Berisha e mbyll fjalën e tij duke theksuar se revolucioni po shkon drejt fitores vendimtare, që do të konkretizohet me shporrjen e Ramës, të cilin e quan varrmihësin e pluralizmit dhe e krahason me narko-diktatorin Noriega. “Ti shporrim, ti shporrim, ti shporrim qelbësirat!!!”, shkruan Berisha në fund të fjalës së tij.

Tritan Shehu:Kryeministri provokon me 9 Majin, e cilëson dita e Fitores

Deputeti demokrat ka deklaruar se Rama po provokon qëllimisht me 9 Majin, duke e cilësuar si dita e Fitores. Nw njw postim nw facebook, Shehu “Z.Rama deklaroi se sot, 9 Maj, është “Dita e Evropës” si dhe përvjetori i fitores mbi fashizmin, pra edhe “Dita e Fitores”! NUK ESHTE KESHTU, KETO JANE DY DATA KREJT TE NDRYSHME: a-8 Maji është “Dita e Fitores” mbi fashizmin e nazizmin e vitit 1945, për te gjithë Bllokun Perëndimor. Kjo tashme është e tille edhe për shumicën e vendeve ish komuniste. VETEM RUSIA, NE VAZHDIM TE TRADITES SE BASHKIMIT SOVJETIK, PERKUJTON 9 MAJIN SI “DITEN E FITORES”.

b- 9 Maji është “Dita e Evropës”, qe lidhet me paraqitjen nga Robert Schuman me 1950-ten te Planit te Bashkëpunimit Ekonomik te ideuar nga Jean Monnet, gjë qe shënon themelin e Evropës se Bashkuar. Fatkeqësisht edhe vitin e kaluar Z.Rama i drejtohej 9 Majit si “Dita e Fitores”, pra larg asaj qe njohin Perëndimorët! Mendova atëherë se ky ishte një “lapsus”. POR RIPERSERITJA SOT ME TINGELLON SI DICKA E QELLIMSHME, SI NJE PROVOKIM NDAJ TE VERTETES PER ARESYE JO TE QARTA PER MUA. I takon Z.Rama te jap shpjegimet e tij historike a politike për ketë devijim datash shume te ndjeshme e te rëndësishme.