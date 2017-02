Ish-kryeministri Berisha: Banorët e Zharrëzës heronj mjerimi – Rama, pjellë e të keqes

Grevistët e Zharrëzës e kalojnë natën në qiell të hapur, kalec-kryeministri lëshon mbi ta policinë

Ish kryeministri Berisha ka reaguar në lidhje me reagimin përbuzës të Ramës kundrejt grevistëve të Zharrzës të vendosur para ministrisë së Energjitikës. Berisha theksoi se banorët e Zharrzës janë heronj mjerimi, ndërsa Rama pjellë e të keqes. Berisha theksoi se Rama i urren këta banorë pasi ata i nxorën cullak fytyrën çnjerëzore. Ish kryeministri thotë se duhet të jesh kryebandit të tallesh dhe ironizosh sakrificën e tyre sublime. “Ata janë heronj, por heronj të mjerimit që piktori dështak i urren sepse ata nxorën cullak fytyrën e tij çnjerëzore, fytyrën e vërtet atërore të Edvin Kristaq Ramës. Ata janë heronj por heronj të mjerimit, që në një rast unik në botë në grevë urie u zvarritën me shpirt ndër dhëmbë, bën ditë e natë 127 km rrugë vetëm e vetëm që të dëgjohej zëri i tyre, ndërsa bastard i Bllokut hoxhist, në një natë rrebeshi tek festoje në sarajet tua luksoze, si një shpirt zi urdhërove kriminelët e tu me uniformë t’u rrëmbejnë çadrën dhe u lë si mbuloj qiellin që derdhte si me gjyma pa mëshirë shiun e ftohtë mbi fytyrat, trupat e tyre të cifilisur. Ti je pjellë e të keqes! Duhet të jesh kryebandit siç je, që të mos prekësh por të tallesh me cinizëm ekstrem me sakrificën e tyre pothuaj sublime! Ata janë heronj, heronj të fëmijëve, të familjeve të tyre kurse ti je bir i krimit. Ata vetë, me gratë dhe fëmijët e tyre, një vit më parë u zgjuan duke parë vdekjen me sy nga shatërvanat e naftës dhe gazit që shpërthyen në dhomat e gjumit dhe oborret e tyre, që në çdo sekondë mund t’i kallnin flakë e t’i shkrumonin. Kurse gjer sot, ti me sojin e banditëve të tu në qeveri je tallur dhe vetëm je tallur me ta”. Më tej ish kryeministri tha se “Për çdo njeri të shkolluar apo të pa shkollë por që ka minimumin e moralit njerëzor, është e qartë si dritë e diellit o shpirt katran, se pas asaj që ju ndodhi atyre me shpërthimet e naftës dhe gazit në shtëpitë e tyre, ka një dhe vetëm një zgjidhje: ose ndërprerjen e menjëhershme të çdo aktiviteti të kompanisë në atë zonë dhe rindërtimin e shtëpive dhe infrastrukturës së shkatërruar të zonës, ose largimin e menjëhershëm të tyre dhe sistemimin e tyre në një zonë tjetër jashtë çdo rreziku. Por ketë vendim, organizata kriminale, pra qeveria që drejtohet nga ti nuk e mori dot ndaj i le aty në mëshirë të vdekjes. Kjo vetëm e vetëm për xhepat e tu, marrëveshjen që lidhe ti me Beson tënd me furnizimin me naftë nga kompania Bankers që po varroste për së gjalli të mjerët e Zharrzës. Këtu keni talljen cinike e të pashpirt të Edi Ramës me heronjtë e Zharrezës, heronjtë e mjerimit. Ai shkruan në fb e tij sa vijon’: Kujtoni se bëheni heronj pse ecët 126 km në këmbë. Heroi jam unë… Duke replikuar me komentuesit në faqen e tij në Facebook. Njëri prej tyre i shkruan Ramës për grevistët e Zharrëzit dhe Rama i përgjigjet se marshimi prej 126 kilometrash nuk të bën hero”, tha Berisha.

Grevisti i Zharrzës humbet ndjenjat nga ndërhyrja e dhunshme e policisë/Një nga grevistët e Zharrzës që janë grumbulluar para Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë humbi ndjenjat gjatë një përplasje me forcat e policisë. Përplasja erdhi kur policia ndërhyri për të mos i lejuar të ngrinin çadrat para derës së ministrisë. Grevistit iu dha ndihma nga banorët e tjerë të Zharrzës, ndërsa asnjë nga forcat e policisë nuk e la kordonin për ta ndihmuar. Banorët e Zharrzës e kaluan natën jashtë në qiell të hapur dhe vazhdojnë të qëndrojnë para dyerve të Ministrisë së Energjisë. Ata kërkojnë që kompania Bankers Petroleum të largohet ose t’ua blejë shtëpitë dhe pronat, pasi jetesa në Zharrëz është e pamundur nga shpërthime e nëntokës që kryen Bankers dhe nga ndotja që shkakton kompania.