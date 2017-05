Ministri i Brendshëm, Dritan Demiraj është anëtari më i ri i kabinetit qeveritar që ka zhvilluar më shumë takime gjatë këtyre tre ditëve në krye të dikasterit. Edhe dita e sotme e punës ka nisur me takime për ministrin e ri të Brendshëm, Dritan Demiraj. Një ditë pas takimit të zhvilluar me drejtuesit më të lartë të policisë, të cilëve iu kërkoi intensifikim të luftës antikanabis dhe mospërfshirje në fushatën zgjedhore, Demiraj ka zhvillua dje një takim 30 minutësh me Prokurorin e Përgjithshëm, Adriatik Llalla. Fokusi i takimit mes të dyve mësohet të ketë qenë koordinimi më i mirë ndërinstitucional për rritjen e efektshmërisë për goditjen e elementëve dhe veprave të rënda kriminale në vend. Gjithashtu është diskutuar edhe për masat konkrete për neutralizimin e potencialit të blerjes së votave, luftën kundër drogës apo ndjekjen penale të administratës të përfshirë në zgjedhje. Në këtë takim kanë marrë pjesë edhe pjesëtarë të kabinetit të kryeprokurorit, të cilët janë njohur me prioritetet e ministrit Demiraj.

Ish-kryeministri Berisha denoncon emërimet elektorale të Haki Çakos në radhët e policisë/ Teksa në emisionin “Studio e Hapur, ish-kryeministri Sali Berisha pranoi se do ta shkarkonte menjëherë Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë, Haki Çako nëse do të ishte ministër, ditën e dejshme nëpërmjet një statusi në Facebook, duket se i është drejtuar ministrit të ri Dritan Demiraj Brendshëm, teksa njofton për rikthimin në polici, të dy emrave të denoncuar nga PD si të lidhur me botën e krimit. Berisha shkruan se këto janë emërime elektorale të urdhëruara prej Edi /Ramës, të cilin vijon ta emërtojë si Noriega i Ballkanit, ndërsa janë vendosur në zbatim prej Haki Çakos një ditë para marrjes së detyrës nga Demiraj. “Narko-Drejtori i Përgjithshëm i Narko-Policisë, Çako me urdhër të Noriegës vazhdon emërimet elektorale. Oficeri dixhital denoncon: emërimin si narkoshef komisariati në Kavajë të ekstremistit Aliosha Brokaj dhe emërimin e ushtarit besnik të Saje qorrit dhe Milit të partisë, Besnik Qebinit, shef krimesh në Kombinat ku po mobilizon bandat e krimit për ish narko-ministrin Tahiri”, shkruan Berisha në Facebook.

Denoncimi i publikuar nga ish-kryeministri Berisha: “Mirëmbrëma Doktor. Pardje në Kavajë kanë emëruar Shefin e komisariatit që është Aliosha Broka, nipi i Sabit Brokaj. Kjo lëvizje është bërë sot para se Ministri të marrë detyrën. Gjithashtu po në këtë kuadër Besnik Qebini, i denoncuar nga ju me të drejte si lidhje e ngushtë e Emiljano Shullazit dhe i emëruar me urdhër të tij nga Saimir Tahiri nëndrejtor policie për Tiranën, më pas drejtor i doganave dhe disa muaj më parë me kërkesë të Habilajve u emërua drejtor kufiri në Vlorë, është rikthyer në Tiranë. Po për qëllime elektorale është emëruar në komisariatin e Kombinatit si shef krimesh, ku mobilizon çdo ditë bandat e krimit për fushatën elektorale të Tahirit. Mund të jenë bërë edhe lëvizje të tjera, por unë nuk kam dijeni”.