Ish-kryeministri Berisha denoncon sabotimin e mbledhjes së ministres së Arsimit me drejtorët e shkollave

Ish kryeministri Sali Berisha denoncoi Sekretarin e Përgjithshëm të Ministrisë së Arsimit se ka sabotuar mbledhjen që pritej të realizonte ministrja e re, Mirela Karabina, me drejtorët e shkollave të Tiranës. Duke iu referuar një mesazhi të dërguar në adresë të tij, Berisha shkruan në Facebook se Plarent Ndreca lajmëroi drejtorët të mos vinin në mbledhje. “Sekretari i Përgjithshëm i mafies shtetërore, urdhëron mafiozin e Ministrisë se Arsimit, Plarent Ndreca te sabotoje mbledhjen e ministres se arsimit me drejtoret e shkollave te Tiranes. Z.Berisha sabotohet mbledhja e ministres se arsimit me drejtoret e shkollave te Tiranes sepse një fare sekretar i përgjithshëm me precedentë urdhëron drejtoreshën Arjola Byzyku qe të mos behet- ne i lajmëruam drejtoret dhe mbas urdhrit i thamë qe te mos vinim se urdhrat i marrim nga sekretari i përgjithshëm- thotë drejtoresha, këto janë bashbuzuket e administratës shtetërore qe intimidojnë ne mënyrë barbare administratën, qytetari dixhital”.