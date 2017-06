Ish-kryeministri Berisha: “Edi Rama, ndalo bandat”

“Bandat e kryebashkiakut të Pukës, postblloqe banorëve për të votuar PS-në”

Ish kryeministri Berisha ka bërë publik mesazhin e një qytetari dixhital, në të cilën dënohet dhuna e bandave të kryebashkiakut të Pukës ndaj qytetarëve në këmbim të votës për Partinë Socialiste. Ish kryeministri i bën apel Prokurorisë që të nis menjëherë hetimet ndaj këtyre bandave që punojnë për llogari të qeverisë bandë. “Puka në dorë të bandave. Banda e kryetarit të Bashkisë Pukë vendos postblloqe pas mesnate dhe ushtron presione tek kalimtarët për të votuar PS. I bëj thirrje Prokurorisë së shtetit të ndëshkoj me forcën e ligjit këta banditë të mbështetur nga policia:Përshëndetje zoti Berisha, nëpërmjet jush dua të pyes ministrinë e rendit a ka polici në qytetin e Pukës. E bëj këtë pyetje pasi mbrëmë rreth orës2 të natës në vendin e quajtur”qafë çetë” janë ndaluar dhe kontrolluar makina të qytetarëve të ndryshëm nga shoferi i kryetarit të bashkisë Pukë, Sokol Frroku me bandën e tij duke bërë presion që të votojnë PS-në. Po mos të ketë shtet të marrin masa vetë njerëzit”.

Skandali/ Me urdhër të Ramës, DAP shpërblen Plarent Ndrecën, i miraton me urgjencë statusin e ‘Nëpunësit Civil’/ Pas skandalit me nxjerrjen e tezave të provimeve, Edi Rama urdhëron shpërblim për Plarent Ndrecën. Në adresë të Berishës ka ardhur një denoncim, në të cilën thuhet se DAP me urdhër të Ramës në mënyrë të përshpejtuar i ka miratuar statusin me urgjencë në mënyrë që të ketë mundësi të rehabilitojë nëpërmjet Komisonierit të Shërbimit Civil. “Përshëndetje zoti Berisha. Një skandal i padëgjuar ndonjëherë në administratën publike. Një koleg i yni nga departamenti i Administratës Publike na konfirmoi atë që ne gjithmonë e kemi pas ditur: Ish sekretari i Përgjithshëm i ministrisë së Arsimit nuk ka pasur status të nëpunësit civil pasi ka një proces të hapur me tenderat 700 mijë euro të sportit. Por vetëm para pak ditësh mbasi ministrja e Arsimit e pezulloi, DAP me urdhër të Ramës në mënyrë të përshpejtuar i ka miratuar statusin me urgjencë në mënyrë që të ketë mundësi të rehabilitojë nëpërmjet Komisonerit të Shërbimit Civil. Natyrisht pjesë e kësaj maskarade është edhe Albana Koçia shoqja e tij e ngushtë.; Lutem të bëhet publike nga ana juaj që të ndërhyjë zv/kryeministria me një hetim urgjent administrativ. Ndërkohë zoti Ndreca hyn fshehurazi në ministrinë e Arsimit dhe bën mbledhje të paautorizuara me drejtorët dhe përgjegjësit e terrorizuar. Qeveria me duket se ka një hall të madh: duhet me çdo kusht të mbrojë Plarent Ndrecën, pasi me të palarat e tij do shkojë në burg dhe po shkoi aty gjasat janë që ‘trimi’ Ndreca të bëj emrat e shefave veçanërisht ndriku Vilës ne të cilët ka ndarë lekët”, thuhet në mesazhin e qytetarit dixhital.

Ish kryeministri akuzon Niko Peleshin për vjedhjen e pikturave të Vangjush Mios/ Ish kryeministri Sali Berisha bëri përgjegjës ish-zv.kryeministrin, Niko Peleshi për vjedhjen e pikturave të “Piktorit të Popullit”, Vangjush Mio nga shtëpia muze e këtij të fundit. Berisha akuzoi Peleshin për vjedhjen e 27 pikturave të Mios pas një mesazhi të dërguar në adresë të tij. Sipas Berishës, Peleshi është koshient për vjedhjen e këtyre pikturave me urdhër të drejtorit të Qendrës Kulturore, Vladimit Topi, por ish-zv. shefi i qeverisë e ktheu sërish në detyrë.