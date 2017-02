Ish-kryeministri Berisha i përgjigjet Flekenshtajn: Ja provat që Sorosi po dëmton demokracinë në Shqipëri  

Mediat zbardhin një dokument konfidencial ku Xhorxh Soros u rekomandon ojq-ve të tij në Bruksel që për çështje të BE-së të bashkëpunojnë me Knut Flekenshtajn, pasi ai është një njeri i tij i besuar

Ish-kryeministri Sali Berisha i është përgjigjur deklaratave të bëra nga Knut Fleckenstein gjatë mesditës së djeshme. Me një deklaratë të tij, Berisha sqaron Fleckenstein se Soros është spekulanti më i madh dhe ka korruptuar njerëz deri në Berlin. Ish-kryeministri shkruar se është më mirë që Parlamenti Evropian të hetojë Xhorxh Sorosin se të bëhen deklarata të tilla në Tiranë. “Deputeti i Parlamentit Evropian dhe reporteri për Shqipërinë, Knut Fleckenstein në një konference shtypi sipas mediave nder te tjera ka deklaruar sa vijon: “Kam shumë respekt për Berishën, ndoshta më shumë sesa mendoni ju dhe këtë e kam me të vërtetë. Por ama do të doja që t’i kërkoja të mos fliste më për këto përralla sorosiane, e njëjta histori që kam dëgjuar edhe në Maqedoni. Zoti Berisha nuk është i dobët”, tha deputeti i parlamentit Evropian që vizitoi Tiranë këto dy ditë.” Me këtë rast, duke shprehur me sinqeritet vlerësimin tim të palëkundur për kontributin e tij qenësor personal dhe të Parlamentit Evropian në dekriminalizimin, por dhe probleme të tjera të vendit, me duhet t’i them se deklaratën e tij e konsideroj te ngutur dhe të pa bazuar për arsyet që vijojnë:- Deklaratat e mia për Xhorxh Soros dhe mafien e tij, si një rrezik madhor për demokracinë shqiptare janë të bazuar jo në hamendje, por në dokumente autentike të pakundërshtueshme nga të gjithë ata që duan të besojnë të vërtetën. – Denoncimet e mia në parlamentin shqiptar ndaj veprimeve mafioze të Soros dhe netëorkut të tij në Shqipëri, të bazuara në dokumente dhe fakte, datojnë vite më parë dhe nuk kanë lidhje me polemiken e sotme që zhvillohet në SHBA për veprimtarinë e krye spekulantit të planetit. – Xhorxh Soros përfaqëson sot miliarderin që ka korruptuar më shumë se kushdo tjetër mbi tokë politikanë, personalitete lokale dhe ndërkombëtare në vendet ish-komuniste, por edhe në vende të tjera. Ai ka korruptuar gjithashtu individë dhe grupe në institucione serioze ndërkombëtare të vendosura në kryeqytete të vendeve të ndryshme përfshi këtu Berlinin! Në këtë kontekst, mendoj se jo hedhja poshtë me apriori apo paragjykime të zërave që kërkojnë një të vërtetë tronditëse, por hetimi me transparencë nga Parlamenti Evropian dhe parlamente të vendeve të interesuara duhet të ishte përgjigja e duhur dhe respekti i detyruar nga e vërteta. Se fundi, shtoj se me deklaratat e mia kam vetëm një qëllim: Të mbrojë një të vërtet që e vlerësoj se ka interes të padiskutueshëm për vendin tim, por edhe miqtë e mi kudo që janë”, shkruan Berisha.

Topalli: Jetojmë në liri, askush nuk duhet të na drejtojë – këtë nuk e kemi pranuar as kur ka qenë Enver Hoxha/Deputetja demokrate ka një mesazh për raportuesin për Shqipërinë në Parlamentin Europian Knut Fleckenstein i cili sot i kërkoi opozitë të ndërpresë bojkotin parlamentar dhe t’i kthehet punës për të mos bllokuar procesin e vettingut. “Unë i kuptoj ndërkombëtarët që politikanin e shohin në parlament. sepse në kushte normale kjo është. Ne jemi zgjedhur për të qenë në parlament. Por nuk jemi në kushte normale. Është një zgjedhje që as mua nuk më pëlqen. Është një zgjedhje e padëshiruar por një tjetër mënyrë për të tërhequr vëmendjen dhe për të thënë: A mund të lejojmë të bëjmë demek sikur në Shqipëri nuk ndodh asgjë, kur lirohen vrasës, hakmarrja për drejtësi na jep leksion si duhet të bëjmë reformë në drejtësi? Është një situatë që duhet të ulëras. Dëgjojmë me shumë respekt këdo që flet dhe mendon për vendin tonë, por më mirë se kushdo tjetër këta qytetarë e dinë se cili është halli i tyre. Jetojmë në liri dhe askush nuk duhet të thotë që t’i duhet të thuash këtë apo atë. Këtë e kemi kaluar dhe nuk e kemi pranuar as kur ka qenë Enver Hoxha”, tha Topalli.

Dokumenti – Soros: Fleckenstein është i besuari ynë/ Paraditen e së mërkurës, raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Knut Fleckenstein gjatë një prononcimi të pazakontë në Tiranë, i cilësoi si përralla akuzat e bëra nga ish-kryeministri Berisha për rolin dhe ndikimin e rrjetit Soros. Deklarata e zotit Fleckenstein ishte eksplicite. Ai u shpreh:Më lejoni të tregohem edhe më i drejtpërdrejtë në lidhje me një shfaqje televizive që është shfaqur mbrëmë. Kam shumë respekt për z. Sali Berisha, ish-kryeministër dhe ish-president i Shqipërisë dhe ndoshta më shumë respekt sesa mund të mendoni. E kam me të vërtetë. Por ama do doja t’i kërkoja atij të mos fliste më me ato përralla sorosiane dhe madje mund të them se është fjalë për fjalë e njëjta histori që kam dëgjuar edhe në Maqedoni dhe nga përvoja ime është se vetëm të dobëtit kanë nevojë për ato lloj përrallash dhe zoti Berisha nuk është një njeri i dobët. Ndonëse zoti Knut Flenckenstein injoroi tërësisht deklaratat e Berishës dhe i cilësoi ato si përralla, një dokument i siguruar nga Hashtag.al, tregon se zoti Flenckenstein është pjesë integrale e rrjetit Soros dhe kritikat e tij ndaj Berishës rezultojnë në konflikt arbitrar interesi. Disa mijëra dokumente të deklasifikuara të DCLeaks për rrjetin Soros, kanë mes tyre dhe një raport tepër interesant, të hartuar në vitin 2013. Raporti i brendshëm i Fondacionit Soros mban emrin: ‘Lista e aleatëve të besuar në Parlamentin Evropian (2014-2019)’. Që në hyrje të raportit bëhet e qartë se materiali është hartuar si një guidë për të orientuar të gjitha degët e këtij fondacioni në lidhje me zyrtarët e besuar në Parlamentin Evropian. Pra lista e zyrtarëve evropianë që kishin dhënë ‘besën’ tek fondacioni. Lista është e strukturuar sipas sektorëve dhe departamenteve të Parlamentit Evropian, ndërsa në seksionin e titulluar ‘Komiteti për Marrëdhëniet me Jashtë’, në listën e zyrtarëve të besuar të Fondacionit Soros, renditet edhe zoti Knut Flenckenstein dora vetë. Nuk është përrallë, por dokument zyrtar i Fondacionit Soros, ai që e ka klasifikuar zotin Flenckenstein si pjesë të besuar të rrjetit. Ky dokument e vendos zotin Flenckenstein përveçse në pozitat e konfliktit të interesit; edhe në pozitat e sharlatanit anglishtfolës të radhës, sepse rezulton se zoti Flenckenstein na ka thënë të mos besojmë përrallat për Sorosin, por janë vetë dokumentet e Fondacionit Soros ato që zbulojnë se Flenckenstein është në listën e njerëzve të besuar të Soros/Hashtag.al