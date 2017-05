Ish kryeministri Berisha për veshjen e kryeministrit: Individi Rama ka probleme psikike

Ish-Kryeministri Sali Berisha vazhdon të komentojë veshjen e papranueshme të Kryeministrit Edi Rama në Bruksel, ku u takua me përfaqësuesen e lartë të BE Federica Mogherini dhe liderët e tjerë të Ballkanit. Në një status në Facebook, Berisha ka publikuar letrën e një qytetari që shkruan se Kryeministri shfaq probleme serioze. Statusi i ish-Kryeministrit Sali Berisha: Letra e një qytetari dixhital për skandalin e Ramës ne Bruksel! “Lajthitja e një kryeministri”! Edi Rama në takim e djeshëm me kryeministrat e Ballkanit dhe zyrtaren e lartë të BE-së Mogherini, shfaq me një veshje aspak të përshtatshme për aktivitetin. Fotot e tij bënë lajm jo vetëm në Shqipëri, por edhe më gjerë. Te nesërmen e bllokuan ne hyrje te selisë se Natos dhe e detyruan te vishej si zyrtar për te hyre ne Seli. Mediat e huaja e tallen te gjitha por edhe pjesa dërrmuese e atyre te vendit filloi ta tallte, e një pjesë tjetër, me në krye Mentor Nazarkon e Mira Kazhanin u përpoqën me kot të gjejnë mënyra ta justifikojnë e ta shpallin si një person avangarde e që flet me simbolika. Duket si çështje për të qeshur, por veprimet e këtij kryeministri janë për të qarë. Rama është një person që nuk di ku fillon posti i kryeministrit dhe ku mbaron ai i individit. Një post, sidomos ai i drejtuesit të një vendi, kërkon sakrificën e një pjese të madhe të individit, por Edi po bën të kundërtën; po sakrifikon kryeministrin për hir të vetes duke shfaqur një narcizëm të skajshëm. Individi Rama vesh kryeministrinë me “pikturat” e tij, kur zakonisht një zyrë që përfaqëson një komb duhet të ketë elemente kombëtare. Rama gjithçka e quan të mirë nëse e miraton vetë, qysh nga zyrat e deri tek ministrat. Ka një dëshirë diktatoriale për ta bërë çdo gjë si mendon ai si individ dhe këtë mundohet ta imponojë me forcë tek të tjerët, biles aq e tepron me këtë gjë sa do t’i diktojë të tjerëve çfarë të mendojnë. P.sh kush thotë se nuk po bëhet shtet me këtë qeveri, është gënjeshtar. Po ta shohim sjelljen e tij nga kryetar bashkie e deri sot, kuptojmë që Rama e urren mendim ndryshe me të, biles e ka frikë. Prandaj pranë vetes mban vetëm ata që i lëpihen e i binden si skllevër. Sepse Rama në psikikën e tij është një i semure që ka të drejtë në gjithçka. Biles një person i tillë i jep vetes të drejtën të flasë edhe për fate kontinentesh, të kërcënojë Europën për anëtarësim apo të thotë kush duhet të jetë president i SHBA. Kryeministri një vendi duhet të jetë sa më objektiv dhe larg dëshirave të veta kur vjen puna tek drejtimi i një shteti. Kryeministri i një vendi nuk mund t’i etiketojë si media kazani, mediat që nuk i bëjnë elozhe atij. Kryeministri i një vendi nuk mund t’i trajtojë njerëzit e vendit të tij si lolo, duke thënë me arrogancë se vetëm unë di këtu. Kryeministri i një vendi nuk mund të shkojë si gjimnazist në takime të rëndësishme ndërkombëtare, se përfaqëson imazhin e një populli të tërë. Kryeministri i një vendi nuk mund të jetë një piktor në tentativë që përdor postin për të promovuar “artin” e tij. Është shpërdorim moral dhe ligjor i detyrës. Kryeministri i një vendi nuk mund të shajë çdo media kritike e të fillojë të ndërtojë një TV të vetin për propagandë si në diktaturë. Kryeministri i një vendi nuk mund të kthehet në një meme-xhi facebook sikur nuk di me çfarë ta kalojë kohën. Kryeministri i një vendi nuk mund t’i ngjajë një semuri narcist që i pëlqen vetja e do të bjerë kudo në sy. Ai nuk di ta dallojë ndryshimin mes detyrave të kryeministrit dhe dëshirave të tij, duke e dominuar këto të dytat. Prandaj sjelljet e Ramës nuk janë për të qeshur më, sepse shfaqin psikikën e mendjen e një njeriu me probleme, që ka marrë drejtimin e një vendi pa ditur të kontrollojë veten dhe siç thotë i ndjeri Dritëro në një poezi: “Në vendin tim e në vendin tënd, një i çmendur të gjithë i çmend”.