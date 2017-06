Ish-Kryeministri Berisha: Rama po përgatit veten që Basha të jetë Kryeministër

Dollia që Rama ngriti në Vlorë për Bashën, është interpretuar nga ish-Kryeministri Sali Berisha si shenja më kuptimplote e humbjes në zgjedhje të Partisë Socialiste

Dollia që Rama ngriti në Vlorë për Bashën, është interpretuar nga ish-Kryeministri Sali Berisha si shenjë e humbjes në zgjedhje të Partisë Socialiste. Në një status në Facebook, Berisha shkruan se me këtë veprim Rama po përgatit veten që Lulzim Basha të jetë kryeministër i vendit.

Statusi në facebook i ish-Kryeministrit Sali Berisha: Rama po përgatit veten për Bashën kryeministër! Dollia e Ramës për Bashën në Vlore është paniku i humbësit, apo, me gjuhë deti, i të mbyturit që klith ta shpëtojnë! Simbolika, ikona flet më shumë se teksti dhe ligjërata. Ndaj dhe Rama zgjodhi drekën me peshkatarët për të ngritur dollinë/klithmë për Bashën, e cila jehoi gjatë “kapiten po mbytem kapiten, më shpëtoni ju lutem se më mori deti”. Kapiteni ia ktheu aty për aty: pi sa te duash dolli për Bashën, je i pa shpresë”, shkruan Berisha.

Ish kryeministri: Rama po përgatitet për kapitullimin final/ Deklarata e kryeministrit Edi Rama, njëherësh kryetar i Partisë Socialiste, se do të largohet nga drejtimi i partisë vetëm në rast se partia e tij nuk del e para në garën elektorale, tregon se ai po e ndien humbjen në zgjedhjet e 25 qershorit, pasi më herët pati deklaruar se do të japë dorëheqjen nëse PS, nuk fiton zgjedhjet. Ish-kryeminsitri Sali Berisha, ju ka bërë thirrje socialistëve që të mos habiten nëse javën që vjen Rama të ndryshojë sërish deklaratë duke thënë se do të largohet nga drejtimi i PS-së vetëm në rast se partia e tij do të dalë forcë e tretë. ‘Edi Rama përgatitet për kapitullimin final. Rama më parë ishte zotuar se:- po tre humbiste zgjedhjet do ter jepte dorëheqjen, - Rama parmbrëmë tek Balla hoqi dorë nga zotimi i mëparshëm dhe deklaroi se po të dalë PS parti e dytë, do ter japë dorëheqjen. Me këtë, Rama pranoi haptas se nuk sheh fitore në horizont! Javën e ardhshme ndiqeni pasi Rama do të deklaroje se vetëm po të dalë parti e tretë do të japë dorëheqjen. Prandaj o siçilistë, përgatituni për një greve të re urie vjeshtën që vjen!’, shkruan ish-kryeministri Berisha në Facebook.