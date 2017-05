Ish-Kryeministri Berisha takim me ambasadorin e SHBA Donald Lu për krizën politike

Ish-Kryeministri Sali Berisha është takuar sot me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Donald Lu. Berisha-Lu u takuan rreth orës 15:00 në zyrën e ish-Kryeministrit. Në këtë takim u diskutua mbi situatën e rëndë politike në vend. Berisha theksoi se situata është shumë kritike sepse Edi Rama, pasi ka mbushur për qëllime elektorale vendin me drogë dhe e ka mohuar dhe mohon atë, pasi ka mbushur institucionet me kriminelë e po i liron nga burgjet dhe e ka mohuar dhe e mohon atë, pasi ka shndërruar administratën, të gjithë punonjësit e administratës dhe ndërmarrjeve publike në trupë elektorale të PS, ka vendosur të varrosë pluralizmin politik në Shqipëri. Në takim u diskutua gjerësisht mbi rëndësinë e vazhdimit dhe zgjidhjes me dialog të kësaj situatë tejet të rëndë që përjeton vendi.