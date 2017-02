Ish-kryeministri Berisha takon kreun e OSBE në Tiranë, Bernard Borchardt dhe ambasadorin e SHBA, Donald Lu

Berisha: Edi Rama i regjistruar teksa kërkon miliona ryshfet

Deklarata/I vëllai Olsi i lidhur me trafikun e kokainës në Shqipëri

Situata e tensionuar politike në vend dhe mungesa e një konsensusi midis palëve për reformën zgjedhore, që duhej të orientonte praktikisht votimin e shqiptarëve drejt teknologjisë, kanë qenë çështjet që janë diskutuar gjatë në takimin e djeshëm që ish-kryeministri Sali Berisha ka patur me kryetarin e pranisë së OSBE në Tiranë, Bernard Borchardt dhe ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Lu. Berisha nëpërmjet një postimi në Facebook ka bërë publik disa detaje të rëndësishme nga takimi, ku iu ka theksuar ambasadorëve se vendi ka ardhur në një moment të një rëndësie kritike, siç janë zgjedhjet e 18 qershorit. Ish-kreu i ekzekutivit deklaron se përpara përfaqësuesve ndërkombëtarë shprehu keqardhje për faktin se asnjë shqiptar nuk e beson se do ketë zgjedhje të lira në Shqipëri, përderisa në krye të vendit qëndron një kriminel si Edi Rama, i cili është investuar së bashku me hajnat që mban pas vetes për të shndërruar qeverinë shqiptare në një organizatë të vërtetë kriminale. Berisha ka hedhur akuza të forta për kryeministrin Rama duke e konsideruar atë si mekanizmi që po përdoret nga bota e krimit për të nxjerrë nga burgu Aldo Baren dhe për të mbrojtur narkotrafikantë si Gentian Gjonaj. “Sot Edi Rama me lidhjet e tij me krimin, faktikisht drejton këtë organizatë, Janë të panumërta faktet që i faktojnë këto lidhje. I vëllai i kryeministrit Rama, Olsi Rama, është faktuar me dokumenta i lidhur me Gentian Gjonaj, kreu i trafikut të kokainës në Shqipëri, i cili ka përdorur në mënyrë përsëritur pikërisht makinën e përshtatur nga banda për trafik kokaine, për të dalë jashtë shteti. Të gjitha të dhënat për këtë ekzistojnë në sistemin TIMS. Nga ana tjetër, u shpreha se Edi Rama është i regjistruar teksa kërkon miliona ryshfete dhe komunikuar me trafikantët dhe kriminelët më të rrezikshëm duke u përpjekur ti mbrojë ata. I njoha ambasadorët me faktin se Rama po bën gjithçka, me presion të jashtëzakonshëm mbi gjykatësit për të liruar bandat, ku pas lirimit të Lulzim Berishës, ka kthyer mbrapsht dosjen e Hakmarrjes për Drejtësi dhe tani së fundi atë të Aldo Bares”, shkruan Berisha në Facebook. Ish-kryeministri Berisha i ka shprehur ambasadorëve Borchardt dhe Lu shqetësimin për lidhjet e Edi Ramës me vrasësit e komisarit Dritan Lame dhe Emiljano Shullazin, të cilat janë universalisht të njohura. Sipas Berishës gjithashtu i lidhur kokë e këmbë me krimin është dhe Saimir Tahiri, pasi çdokush e ka vërtetuar tashmë se Balili është i mbrojturi i tij dhe i Ramës. Duke konstatuar faktin se shndërrimi i vendit në Kanabistan është një politikë shtetërore jozyrtare, Berisha ka pohuar se menjëherë pas heqjes së moratoriumit të skafeve nga qeveria socialiste, Saimir Tahiri ishte i pari që bleu skaf, i cili më pas u përdor nga Habilajt njësoj si siç u përdor makina e tij. Berisha ka deklaruar më tej se duke marrë për bazë kriteret e Kopenhagenit, ai i shprehu ambasadorëve shqetësimin se mediat në vend janë tërësisht të kapura nga Edi Rama dhe po censurojnë opozitën, duke bërë që të lind nevoja për ndërhyrje emergjente, të cilat sipas tij mund të konkretizohen me votimin dixhital. Ish-kryeministri theksoi se teknologjia në zgjedhje mund të ketë një kosto më të madhe, por kjo kosto është shumë herë më e vogël se një proces zgjedhor i manipuluar dhe i shkatërruar. “Gjatë diskutimit u ndala tek një nga kriteret e listës së kritereve të Kopenhagenit për zgjedhje të lira dhe të ndershme; mediat. Shpreha shqetësimin se mediat e mëdha të vendit janë tërësisht të kapura nga Edi Rama dhe bëjnë gjithçka për të censuruar opozitën. Në këto rrethana theksova se e konsideroj situatën emergjente, për ndërhyrje të fuqishme për të shpëtuar zgjedhjet. Një situatë emergjente kërkon masa dhe ndërhyrje emergjente, tha ai. Në këtë kontekst masa më efikase është votimi dixhital, të cilin e gjykoj plotësisht të realizueshëm pasi ai nuk fillon nga zero por në kushtet kur baza e të dhënave themelore për votim elektronik ekziston e plotë dhe duhen vetëm pak javë për ta bërë disponibël. U shpreha se nëse qeveria ka vullnetin atëherë mund të gjetet kompania që të nisi punën për këtë dhe se nëse ndonjë kompani nuk merr përsipër të mbulojë gjithë territorin atëherë Shqipëria mund të ndahet në disa zona dhe bërë të mundur që shqiptarët të votojnë si shumë vende të tjera duke i bërë kështu një shërbim shumë të madh vendit”, deklaroi ish-kryeministri Berisha.