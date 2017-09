Ish-kryeministri dënon mesazhet kërcënuese ndaj akademikut Artan Fuga

Berisha: Mesazhi i narko-shtetit për mbarë intelektualët, “konformohuni ose largohuni”

Ish-kryeministri Sali Berisha nëpërmjet një postimi në Facebook ka dënuar ashpër kërcënimet që janë lëshuar në drejtim të akademikut të mirënjohur Artan Fuga, i cili zgjodhi të kritikonte procesin zgjedhor pa standarte që pritet të organizohet për të zgjedhur kreun e ri të Akademisë së Shkencave. Berisha e cilëson këtë akt kundër Fugës si një vepër mafioze që ka për qëllim t’u mbyllë gojën intelektualve vendas që nuk jnaë komfort me mënyrën e qeverisjes së Edi Ramës. “Akademiku Artan Fuga ka informuar dje publikun se atë, pas një letre që i ka dërguar Akademisë së Shkencave, e kanë kërcënuar me ultimatumin mafioz: “Hesht ose ik”! Profesor Artan Fuga është sot zëri më i fuqishëm dhe më i pavarur i botës akademike të vendit, që ndan karrierën e tij akademike mes universiteteve të Tiranës dhe Parisit. Ai, me veprimtarinë, editorialet, publicistikën, në përmbushje të misionit të intelektualit, është një avokat i fuqishëm dhe i pamposhtur e i pavarur i interesit publik! Ultimatumi stalinist mafioz kundër tij është ultimatum ndaj mbarë intelektualëve të vërtetë të këtij vendi, të cilët ose duhet të ulin kokën dhe të heshtin ose duhet të qërohen”, shprehet Berisha. Duke sjellë në kujtesë kërcënimin që shullazi i bëri rektorit të UT, Mynyr Koni, në kohën kur kandindonte për postin, Berisha thotë se ultimatumi ndaj Fugës u dha për të ndalur fjalën e lirë. Teksa dënon këtë vepër kriminale të Noriegës, Berisha i kërkon prokurorisë që të hetojë këtë akt të rëndë ndaj fjalës së lirë. “Kësaj radhe, ky ultimatum nuk u dha nëpërmjet Shullazit për garën për një post, por u dha për fjalën e lirë, shprehjen e lirë të mendimit, për lirinë akademike, dhe ata që e porositën këtë janë xhelatë të vërtetë të lirisë së shprehjes së mendimit, janë armiq të egër të intelektualit avokat dhe rolit e misionit të tij. Një ultimatum i tillë i pashembullt nuk mund të jetë, pavarësisht nga gjurmët, vepër e Akademisë, as dhe e stafit të Universitetit Kristaq Rama, me të cilët Prof. Fuga ka patur polemika dhe kundërshtira. Ky ultimatum, sipas frymës, duket se është vepër e Noriegës dhe zyrës së tij. Duke shprehur solidaritetin tim të plotë me profesor Artan Fugën dhe dënuar me ashpërsinë më të madhe ultimatumin stalinist, mafioz të pushtetit ndaj tij, i bëj thirrje Prokurorit të Përgjithshëm të hetojë me përparësi këtë krim të shëmtuar, këtë akt të rëndë ndaj botës intelektuale dhe demokracisë, sikundër paralajmëroj Edi Ramën se heshtja jote ndaj këtij kërcënimi stalinisto-mafioz dëshmon se ti vet nuk je dorëjashtë, por duket se qëndron si porositës i këtij ultimatumi dhe se për çdo cenim të prof. Fugës do të përgjigjesh personalisht me çdo gjë që meriton”, thekson Berisha.

Reagimi – Deda-Ramës: Kryeshullazi pas kundërshtarëve politikë ka nisur të kërcënojë akademikë/Përmes një postimi në Facebook ka reaguar edhe deputetja e Partisë Demokratike, Albina Deda për sulmin që iu bë akademikut Artan Fuga, pasi ky i fundit hodhi dritë mbi gjendjen ku ka përfunduar Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Sipas Dedës fajtori kryesor për këtë është kryeministri Edi Rama, të cilin e cilëson si Kryeshullazin e vendit. Deda shprehet se pas kërcënimit të kundërshtarëve politikë dhe marrjes nën kontroll të tregut mediatik, tashmë kryeministri me Shullazët e tij po ngrenë stekën e kërcënimeve duke sulmuar akademikë. Ajo thekson se kemi të bëjmë me një rrezik e cënim fatal të sigurisë kombëtare për faktin fatkeq të pozicionit të tij si kryeministër i vendit.

Postimi i Dedës: Edi Rama-Kryeshullazi i neveritshëm por i rrezikshëm! Nuk meriton koment dhe as ka vështirësi të përkthehet mesazhi kërcënues ndaj Akademikut dhe filozofit të njohur Prof.Artan Fuga! Është e njëjta formulë e neveritshme e kërcënimit kriminal e ordiner të kundërshtarëve që adapton gjatë karrierës së tij politike Kryeshullazi Edi Rama. Pasi me Shullazët e tij ai ka kërcënuar deputetë e akademikë, gjyqtarë e kundërshtarë politikë tani ngre stekën e kërcënimeve bazuar në keqpërdorimin e fuqisë që i jep vota e drogës dhe e batërdisë elektorale të 23 Qershorit. Edi Rama, pasi ka ironizuar mediat e zërat e lirë mediatikë, pasi ka etiketuar me fjalorin e ndyrë të diktaturës nacionalistët e martirët e këtij vendi, pasi ka fyer e përlyer figurat e opozitës, pasi i është hakërryer si rrugaç ordiner gjithë pushteteve indipendentë të këtij vendi kulmon me këtë akt të dënueshëm të kërcënimit të Akademikut natyrisht me përdorimin si gjithmonë prej tij të botës së nëndheshme të krimit. Ky është një rrezik e cënim fatal i sigurisë kombëtare për faktin fatkeq të pozicionit të tij si kryeministër i vendit. Modeli diktatorial i M.Shehut apo ai aktual i Erdogan duken se e përkëdhelin psikikën e degraduar dhe trurin e tejdroguar të Edi Ramës. Si në çdo vend me rrugaçë si Shullazi merren policët,prokurorët dhe gjyqtarët ndërsa me Kryeshullazin Kryeministër duhet të merren në unison të gjithë shqiptarët.