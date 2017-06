Ish kryeministri denoncon: Kreu i PS-së në Kavajë drekon me trafikantët e kokainës  

Ish-kryeministri Sali Berisha bëri publike disa foto të një aksioni policor që është mbyllur me arrestimin e dy trafikantëve të kokainës. Por, sipas ish kryeministrit këta trafikantë po përdornin mjetin e kreut të PS-së në Kavajë, Gentian Dajës. Ditën e djeshme, Berisha ka nxjerrë edhe një foto të Dajës me disa persona që drekojnë bashkë, duke nënvizuar se personat në foto janë pikërisht trafikantët e arrestuar.

Qytetari dixhital përgënjeshtron mediat:

-tregon të vërtetën për makinën e Gentjan Dajës që u kap mbrëmë me kokainë

– dërgon dhe foton, në të cilën Gentian Daja po drekon me të dy bashkëpunëtorët e tij që u arrestuan nga antidroga në makinën e tij pasi u gjetën me kokainë! “Mirmëngjes doktor. Për informacion dhe për te përgënjeshtruar gazetaret dhe halabakët e rilindjes. Audi i kapur mbrëmë është prone e Gentian Dajës, por për arsye qe dihen nuk e ka regjistruar ne emrin e tij personal por ne emër te shoferit te tij personal dhe te familjes i cili quhet Bledar Qerosi i cili ka qene dhe shofer i kuvendit ne shërbim te ish deputetit socialist. Përshëndetje z Berisha ne ketë foto Gentian daja me 2 djemtë qe u kapen sot me kokaine Rem shabani dhe redi duka”.