Ish-kryeministri Sali Berisha: Në listën e kandidatëve të PS ishin 31 persona të inkriminuar

Ish-kryeministri Sali Berisha nga emisioni “Studio e Hapur” ka nxjerr në pah një sërë detajesh shqetësuese lidhur me lidhjet e Partisë Socialiste me bandat e krimit dhe narkotrafikantët. Berisha është shprehur se në listat e kandidatëve të shpallura nga kryeministri Edi Rama pak javë më parë, kanë qenë të përfshirë 31 persona të inkriminuar, duke nënvizuar se nuk ka dijeni nëse në listat e reja të PS janë hequr këta persona. “Rama nuk e meriton të jetë në Kuvend. Ka një problem me listat. Në listat që shpalli ishin 31 të inkriminuar. Se çka bërë se di. Prokurori i Përgjithshëm tha se ja kontrollova listën dhe i ka heq. Tani do shoh listën e re i ka hequr apo s’i ka hequr. Ishin lule ata që ikën me këta që vinin”, tha Berisha. Ish-kreu i ekzekutivit ka komentuar edhe marrëveshjen Rama-Basha, duke u shprehur se pozicioni në të cilin ndodhet nuk i lejon të flasë për një koalicon PS-Pd pas zgjedhjeve të 25 qershorit. Ai ka nënvizuar se modeli i koalicionit me bazë të gjerë nuk shkon në terrenin shqiptar. Sipas Berishës pavarësisht rezultati, është tepër e rëndësishme që të vazhdojë dialogu midis opozitës dhe qeverisë. “Vetë pozicioni im nuk më lejon që të jap parashikime. Këto janë probleme të liderëve të partive. Pika që thotë se lideri i mazhorancës dhe opozitës duhet të vazhdojnë dialogun edhe pas zgjedhjeve ka një rëndësi kapitale. Dialogu nuk është bashkëqeverisje. Ai është i një rëndësie për vendin. Unë i kam thënë qëndrimet e mia për koalicionet. Unë jam jashtë rolit për të vendosur. Unë nuk e kuptoj ashtu. Unë nuk jam për koalicione të mëdha. Por le të mos avancoj unë në mendimet e mia. Sepse nuk është kompetencë e imja. Unë gjykoj që megjithëse ka pasur një tendencë që ta shtrojnë këtë problem. Unë nuk di dhe nuk besoj se ka një plan për koalicion të gjerë”, deklaroi ai. Më tej gjatë bisedës Berisha është ndalur tek fenomeni i kanabisit, për të cilin ka vënë në dukje punën e mirë të kryer nga opozita, e cila është përpjekur vazhdimisht për t’i vendosur ndërkombëtarët në dieni për situatën shqetësuese të prodhuar nga kultivimi masiv i kanabisit. Ai ka deklaruar se Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Haki Çako duhet të japë dorëheqjen nga detyra, pasi sipas tij është bashkëfajtor me Kryeministrin Rama dhe ish-ministrin Tahiri për procesin e kanabizimit të vendit. “Bashkë me Tahirin dhe Ramën është bashkautor në këtë problem të tmerrshëm dhe të madh të Shqipërisë”, u shpreh Berisha. Berisha gjithashtu tha se nëse do të ishte ministër i Brendshëm, do ta shkarkonte menjëherë drejtorin e policisë.