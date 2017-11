Ish-oficeri i Antidrogës, Bledar Naçi tregon se në Jug ka klane droge më të fuqishëm se Habilajt

Naçi: Trafikanti i heroinës na tha se përgjimet e tij ia sillnin nga Tirana në shtëpi

Ish-oficeri i Antidrogës së Fierit, Bledar Naçi në pjesën e dytë të intervistës për gazetarin Basir Çollaku, botuar në Gazetën “Shqiptare” ka rrëfyer gjerë e gjatë mënyrën e funksionimit të trafikut të heroinës, kokainës dhe kanabisit në zonën e Jugut të Shqipërisë. Ai tregon dy incidente me narkotrafikantët që i ka rastisur të ndalojë dhe thotë se në rastin e parë kur sekuestruan 3.5 kg heroinë, “i zoti i mallit” i ka kërcënuar ashpër. Por ajo çka i ka bërë përshtypje Naçit është fakti se narkotrafikanti i ka sugjeruar të mos e ndjekin më pasi përgjimet që policët dëgjonin në zyrë, atij ia sillnin nga Tirana dhe i kishte në shtëpi. Ndërkohë në rastin e dytë ka pasur një incident ku ai dhe Zagani kanë ndaluar një skaf të dyshuar për trafik droge dhe policia e Vlorës i ka penguar që të sekuestrojnë mjetin lundrues. Sipas Naçit efektivët e Vlorës i kanë nxjerrë edhe armët atij dhe Zaganit, ndërsa e kanë lënë pronarin e gomones të ikë pa i hyrë gjemb në këmbë. Ish-oficeri i Antidrogës ka lëshuar “bombën” duke theksuar se në biznesin e narkotrafikut janë të përfshirë emra të rëndësishëm të biznesit në Jug dhe ekziston një grup edhe më i fuqishëm se Habilajt, që merret me trafik heroine dhe kokaine. “Aktiviteti i tyre, është shumë i organizuar, jo vetëm në kultivimin e hashashit dhe janë të shtrirë dhe në trafikun e heroinë dhe të kokainës. Janë aq të organizuar sa nuk mund t’u ofrohesh dot. Janë shumë të organizuar sa policia këtyre grupeve, nuk mund t’u ofrohet dot. Po ta them edhe një herë, policia këtyre grupeve nuk mund t’u ofrohet dot. Policia u ofrohet atyre, po të ketë drejtues policie që nuk janë të lidhur me to. Gjatë muajit dhjetor 2013, seksioni Antidrogës, ku kam qenë edhe unë pjesë, ka bërë një kapje sasie heroinë, 3.5 kilogramë, e pastër dhe ky person është arrestuar e ka shkuar në burg dhe droga është sekuestruar. Kjo çështje nuk bënte fjalë vetëm për 3.5 kilogramë, ishte akoma edhe më e madhe. Gjatë hetimit kemi marrë shumë informacione për adresa, për numra telefonash, informacione që përcillen tek të gjithë eprorët deri të drejtori, me numra telefonash, me automjetet që kanë dhe lëvizin me to, adresat e banesave dhe numrat e telefonave që këta i ndërronin herë pas here qëllonte gjithnjë që ne na dilnin të fikur. Mund t’ju them se ky grup i fuqishëm kriminal kishte lidhje dhe me grupe në Vlorë dhe ka pasur lidhje të fuqishme edhe në politike, njëkohësisht kishte lidhje të forta edhe me Habilajt, këto informacione ne i kishim zyrtare, ishte grup paralel me Habilajt, por shumë më i fortë se ai”, thekson Naçi.