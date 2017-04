Islami i moderuar: Çelësi i eliminimit të ISIS? Rasti i Marokut

Unë e dua Amerikën. Unë jam amerikan i lindur dhe rritur në rrugët e shtetit të madh të Nju Xhersit. Paraardhësit e mi i përkasin të njëjtës rrugë. Unë jam gjithashtu një amerikan multi-kulturor me rrënjë latine, Afro-amerikane dhe sllovake. Unë gjithmonë e kam vlerësuar të pasurit miq dhe bashkëpunëtorë me prejardhje të ndryshme. Unë e dashuroj stimulimin që bashkon ushqime të ndryshme, muzikë, tradita dhe perspektiva. Kjo gjithashtu përfshin edhe miqtë e mi të dashur myslimanë-amerikan. Ekspozimi im i parë i vërtetë në drejtim të kulturës myslimane ishte në kolegj, gjatë një semestri studimesh jashtë vendit në Granada, Spanjë. Granada është plot me ndikim artistik dhe arkitektonik mysliman për shkak të qindra viteve të kontrollit mysliman mbi rajonin. Unë u deha nga muzika, arti dhe arkitektura e bukur, të tilla si ish-pallati mysliman me famë botërore, Alhambra. Gjatë asaj kohe në Spanjë, unë gjithashtu mora udhëtimin tim të parë në një vend mysliman: Marok. Udhëtimi 12-milje me anije nga jugu i Spanjës në Marok mori vetëm disa orë. Ngjyrat, tingujt dhe aromat atje janë të prekshme dhe janë gdhendur përgjithmonë në mendjen time. Duke kaluar përmes viteve, që nga atë udhëtimi origjinal në Spanjë dhe Marok, ka qenë kënaqësi për mua që të vazhdoja të vlerësoja kulturën arabe dhe të zhvilloja shoqëri të mrekullueshme dhe marrëdhënie biznesi me inteligjente, argëtuese dhe të sofistikuara me amerikanët e suksesshëm myslimanë. Pas 11 shtatorit 2001, sulmi mbi Amerikën zhvendosi amerikanët myslimanë. Njerëzit u bënë skeptik ndaj komunitetit mysliman. Me daljen e Al-Kaidës dhe pastaj më vonë Shtetit Islamik (ISIS), situata për miqtë e mi myslimanë këtu në SHBA u bë edhe më e pakëndshme. Përhapja e sulmeve të “Lone Wolf” rreth globit përkeqëson ndjenjat e zemërimit, dyshimit dhe frikës ndaj komunitetit mysliman. Përpjekjet për t’u përballur drejtpërdrejt dhe për të eliminuar ISIS kanë pasur disa suksese, megjithatë, kur sulmet ajrore dhe luftarake janë të suksesshëm në eliminimin e terroristëve të ISIS, rezulton të jenë disa të tjerë, të cilët janë të gatshëm për të marrë vendin e tyre. Ndërkohë konfuzioni vazhdon të rritet në të gjithë popullsinë amerikane se si të bashkëveprojnë me komunitetin amerikan mysliman. Kombet e botës janë dëshpërimisht në kërkim për gjetjen e përgjigjeve që do të zgjidhin këtë dhunë flagrante terroriste dhe të sjellin sigurinë në vendin e tyre. Unë e zbulova përgjigjen gjatë udhëtimit tim më të fundit në Marok. Zgjidhja e qëndrueshme për eliminimin e ISIS dhe të tjerët si ta është promovimi i qëllimshëm dhe strategjik i Islamit të moderuar. Mbretëria e Marokut jep shembullin perfekt për këtë. Së pari, vetë Maroku është një vend i moderuar islamik. Xhamitë e vendit mësojnë islamin e moderuar, i cili thekson tolerancë dhe respekt për fetë e tjera. Rezultati i këtij ndikimi pozitiv është një shoqëri marokene që është e sigurt, e bukur dhe ekonomikisht e shëndoshë. Qendra e promovimit të Islamit të moderuar në Marok është Instituti Mohammed VI. Ky një nga qindra llojet e Qendrave ndërkombëtare të Mësimdhënies mbi Islamin e moderuar për imamët, trajnon mësuesit myslimanë nga vende të tjera afrikane dhe të Evropës mbi parimet e Islamit të moderuar. Sipas këtij programi unik, Mbreti Mohammed VI financon strehimin, shkollimin dhe madje edhe kujdesin shëndetësor të mësuesve myslimanë nga e gjithë Afrika dhe pjesë të Evropës, të cilët, pasi mësojnë parimet e Islamit të moderuar, kthehen në vendet e tyre përkatëse për të përhapur mesazhin atje. Ky program godet në rrënjë terrorizmin me bazë myslimane: Islamin ekstrem. Siç u përmend në një artikull të kohëve të fundit të publikuar nga gazeta franceze ‘Le Economiste’ drejtori i Institutit, Abdeslam Lazaar deklaroi se: “Njerëzit kanë fe dhe kulturave të ndryshme. Prandaj, ne kemi nevojë për dialog dhe pranim nga të gjitha anët”. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i programit është se gratë nuk janë të përjashtuara nga ky trajnim dhe janë në fakt të inkurajuara të marrin pjesë. Ka 153 femra të regjistruara, duke përfshirë 100 marokene, 20 nga Guinea, 13 nga Bregu i Fildishtë, 10 nga Nigeria dhe 10 franceze. Instituti aktualisht ka më shumë se 1200 studentë. Duke pasur parasysh entuziazmin që ai ngjall, ministria mbikëqyrëse ka vendosur për të ndërtuar një zgjatje aty pranë për të përmbushur kërkesat në rritje. Kjo infrastrukturë e re, e cila është frymëzuar edhe nga arkitektura marokene e detajeve, përfshin një krah për banesa studentore dhe një amfiteatër të madh me 1400 vende. Objektivi është për të ruajtur një identitet të bazuar në një terren të mesëm, moderim, dhe tolerancë dhe për tu mbrojtur kundër ekstremizmit. Sicc Lazaar ka deklaruar gjithashtu në të njëjtin artikull: “Instituti korrigjon besimet në mënyrë që doktrina është vetëm dhe e shëndoshë. Ne kemi studentë nga Mali, Guinea, Tunizia, Franca, Çadi dhe Nigeria.Ata shkojnë për të përhapur Islamin e moderuar në vendet e tyre. Pas 10 deri 20 vite, ky aspekt i fesë do të jetë dominant”. Maroku ka marrë masa të tjera për të mposhtur terrorizmin, si krijimi i agjencisë së vet të inteligjencës në vitin 2015, Byroja Qendrore e Hetimit JUDICIAIRE (e BCJI).Gjithashtu, në janar, Ministria e Brendshme e Marokut njoftoi se ndalimin plotësisht të importit, prodhimit dhe tregtimit të burkave në të gjitha qytetet dhe fshatrat e mbretërisë. Ndalimi vlen vetëm për burkat që e mbulojnë fytyrën plotësisht. Të vendosurit e shamive pa velin pranohet. Ky veprim nga Maroku është parë si një shenjë e përkushtimit të vërtetë në luftën kundër terrorizmit. Zbulimet që kamë bërë gjatë këtij udhëtimi të fundit në Marok më ndihmuan për të vendosur në perspektivë pozicionin e miqve të mi myslimanë amerikanë. Shumica mbizotëruese e amerikanëve myslimanë ndjekin Islamin e moderuar dhe si të tillë janë pjesë e zgjidhjes. Është inkurajuese të dini se të gjithë amerikanët qëndrojnë të bashkuar kundër mësimeve radikale dhe dhuna që përçohet nga ekstremizmi islamik. Administrata Trump duhet të përqafojë plotësisht, dhe të nxisë mbështetjen mbi programin maroken të përhapjes së Islamit të moderuar nëpërmjet “mësimit të mësuesve” me programin e tyre në Institutin Mohammed VI të Marokut. Shtetet e Bashkuara duhet të punojnë me Marokun për të përhapur programin në vende të tjera. Duke punuar së bashku, ne mund të përshpejtojmë përhapjen e Islamit të moderuar dhe ngutjen për rrëzimin e ekstremizmit. Është e rëndësishme për amerikanët dhe të gjitha kombet për të kuptuar dallimin midis Islamit të moderuar dhe ekstremizmit. Administrata Trump mund të luaj një rol të rëndësishëm në realizimin e kësaj. Ky është një lajm i mirë për komunitetin mysliman amerikan, për vendin në përgjithësi, dhe për misionin e avancimit të paqes dhe sigurisë në mbarë botën.

(Politicohispano.com)