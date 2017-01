Italiani Antonio Tajani zgjidhet kreu i ri i Parlamentit Evropian  

Kreu i opozitës Basha përshëndet: Presidenti i sapozgjedhur i PE, mik i jashtëzakonshëm i PD

Italiani Antonio Tajani është zgjedhur presidenti i ri i Parlamentit Evropian pas një votimi 4 raundesh në Strasburg, raporton AA. Tajani u zgjodh 351 vota Antonio Tajani ndërsa kandidati tjetër socialist Gianni Pittella mori 282 vota. Në votimin e nisur me 6 kandidatë në orët e para të mëngjesit të një dite më parë në Asamblenë e Përgjithshme të PE-së që ka vazhduar në Strasburg, deri në raundin e katërt nuk u arrit shumica absolute. Sipas rregullave në raundin e katërt garuan dy kandidatët që kishin marrë më shumë vota. Kandidati i grupit të demokristianëve (EPP) Tajani ka marrë 351 vota kundrejt 282 votave të Pitella-s i cili ka marrë pjesë në garë në emër të Social Demokratëve. Tajani i cili është ftuar në podium për fjalimin falënderues pas njoftimit të rezultatit tha se fitoren e tij ia dedikon atyre që kanë humbur jetën në tërmetin e ndodhur vitin e kaluar në Itali. Në fjalimin e tij Tajani bëri thirrje për unitet evropian.

Basha përshëndet kreun e ri të PE-së: Një mik i jashtëzakonshëm i PD/ Kreu i PD-së Lulzim Basha ka përshëndetur kreun e ri të Parlamentit Evropian, Antonio Tajani. Me një mesazh urimi, Basha bën publik edhe faktin se Tajani përveç se nënkryetar i Partive Popullore Evropiane është edhe një mik i jashtëzakonshëm i PD-së. Më poshtë deklarata e plotë e kreut të PD-së: Sot i përcolla urimet e mija Antonio Tajanit, Presidentit të sapozgjedhur të Parlamentit Evropian. Tajani është jo vetëm nënkryetar i Partisë Popullore Evropiane ku bën pjesë Partia Demokratike, por edhe një mik i jashtëzakonshëm. Si zëvendës President i Komisionit Evropian dhe Komisioner i BE ai ka mbështetur përherë përpjekjet e Shqipërisë për zhvillim ekonomik. Jam i lumtur për zgjedhjen e tij në krye të Parlamentit Evropian që do të më japë mundësinë të punojmë së bashku për të çuar përpara integrimin e Shqipërisë në BE.??

Presidenti Nishani përshëndet kreun e ri të PE-së: Shqipëria e angazhuar për të plotësuar prioritetet/Kreu i Shtetit shqiptar përshëndet kryetarin e ri të PE-së, Anonio Tajani. “I nderuar Zoti President, Zgjedhja juaj në postin e Presidentit të Parlamentit Evropian, më jep kënaqësinë e veçantë që, në emrin tim dhe të popullit shqiptar, t’ju përcjell urimet më të mira e të sinqerta për përmbushjen me sukses të kësaj detyre të rëndësishme. Jam i bindur se nën lidershipin tuaj, Parlamenti Evropian jo vetëm që do të kontribuojë në adresimin me sukses të sfidave aktuale me të cilat po përballet Bashkimi Evropian dhe qytetarët e saj, por do të vijojë t’i japë një mbështetje thelbësore procesit të zgjerimit me vendet e Ballkanit Perëndimor. Integrimi evropian mbetet objektivi strategjik më madhor për Shqipërinë dhe Ju siguroj se institucionet shqiptare janë të angazhuara për përmbushjen në një kohë sa më të shkurtër e me sukses të prioriteteve kyçe dhe standardeve të nevojshme që do t’i mundësojnë vendit hapjen e negociatave të aderimit në Bashkimin Evropian. Mbështetja Juaj dhe e Parlamentit Evropian janë thelbësore në këtë proces. Me dëshirën për t’ju takuar në një rast sa më të afërt, ju lutem pranoni, Zoti President, shprehjen e konsideratës sime më të lartë.

Edhe krye parlamentari Meta uron presidentin e ri të PE, e fton për vizitë në Shqipëri/ Kryetari i Kuvendit Ilir Meta ka uruar Antonio Tajanin për zgjedhjen e tij Presidenti i PE. Meta ne mesazhin e tij te urimit drejtuar Tajani shprehet se zgjedhja e tij në krye të Parlamentit Evropian do të kontribuojë në avancimin e perspektivës evropiane të Shqipërisë dhe rajonit tonë si dhe shprehu bindjen e plotë për forcimin e bashkëpunimit mes Kuvendit të Shqipërisë dhe Parlamentit Evropian. Kryetari i Kuvendit Meta e ka ftuar njëkohësisht Presidentin e ri Tajani për një vizite zyrtare ne Tirane. “Me kënaqësi të veçantë mirëpritëm zgjedhjen Tuaj në postin e Presidentit të Parlamentit Evropian dhe me këtë rast më lejoni në emër të Kuvendit të Shqipërisë t’Ju përcjell urimet më të përzemërta dhe më të sinqerta për detyrën e re fisnike që ndërmerrni. Shpreh bindjen e plotë se me eksperiencën e gjerë që gëzoni në institucione të rëndësishme të Bashkimit Evropian, do të kontribuoni në forcimin e perspektivës evropiane të Shqipërisë dhe tërë rajonit të Ballkanit, si një nevojshmëri gjeo-politike evropiane, ndaj dëshiroj të rikonfirmoj vullnetin tonë të plotë për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit të shkëlqyer mes Kuvendit të Shqipërisë dhe Parlamentit Evropian. Kam patur kënaqësinë të takohemi së bashku në të kaluarën dhe shpresoj të ri shihemi së shpejti, ndaj përfitoj nga rasti t’Ju ftoj për një vizitë zyrtare në Shqipëri ku do të kemi mundësi të diskutojmë nga afër rreth bashkëpunimit tonë në të ardhmen. Duke shprehur dhe një herë urimet e mia më të mira për një veprimtari Tuajën plot përgjegjësi dhe suksese, lutem pranoni, i nderuar President, ndjenjat e konsideratës time më të lartë”.