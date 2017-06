Jo deputet për deputet e veç për vete, por edhe për bananeshitësin e vogël pogradecar

Herë nga Brukseli i largët, herë nga Tirana e herë nga ndonjë qytet tjetër i Shqipërisë a i Kosovës, e kam ndjekur me vëmendje fushatën e sivjetshme elektorale, një fushatë më shumë budallaqe, sesa e mençur.

Në njërin krah të rrjedhës politike, në krahun e saj të majtë, kam parë politikë që veç politikë s’është e politikë mos i thënçin. Kam dëgjuar akuza të rënda e të ndërsjella liderësh të së njëjtës aleancë, thua se bëmat e mos-bëmat e saj katërvjeçare flluskuan sot në sipërfaqe, jo gjatë periudhës së qeverisjes. Për vete, s’dyshoj aspak se ato janë projektuar qysh në 1 prillin e gënjeshtrave, bash natën e famshme të ngjalave, e janë shurdhuar pastaj çdo të mërkurë, përpara seancës parlamentare të së enjtes, ose darkave me verëra të shtrenjta te Pazari i Vjetër, kinse i rinovuar. Kam parë përmes ekranit të televizionit tumane dhe bluza adoleshentësh, të cilat, më shumë se për një fushatë elektorale të besueshme e serioze, janë të denja për karagjozë cirku. Kam dëgjuar ulërima e çjerrje kryeministrore ose krye-parlamentare, plot kërcënime për burg a për armatosje të popullatës, thua se dy ish aleatët po na shpalosin një armiqësi të vjetër mes syresh, armiqësi shumëvjeçare, jo aleancën qeverisëse katërvjeçare, e cila mund të prishej me kohë e pa pasoja kushedi çfarë, falë një mocion mosbesimi dhe me forcën e kartonëve të Parlamentit që e votëbesoi. Katrahurë e vërtetë… Pa programe, por me premtime të bujshme që përsëriten shabllon, tëpkë siç u thanë katër vjet përpara, e që s’do të jetësohen kurrë. “Tashti që mbaruam punë me sheshet e qyteteve, do të merremi me rrugët…”, lëshoi Kryeministri marrëzinë elektorale të radhës në Kavajë, thua se ne, shqiptarët, kishim nevojë për gungën e Sheshit Skënderbe, jo për përfundimin e asaj cope rrugë nga Sauku, te Tuneli i Kërrabës. Thua se kishim nevojë për të ashtuquajturën Velierë të Durrësit, jo për Rrugën e Arbrit, për rrugën Qukës Qafë-Plloçë a për Korridorin e Jugut, që të gjitha projekte të qeverisë Berisha.

Në anën tjetër të rrjedhës politike, në anën e saj të djathtë, krahas hedhjes së themeleve të Republikës së Re, për habinë e elektoratit demokrat, por sidomos për turpin e ca deputetëve qejfmbetur e të egërsuar ngase s’do të përfitojnë privilegjet e republikës rrangallë në ikje e sipër, po dëgjojmë mbroçkulla pas mbroçkullash. Kanë dalë disa syresh me shpatë zhveshur kundër partisë që i katapultoi në Parlament, madje jo një, por disa legjislatura radhazi. Lista… Lista… Lista… E çfarë, pastaj? Mos do t’i vijë fundi demokracisë në Shqipëri se zoti Basha la jashtë liste ca figura të konsumuara, të rrudhura e të vyshkura deri në tejskaj? Limoni i shtrydhur, nuk nxjerr lëng. Pema e re po lidh kokrra të reja, plot tul e lëng politik për të ardhmen.

* * *

Në Listën e Partisë Demokratike për qarkun e Korçës, u ndesha me emrin e Klevis Balliut, politikan i ri me prejardhje familjare nga Mokra, malësi e Pogradecit. Një pogradecar, për Pogradecin e për malësinë. Gjetje e qëlluar. Jo se qyteti buzë liqenit ose rrethinat nuk kanë djem të tjerë, të aftë. Por sepse Klevisi, i shkolluar në Universitetet më në zë të Mbretërisë së Bashkuar, i ka hedhur tashmë me sukses hapat e parë në politikë, qoftë si politolog e gazetar editorialist në shtypin vendas e të huaj, qoftë si anëtar aktiv i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, qoftë si Këshilltar për Marrëdhëniet Ndërkombëtare i Presidentit të Republikës.

Nuk kam ndërmend të shtjelloj jetëshkrimin e Klevis Balliut. Lexuesi i gazetës sonë, është njohur tashmë me të, përmes një artikulli të detajuar të Kujtim Bregut. Nuk kam ndërmend as të sjell pjesë nga programi i tij elektoral, çka cilido që do të dëshironte, do ta gjente në faqen përkatëse të internetit. Ama një gjë do të doja t’i kujtoja parlamentarit të ardhshëm të PD-së. Do t’ia kujtoja, edhe si bir i drejtorit të gazetës sonë, Fari Balliut, edhe si korçar që ndihem për veten time dhe që pushimet i kam pas kaluar dhe i kaloj në Pogradec, edhe si brukselas, ku s’më ka zënë syri kurrë ndonjë bananeshitës ambulant; aq më pak një djalosh ende të parritur si ky, për të cilin po sjell këtë episod të shkurtër. Episodin e përjetuar një vit e ca përpara, nuk po e sjell pa qëllim. Përkundrazi…

* * *

Korrikun e shkuar, teksa po shijonim bashkë me time shoqe një ditë të mrekullueshme pogradecare te kafe Pelikani, mu në platformën sipër liqenit, u njoha me një bananeshitës ambulant. Nuk po ia përmend emrin, ndonëse e quaj dhe më quan mik, madje miqësinë tonë e kemi fiksuar edhe në fotografi: unë, ai dhe bashkëshortja ime. Pogradeci e njeh mirë bananeshitësin ambulant. Për të tjerët, s’ka kurrfarë rëndësie emri i tij.

Atë mëngjes të nxehtë, unë po kotesha me vështrimin drejt parkut ku ngrihen përmendoret e Lasgushit e të Mitrushit, që duket se diç i thonë njëri-tjetrit. Ndoshta vazhdojnë një bisedë të kamotshme ndërprerë në mes kushedi përse. Ndoshta japin e marrin nën zë për të shkuarën, të sotmen a të ardhshmen e Pogradecit. Ime shoqe, nga ana e saj, s’i ngopej lodrës së cironkave, tek u turreshin thërrimeve të biskotës që u hidhte ajo së sipërmi. Ai, babaneshitësi ambulant, me gjashtë e shtatë qese në duar, e kapi fluturimthi vështrimin tim. Ja… – m’ u drejtua. – Sa t’i kthej kusurin kësaj zonjës dhe erdha.

As që më kishte shkuar mendja se mund të blija banane atë ditë. Ime shoqe kishte blerë në treg. Po, a mund mos e pranoja ofertën e djallushit çunak që çnuk s’sajonte për të nxjerrë ndonjë lek më shumë në ndihmë të familjes, në mos po për të mbijetuar? Ime shoqe më pa vëngër. Ani!… Aq e ka ajo. Atje fillon, atje mbaron vështrimi i saj i vëngërt.

Pas kësaj, nisi një dialog zbavitës, që s’do ta harroj sa të kem jetë.

Ai: Një qese, bën 100 lek, ngriti të dyja duart. Këto kanë nga pesë banane, zgjati njërën dorë. Këto të tjerat, nga katër. Ama janë cilësore… Kemi blerë, ia ktheu gruaja ime, dhe druaj se na prishen. Ai: Ku prishet banania, me?!… Ëmbëlsohet, por nuk prishet… Dëgjomë mua!… Ajo: Më mirë shko te të rinjtë, se ata i shijojnë të ëmblat, jo ne, të moshuarit. Ai: Pse me? E moshuar i thua vetes ti? Ajo, e mikluar nga komplimenti, ndreqi një tufë flokësh që i kishin rënë mbi ballë: Po ç’ jam, si pas teje? Ai: Ti je teta, kurse ky xhaxhi, tregoi me gisht drejt meje.

Pas kësaj replike, miqësia jonë ishte jetësuar. Ato ditë pushimi që qëndruam në Hotel Enkelana të Pogradecit, hëngrëm aq shumë banane, sa s’kishim ngrënë kurrë ndonjëherë.

* * *

Episodin e mësipërm, nuk e solla kot dhe pa qëllim. Përkundrazi, me qëllim të caktuar. Kësaj here, këtë po e përsëris për Klevis Balliun. Sidomos për të, në veçanti, si deputet i ardhshëm i Republikës së Re. Duke qenë se e njoh programin e tij elektoral, madje duke e ndjekur përmes internetit edhe fushatën që po zhvillon me zgjuarsi në Pogradec e në të gjithë zonën, them se, përpos projekteve të tjera social-ekonomike ose projekteve për zhvillimin e turizmit natyror dhe atij kulturor, – për çka natyra dhe historia i kanë falur Pogradecit me zemërgjerësi pasuri të papërsëritshme, – të mos e ndajë shikimin nga qytetari i thjeshtë, qoftë edhe nga miku im i vogël, babaneshitësi ambulant.

Sa të tillë ka në Pogradec? Nuk e di. Por di se të ngjashëm me të ka plot të tjerë që s’e shkojnë kohën kot si rrugaçë ose hajdutë xhepash. Punojnë ata, sikurse prindërit e tyre. Njëri pas një tezge me pak, fare pak gjëra për të tregtuar. Tjetri me një kanistër ku ka radhitur kaushë me fara luledielli a me fara kungulli. Një i tretë, teksa ndihmon prindërit që tregtojnë petullusha të shijshme në formë unazash…

Sepse pogradecarët nuk janë dembelë, por punëtorë e qytetarë të lindur. Që nga më i moshuari, te adoleshenti. Ç’ mund t’i sjellin tjetër Pogradecit njerëz të tillë punëtorë, të arsimuar e të kultivuar nëpër shkolla, përveç se mbrothësi e mbarësi?

Jo deputet për deputet e veç për vete, pra! Por deputet i denjë i Republikës së Re. Pse jo, edhe i mikut tim të vogël pogradecar, bananeshitësit ambulant.