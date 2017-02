Jorida Tabaku: “Projekti 1 Miliard” i Ramës, si skema e dështuar e Greqisë

Deputetja demokrate:“Qeveria ka dështuar në programin e saj katërvjeçar dhe projekti i sapo prezantuar është i ngjashëm me skemën e borxheve greke”

Partia Demokratike ka kritikuar si të rrezikshme për buxhetin e shtetit, projektin “Një miliard për rindërtim”. Jorida Tabaku tha për se qeveria ka dështuar në programin e saj katërvjecar dhe projekti i sapo prezantuar është i ngjashëm me skemën e borxheve greke. Pak muaj para përfundimit të mandatit katërvjeçar Kryeministri Rama pohoi se reformat në ekonomi kanë qenë të suksesshme, por se deri tani kanë kënaqur vetëm ekspertët. Pas pohimit të Kryeministrit se reformat në drejtësi janë të suksesshme, sipas tij me 3,4% ,Jorida Tabaku në përgjigje për deklaratat e Ramës në një intervistë ditën e djeshme është shprehur se në të vërtetë familjet shqiptare nuk mund të krahasohen as me ekonominë e Afrikës: “Kjo qeveri i ka varfëruar familjet. Të dhënat e INSTAT-it janë shqetësuese, gjysma e buxhetit të familjeve shkon për ushqime, edhe në Afrikë nuk e kanë këtë të dhënë. Të dhënat e bankës Botërore janë shqetësuese, 46 % e shqiptarëve jetojnë me më pak se 5 dollarë”. Edhe rrija ekonomike sipas deputetes së Komisionit parlamentar sipas saj ekziston vetëm në letra e rritur falë investimeve të firmosura gjatë qeverisjes së demokratëve, Gazsjellësi transatlantik dhe kaskatat e Devollit “Nuk ka asnjë investim të ri që ti japi frymë bizneseve dhe ekonomisë. Raporti i fundit i “Davos” it që u diskutua në konferencën e Davosi por që u përforcua dhe nga shifrat e raportit të “Bershit” është që në Shqipëri është theksuar pabarazia, që taksa progresive ka shkuar vetëm tek një grup 100 personash, të cilët kanë marrë rritjen ekonomike çdo lloj gjëje që është shtuar shtesë në ekonomi ka shkuar tek këto persona, ndërkohë që shtresa e varfër ka ngelur po e varfër, shtresa e mesme është pothuajse asgjësuar”. Ndërsa Kryeministri Rama gjatë prezantimit të projektit 1 Miliard Euro për rindërtim qetësoi biznesin sipas Jorida Tabakut edhe qasja më e fundit e qeverisë, është rrezik për buxhetin e shtetit. Në përgjigje të deklaratave të Ramës sipas të cilit sipërmarrja nuk ka asnjë risk, por problem i qeverisë dhe i bankave është që sipërmarrja të zbatojë si duhet kontratën, Tabaku shpjegon se: “Ka një risk shumë të madh për buxhetin e shtetit sepse tip o akumulon një borxh shumë të madh për buxhetin e shtetit, një borxh që do ta paguajë nesër partia Demokratike në pushtet dhe së dyti po bllokon një pjesë të madhe të investimeve publike për 15 vitet e ardhshme. Ndërkohë që në propozimin e partisë Demokratike kemi propozime konkrete se ku do të gjenden burimet për investime në arsim, për investimet në infrastrukturë, bujqësi shëndetësi e kështu me radhë. Dhe të gjitha këto pa i lënë pas 15 vitesh sic propozon Rama taksapaguesve Shqiptarë një borxh mbi shpinë” Sipas Tabakut partia Demokratike në opozitë ka kundërshtuar ato që i quan investime joefektive, që nuk sjellin ndikim në ekonomi dhe rritje të punësimit, edhe më keq sipas saj është skema e fundit që ngjet me atë të borxheve Greke. “Kjo skemë ka dështuar edhe në vende të tjera, kjo skemë është pak a shumë si skema e Greqisë, nuk regjistronte borxhet por kryente investime dhe i shtynte ato në kohë. Qeveria gjatë këtyre katër viteve ka dhënë pothuajse 1 miliard tendera dhe koncesione, përse nuk gjeti vend për të bërë shkolla dhe spitale, pse tani çdo gjë i jepet privatit?” Përfundon intervistën e saj deputetja e partisë Demokratike Jorida Tabaku.