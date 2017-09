Kanabisi, krim i Ramës, korrupsion i ndërkombëtarëve

Plagët e kanabisit do jenë afatgjata dhe rrezikojnë ta shndërrojnë Shqipërinë në një vatër të destabilitetit social, për shkak të krimit të organizuar. Droga ishte një politikë qeveritare e Edi Ramës, përgjegjësia e tij është direkte dhe asaj nuk mund t’i fshihesh, por valët aktuale të azilkërkuesve dhe bllokimi i procesit të integrimit po vjen edhe për shkak të korrupsionit të ndërkombëtarëve, të cilët heshtën për vite me radhë, duke ndihmuar nomenklaturën kriminale të kryeministrit dhe duke rrënuar perspektivën e Shqipërisë

Pyetja e Ditës: A e bleu edhe Rama heshtjen e Evropës me miliarda euro, njësoj si Azerbajxhani?

Shqipëria e transformuar për keq në katër vite qeverisje të Edi Ramës, është një produkt i shëmtuar “rilindas”, ku ka lulëzuar vetëm kanabisi, sistemi i qarkullimit të parave të pista dhe aktiviteti kriminal i bandave të lidhura me qeverinë. Vendi është kthyer në hambar të drogës, nga ku furnizohet gjithë Evropa dhe shqetësimi për gjendjen e krijuar është shtrirë në mbarë BE-në. Në një kohë që vendet e unionit i bien kambanave të alarmit për krye-eskportuesen e drogës, kryeministri Edi Rama vazhdon të dhurojë shfaqje televizive, ku i jep jetë pseudo aksioneve kundër kanabisit me 1000 forca policore që i shpërndan në bregdet. Teksa kanabis trumbetohet si kushti kryesor për të gëzuar një lajm pozitiv nga BE, që përkon me çeljen e negociatave, baroni Edvin argumenton vetëm se jetën e luksit tashmë do t’ia sigurojë vetëm rrethit të ngushtë të narkotrafikantëve. Policia e tij infantile, me urdhëra të qartë kryeministror vijon të flejë gjumë e të krekoset në funksion të propagandës me sekuestrimin e disa kilogramëve me hashash, ndërkohë që i bekojnë për një transport të mbarë jahtet dhe skafet e mbushur me tonelata kanabis që nisen drejt Italisë. Mediat ndërkombëtare bëjnë me dije se magazinat dhe tunelet e kohës së etërve të Edvinit mbajnë brenda tyre tonelata me hashash, ndërsa këtë e vërtetojnë narkotrafikantët që në harkun kohor të pak ditëve kanë “eksportuar” më tepër se 6 ton drogë. Kjo është sasia e kapur këto ditë nga Guardia di Finanza italiane, ndërsa policia e Çako ziut përpiqet me çdo mënyrë të manipulojë të vërtetën e kanabisit dhe të fshehë faktin se droga niset gjithmonë nga brigjet shqiptare. Gjendja kaotike ku nomenklatura edviniste e ka futur vendin tregon qartë se plagët e kanabisit do jenë afatgjata dhe rrezikojnë ta shndërrojnë Shqipërinë në një vatër të destabilitetit social, për shkak të krimit të organizuar.

Droga ishte një politikë qeveritare e Edi Ramës dhe përgjegjësia e tij është direkte e asaj nuk mund t’i fshihet kryeministri i vendit, i cili arriti deri atje sa me para të pista pagoi eurodeputetë në prag pensioni e të tërhequr nga aktiviteti, për të shitur një realitet të stisur për Shqipërinë, e shndërruar në një Kolumbi europiane. Por përveç dëshirës së baronit Edvin për të krijuar një perandori hashashi, barra e rëndë që mbartin me vete valët aktuale të azilkërkuesve dhe bllokimi i procesit të integrimit rëndon edhe mbi kurrizin e ndërkombëtarëve, të cilët u treguan shumë të butë e paqësor me Ramën, teksa e vështronin kur ai punonte për rrënimin e perspektivës dhe stabilitetit të Shqipërisë. Kështu, pra kanabisi do të mbetet një njollë që u shënjua me vetëdije të plotë të përfaqësuesve ndërkombëtarë, të cilët nga Tirana nuk nguronin që publikisht të merrnin në mbrojtje Edi Ramën, madje të legjitimonin ekonominë kanabiste. Padyshim që plagët e kanabisit përveçse të shkaktuara prej lidhjes së qeverisë së Ramës me krimin, janë produkt me nuanca të korrupsionit ndërkombëtar. Heshtja dy vjeçare e ambasadores së BE-së në Tiranë për çështjen e drogës dhe rreshtimi përkrah frontit të së keqes, që po çon drejt destabilizmit Shqipërinë është një element që ka lënë gjurmë në mënyrën sesi BE-ja ka trajtuar fenomenin. Vllahutin guxoi të thyente paktin për heshtje vetëm pasi Edi Rama siguroi edhe një mandat të dytë qeveritar, të blerë me para të pista. Droga mund të jetë monopol i Edvinit, për të cilën ai meriton të mbajë përgjegjësi maksimale, por askush nuk mund të hedh poshtë peshën e deklaratave të ambasadores gjermane që në mënyrë të përsëritur del ekraneve për të mohuar atë që kancelarja Merkel e cilëson si kusht primar për çeljen e negociatave, pikërisht shfarosjen e kanabisit dhe bandave të krimit të organizuar. Mediat publikuan këto ditë edhe rastin e Azerbajxhanit, elita politike e të cilit kishte paguar rreth 3 miliardë euro për raportime pozitive për sistemin e tyre autokratik. Pyetja që do investigim është fakti nëse heshtja e ndërkombëtarëve për shndërrimin disavjeçar të Shqipërisë në eksportuesen më të madhe të kanabisit në Evropë ishte syleshësi (pak e mundur), apo pjesë e të njëjtit mekanizëm lobimi të jashtëligjshëm për të cilin u demaskua edhe Azerbajxhani. Rama nuk është i panjohur për marrëdhëniet okulte të lobimit me organizatën e Toni Bler (rasti e do që edhe ai të jetë lobuesi kryesor i qeverisë së Azerbajxhanit). Gjithashtu, ish-kryeministri Berisha dhe disa politikanë të lartë të opozitën kanë përmendur karakterin e dyshimtë të deklarimeve të komisionerëve Fyle e Ren në mbështetje të pakushtëzuar të kryeministrit shqiptar.

Nomenklatura e Edi Ramës, që është e mbushur me prurje nga inventari shpirtëror i kryeministrit, i përbërë nga pinjollë të diktaturës, eksponentë të krimit dhe biznesmenë të shndërruar në sipërmarrës të drogës, vijon aktivitetin e saj të pashqetësuar, pavarësisht se kreu i qeverisë e shet veten si ithtar të luftës më të ashpër që gjoja mund të nisë kundër drogës. E vërteta shqetësuese është se organizata kriminale në pushtet të mbetet një rrezik serioz për stabilitetin e demokracisë dhe pluralizmin në vend, pasi refuzon të shkëpusë lidhjet me botën e errët të krimit. Edi Rama e ka treguar edhe më parë se është i gatshëm të çojë vendin buzë gremine, por assesi të heqë dorë prej beniaminëve të platformës kanabiste, pasi janë pikërisht këta persona që bëjnë ligjin në Shqipëri. Ai nuk pyet për Vetting e Dekriminalizim, por tashmë po tregon se nuk ka ndërmend të dëgjojë as mesazhet e kancelarive europiane, sepse mendon vetëm strategjitë për të forcuar stabilitetin e aleancës së tij me bandat e drogës dhe krimit.

Kronika-Guardia di Finanza ndalon jahti me flamur amerikan të mbushur me 4 ton marihuanë

Në orët e para të mëngjesit të ditës së djeshme, në ujërat territoriale Italiane në zonën e Viestes, është zhvilluar një super operacion i Guardia di Finanza, ku ka bashkëpunuar edhe policia shqiptare. Në këtë operacionin ndërkombëtar antitrafik të zhvilluar me GdF-ja ka arritur të ndalojë dhe sekuestrojë një jaht me flamur të SHBA, Delaëare, brenda të cilit janë gjetur 3 ton e 992 kilogramë marijuanë. Bllokimi i mjetit lundrues u bë i mundur falë ndjekjes nga skuadrat e GdF dhe prej mbështetjes nga ajri, ndërsa në ekuipazhin e mjetit lundrues ndodheshin tre shtetas shqiptarë me iniciale F.M, E.V, dhe E.M. Policia shqiptare siç ka ndodhur rëndom tashmë, ka tentuar të fshehë të vërtetat e këtij operacioni duke bërë me dije se nga hetimet paraprake rezultonte se ky mjet lundrues nuk kishte shkelur ujëra shqiptare. Por vetëm disa orë pas ngjarjes detaje të reja janë bërë publike në lidhje me sasinë prej 4 tonësh kanabis të kapur nga policia italiane dhe Guardia Di Finanza. Burime nga grupi hetimor thanë për mediat se lënda narkotike është ngarkuar në një zonë mes Lezhës dhe Shkodrës. Sipas të njëjtave burime theksohet se është e vërtetë që jahti me flamurin amerikan nuk është futur në ujërat tona territoriale shqiptare, por kanabisi është transportuar me gomone nga brigjet e Lezhës dhe Shkodrës dhe më pas është kaluar në ujërat ndërkombëtare, ku edhe është ngarkuar.

Durrës, sekuestrohen 32 kg kanabis/ Policia e qytetit bregdetar të Durrësit gjatë një aksioni të zhvilluar në lagjen 17 ka arritur të sekuestrojë një sasi prej 32 kilogramësh kanabis sativa. Mësohet se droga është gjetur gjatë kontrollit të ushtruar në një dyqan (në gjendje jo-funksionale), ndërsa është shpallur në kërkim dhe po punohet për kapjen e pronarit të ambientit ku u gjet lënda narkotike, 41-vjeçari me inicialet L. C..

Reagim/Berisha: Një sukses tjetër spektakolar Noriega-Hakidroga- në 5 ditë eksportuan 6.2 tonë kanabis/ Ish kryeministri Sali Berisha ka reaguar në lidhje me sasinë e madhe të drogë të kapur nga autoritetet italiane dhe që eksportohej nga Shqipëria. Në një postim në facebook, Berisha thekson se vetëm në 5 ditë Noriega-Hakidroga eksportuan 6.2 tonë kanabis, duke e konsideruar sukses të radhës të dyshes. “Të dashur miq, në një sukses të ri për rritjen e eksportit të kanabisit, Noriega dhe Haki-Droga nisen nga Lezha për në gadishullin e Apenineve jahtin e mbushur me 4 ton kanabis. Vetëm pesë ditë më parë, në kulmin e operacionit prej 1000 uniformash blu, policia italiane kapi një skaf me 2,3 ton kanabis. Pra miq, në 5 ditë dyshja famoze Noriega-Haki Droga eksportuan 6.2 ton kanabis.