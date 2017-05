Kandidati i PD-së, qarku Korçë, Klevis Balliu, prezantohet në strukturat e degës së Pogradecit

Veç prezantimit të hënën me strukturat e Partisë Demokratike për rrethin e Pogradecit, dje z.Balliu është prezantuar edhe në strukturat e Njësisë Administrative Dardhas, Çërravë, dhe Udenisht

Kandidati për deputet i Partisë Demokratike në qarkun Korçë, z.Klevis Balliu ka nisur takimet në terren dhe si fillim po takon strukturat e degës së PD-së Pogradec tek të cilët është pritur me entuziazëm dhe i kanë garantuar z.Balliu mbështetje maksimale në këtë fushatë zgjedhore.

Të hënën zoti Balliu përfundoi me sukses dhe produktivitet takimi i ditës të djeshme me krerët dhe strukturat e Partisë Demokratike për rrethin e Pogradecit.

Gjatë takimit u diskutua mbarëvajtja e fushatës, analiza e detajuar e programit dhe pikat kryesore të tij ku do mëshojmë fort. ”Pogradeci meriton më tepër. Me bindjen time në një fitore historike dhe me besimin tuaj të plotë, jam i sigurt që jo vetëm në Pogradec por në të gjithë Shqipërinë, ka nisur të fryjë era e Republikës të Re.

Falënderoj anëtarët dhe krerët e Partisë Demokratike të Degës Pogradec”- theksoi ndër të tjera në fjalën e tij z.Balliu.

Ndërkohë dje kandidati Balliu realizoi prezantimi me strukturat e Njësisë Administrative Dardhas. Në takim diskutuam problematikat kryesore të kësaj njësie dhe vështirësitë, me të cilat përballen prej vitesh banorët. Në këtë takim z.Balliu theksoi se: -“Besimi juaj kundrejt meje dhe partisë që unë përfaqësoj, garanton një të ardhme të sigurt për të gjithë qytetarët e Pogradecit. Falënderoj strukturat për mbështetjen maksimale për mua dhe programin triumfues të Republikës së Re”.

Pasditen e djeshme në orën 16:15 u bë prezantimi i z.Klevis Balliu me strukturat e Partisë Demokratike të njësisë Administrative Cërravë, ku të gjithë bashkë si kurrë më parë mbështetën programin e kryeministrit të Republikës së Re, Lulzim Basha për fitoren tashmë të sigurt në zgjedhjet e 25 qershorit. Edhe në këtë takim kandidati i PD-së falënderoi strukturat e Cërravës për mbështetjen e pakushtëzuar të tyre për mua, por në veçanti për programin e Republikës së Re.

Rreth orës 18:00 zhvilluam takimin prezantues me strukturat e Partisë Demokratike në Njësinë Administrative Udënisht. Fokusi i diskutimeve ishin problematikat, me të cilat përballen vazhdimisht banorët e zonës. Unë besoj se çdo diskutim rreth programit të Republikës së Re, është i frytshëm dhe qartëson idetë e mia për bashkëpunimin që do të kem me qytetarët pas fitores së Partisë Demokratike më 25 qershor. Vlerësoj angazhimin maksimal të të gjitha strukturave të Partisë Demokratike, në të gjitha njësitë administrative ku kemi zhvilluar takimet prezantuese.