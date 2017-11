Kapja e Prokurorisë nga kryeministri, lajmi i parë i keq i reformës në drejtësi

Analiza/Moskonstituimi i KLP-së është pjesë e skenarit të Edi Ramës për të kapur Prokurorinë. Kushtetuta përcakton se emërimi i pasardhësit të Adriatik Llallës duhet bërë me mbi 93 vota deputetësh, por propaganda, interesat politike si dhe nevoja urgjente për të mbrojtur narkotrafikantët, po e shtyn Edi Ramën që të përdhosë reformën dhe të kapë sa më shpejt të jetë e mundur institucionin e akuzës

I kapur gafil nga dy skandale të njëpasnjëshme që i kanë shpërthyer në oborrin e PS-së, me Tahirin që akuzohet për trafik ndërkombëtar narkotikësh dhe Vangjush Dakon për lidhje me grupe kriminale e blerje votash, Edi Rama po sheh perandorinë e tij sesi rrezikon t’i shembet përpara syve. Për të bërë të mundur eliminimin e kostove dhe shpëtimin e narko-qeverisë që ngriti në këto katër vite, Edvini ka marrë përsipër që nëpërmjet lëvizjeve anti-institucionale të shtrijë duart në sistemin e drejtësisë. Kapja dhe vendosja e “reformës në drejtësi” në shërbim të projekteve të tij famëkeqe kanabiste dhe kriminale ka qenë një dëshirë e hershme e kryebaronit të drogës, e cila u ndërpre nga beteja me opozitën. Por me mandatin e Prokurorit të Përgjithshëm Adriatik Lalla, që përfundon në datë 2 dhjetor, Edi Rama është hedhur në sulm për ta finalizuar kapjen e postit të Kryeprokurorit nga pushteti i krimit dhe i drogës, sepse kështu do t’i garantonte të vetëve qetësinë e nevojshme dhe sigurinë se forca e ligjit nuk do të vepronte mbi ta. Teksa të tjera “bomba” priten të shpëthejnë për mazhorancën e Ramës dhe që do të mbartin vulën e agjencive partnere, qeveria dhe opozita janë përfshirë në një debat të nxehtë lidhur me emrin që do të pasojë Adriatik Llallën. Për t’i bërë shqiptarët të besojnë se ideja e tij për Kryeprokurorin e përkohshëm është mbështetur edhe nga ndërkombëtarët, dy ditë më parë si duket me bekimin e kryeministrit Rama dy organizma këshillimorë juridikë si Euralius dhe Opdat, shpesh të kritikuar për njëanshmërinë e tyre dolën e thanë se juridikisht, kushtetuta nuk parasheh asnjë mundësi që mandati i Llallës të zgjatet dhe zgjidhja e vetme është vendosja kryeprokurorit të ri nga parlamenti. Edhe pse Kuvendi nuk ka nisur ende asnjë procedurë për këtë çështje, duket e çuditshme sesi ekspertët e Euralisus dhe Opdat paraqitën një raport. Ndoshta ata kanë marrë shtys nga lajmi i përhapur në mediat e paguara nga qeveria, që thotë se Rama do të vendosë ta zëvendësojë urgjentisht Llallën në seancën parlamentare të 30 nëntorit. E gjithë kjo situatë e krijuar ka shtyrë opozitën që të shprehet se kemi të bëjmë me një manovër të mazhorancës për të prishur dosjet e nxehta që janë në hetim duke vendosur në krye të institucionit një servil të Edi Ramës. Ky pretendim i opozitës në të vërtetë nuk është i pabazë, sepse Edi Rama duket sikur e ka planifikuar prej kohësh krijimin e një ngërçi institucional, që do t’i lejonte shumicës së majtë komoditetin për të marrë peng pa shumë zhurmë Prokurorinë e Përgjithshme, institucionin që ka në dorë fatin e Saimir Tahirit. Kështu pra, ndryshimet e reja që u bënë në kuadër të “reformës në drejtësi” parashohin një procedurë tjetër për zgjedhjen e prokurorit të përgjithshëm, pasi sanksionojnë se ai duhet të zgjidhet përmes Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP), një organ i ri që në mënyrë krejt të çuditshme nuk është themeluar ende. Rama nuk jep përgjgije se përse është vonuar konstituimi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, pasi gjithçka është orkestruar më së miri prej tij, në mënyrë që fati i Kryeprokurorit të shkonte drejtë kësaj zgjidhjeje që imponon kapjen e këtij institucioni nga qeveria falë votimit me shumicë të thjeshtë në parlament për zëvendësuesin e përkohshëm të Adriatik Llallës. Ndërkohë propozimi i OPDAT-it dhe EURALIUS-it merr përmasa edhe më të rrezikshme, nëse marrim parasysh se në Kushtetutën e ndryshuar që u votua nga 140 deputetë, përcaktohen disa filtra dhe mbi të gjitha konsensusi për zgjedhjen e kryeprokurorit të ri. Në Kushtetutë shkruhet qartë se pas propozimeve të tre kandidaturave të KLP-së, Kuvendi do ta zgjidhte kryeprokurorin me konsensus, me 84 vota, ndërsa në herën e parë ai do të zgjidhet nga deputetët me një mazhorancë më të gjerë pra me 3/5 e votave (mbi 93 deputetë).

Përplasja mes Vettingut dhe dispozitave kushtetuese pengon planin e PS për kryeprokurorin e përkohshëm/Në një kohë kur Prokuroria e Krimeve të Rënda gjendet në vëmendje të opinionit publik për shkak të hetimit të ish-ministrit Tahiri, sot është mandati i Prokurorit të Përgjithshëm ai që ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik, duke marrë parasysh edhe faktin se tashmë ai rregullohet sipas ndryshimeve kushtetuese të 21 korrikut të 2016-ës. Është ligji “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë” ai që përcakton kushtet dhe kriteret për zgjedhjen e Prokurorit të Përgjithshëm, i cili pas ndryshimeve të reformës në drejtësi, propozohet nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, organ ky ende i pakrijuar. Por ligjvënësit shqiptarë e kanë parashikuar një ngërç të tillë në një prej dispozitave kalimtare të ligjit për organizimin e prokurorisë, i cili në nenin 109 pika 2 specifikon se: “Në rast se mandati i Prokurorit të Përgjithshëm përfundon përpara kohe, përpara krijimit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, funksionet e prokurorit të Përgjithshëm, me vendim të Kuvendit, caktohet t’i kryejë përkohësisht një nga prokurorët me më shumë eksperiencë nga radhët e prokurorëve dhe që përmbush kushtet dhe kriteret e kreut IV, seksioni i të këtij ligji”. Pikërisht këtu krijohet edhe ngërçi i parë, nëse mund të quhet i tillë momenti kur gërmen a) të pikës 2 të këtij kreu, momentalisht nuk e plotëson asnjë prokuror në Republikën e Shqipërisë. Kjo sepse sipas ligjit prokurori duhet të ketë kaluar me sukses procesin e Vettingut, gjë e cila nuk ka ndodhur ende për asnjë prej prokurorëve shqiptarë. Trembëdhjetë janë ata që momentalisht janë në proces kontrolli nga organet e Vettingut, e nëse ky proces përfundon, sipas dispozitës kalimtare do të jetë ai me më eksperiencë prej tyre, kryeprokurori i përkohshëm i Shqipërisë. Skenari tjetër është ai i mungesës së plotë të një prokurori i cili përmbush kërkesat e dispozitës kalimtare të përcaktuar në ligj për rastin kur KLP ende nuk është ngritur si institucioni kompetent që përpilon listën e kandidatëve për postin në fjalë. Në këtë rast posti i Prokurorit të Përgjithshëm të Republikës së Shqipërisë rrezikon të mbetet vakant. Ky do të ishte rasti i thirrjes në memorie të precedentit Ina Rama, mandati i së cilës, pas ndryshimeve në ligj u zgjat bazuar në afatet e përcaktua në ndryshimet e miratuara. Kjo çështje është në tagrin e Gjykatës Kushtetuese për shqyrtim, por asnjë prej subjekteve që mund të vërë në lëvizje këtë Gjykatë, nuk i është drejtuar për aktivizim. Deputetët e të dyja palëve politike, mazhoritare dhe opozitare refuzojnë të deklarohen mbi rastin në fjalë edhe pse një prej subjekteve që mund të vërë në lëvizje Gjykatën Kushtetuese është pikërisht 1/5 e deputetëve të Parlamentit Shqiptar.

Presidenti Meta i kërkon Kuvendit zgjidhjen e boshllëkut ligjor për hedhjen e shortit të KED/Reforma në Drejtësi solli si produkt të saj krijimin e disa institucioneve të reja, një prej të cilave është edhe Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Por deri më tani ekziston një ngërç që po zvarrit institucionet e reja të drejtësisë, duke futur në kolpas të gjithë sistemin. Edhe KED është institucioni i rradhës që vuan prej kësaj “sindrome”. Për këtë institucion ka një përplasje të re, sepse ligji i ri parashikon që Presidentit i takon të hedh shortin deri në datë 5 dhjetor, por ka vakum, pasi institucionet e KLGJ dhe KLP që duhet të sjellin kandidaturat për KED ende nuk janë ngritur si struktura. Presidenti Meta, të cilit i takon çelja e dritë jeshile për përzgjedhjen e anëtarëve, duke marrë në konsideratë këtë problem është konsultuar paraprakisht me EURALIUS dhe ka vendosur që t’i dërgojë një letër Kuvendit. Në letrën e bërë publike ditën e djeshme nga Report Tv, Meta i kërkon nga Kuvendit të zgjidhë boshllëkun ligjor për t’i hapur rrugën plotësimit të strukturës së KED. “Duhet të hedh shortin deri në 5 dhjetor për KED, por ka vakuum. Kandidaturat i sjell KLGJ e KLP, por këto dy institucione nuk janë formuar. Kuvendi bëri ligjin për institucionet e reja, kërkoj të zgjidhni boshllëkun ligjor”, thuhet në letrën e Presidentit. Ndërkohë Kuvendi po dje ka njoftuar se do të zgjedhë më 7 dhjetor anëtarët e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, i cili është institucioni i parë që u ngrit në kuadër të reformës në drejtësi, ndërsa mandati njëvjeçar i ka përfunduar pa kryer asnjë detyrë. Për të eleminuar boshllëkun ligjor shorti do të hidhet nga kreu i Kuvendit dhe jo Presidenti.