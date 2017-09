Kardinali Ernest Simoni, në Prishtinë, për shugurimin e Katedrales “Nëna Terezë”

Kardinali shqiptar Ernest Simoni ka përcjellë dje në Prishtinë urimet e Papa Françeskut për popullin e Kosovës. Një ditë para shugurimit të Katedrales me emrin e shenjtores “Nënë Tereza”, kardinali drekoi me të varfrit në mensën për të varfrit të Kishës së Shna Ndoit ne kryeqytetin e Kosovës

Kardinali shqiptar Ernest Simoni, i dërguar i posaçëm i Papa Françeskut, për shugurimin e Katedrales “Nënë Tereza” në Prishtinë, tha se Papa Françesku lutet për që dashuria dhe bekimi i Zotit të jetë në zemrat e gjithë popullit kosovar. Kardinali shqiptar shprehu gëzimin e tij që në emër të Papa Françeskut do të marrë pjesë në shugurimin e katedrales Nëna Terezë. “Për mua ishte një gëzim i madh kur mora vesh prej të shenjtit Papë që personalisht të shkosh në Prishtinë t’i dërgosh urimet me të përzemërta, dashurinë me të thellë për popullin vëlla kosovar shqiptar e që bekimi i Zotit të jetë në zemrat e gjithë kosovarëve. Lutemi që dashuria e të madhit Zot të jetë në familjet e të gjithëve, që të rritet dashuria vëllazërore e gjithanshme, po ashtu një dritë e madhe e dërguar prej shpirtit të shenjt, Nënë Terezën faktorë e të gjitha veprave të mëdha që ka bota, që drita e dashurisë, e paqes, e begatisë, e harmonisë e lirisë e dashurisë së të madhit zot me qenë në zemrat e të gjithëve”, tha kardinal Simoni.

Kardinali nuk ka dashur të përgjigjet nëse Vatikani ka ndërmend ta njohë Kosovën ose jo. Ai po ashtu është pyetur edhe për ndonjë vizitë të Papës në Kosovë, porse nuk e di se kur mund të ndodhë, pasi nuk e di protokollin e Vatikanit.

Ipeshkvi i Ipeshkvisë së Kosovës imzot Dodë Gjergji, për të dërguarin e Papës, ka ndarë tri dhurata, një drekë me të varfrit, medaljen e festës së shugurimit të Katedrales dhe ujin e bekuar i katedrales. Pas konferencës në rezidencën e Ipeshkvisë së Kosovës, kardinali shqiptar Ernest Simoni, ka drekuar me të varfrit në mensën për të varfrit e cila funksion tash e dhjetë vite në kishën “Shën Ndou”. Dom Lush Gjergji, nga Ipeshkvia e Kosovës tha se funksionimi i mensës është bërë paralelisht me fillimin e punimeve të katedrales, sepse jeta dhe vepra e Nënës Terezë ka qenë në shërbim të të varfërve. “Këtu në ditë ushqehen 120 deri 130 të varfër të Prishtinës dhe të rrethit. Kurrë nuk kemi pyetur kush çka është në stilin e jetës dhe veprës e Nënë Terezës sepse e dimë se çdo njeri është vëllau apo motra e jonë, aq më tepër nevojtarët. Nuk kemi dashur që t’i shndërrojmë në lypsa që të vijnë këtu dhe të hanë. Ju kemi dhënë mundësinë që të vijnë e ta marrin ushqimin apo ta konsumojnë të hanë këtu. Një pjesë vjen dhe han këtu, një pjesë e merr për anëtarët e familjes dhe hanë së bashku. Jemi të lumtur që kjo mencë është një shenj e provanisë së Zotit dhe bamirësisë së njerëzit. Kurrë nuk na ka munguar asgjë, ne në muaj i hargjojmë 4 deri në 5 mijë euro në blerjen dhe përgatitjen e ushqimit, por kjo nuk është asgjë në krahasim me gëzimin që kemi kur njerëzit e gjejnë një kafshatë, e mbi të gjitha e gjejnë një mirësi e dash uri dhe e përjetojnë Nënë Terezën vepruese këtu në Prishtinë, përmes kësaj menze”, tha Gjergji.

