Kardinali shqiptar Ernest Simoni hyri zyrtarisht në kishën e Shën Marisë së Shkallës

Dy ditë më parë, në orën 18.00, kardinali shqiptar Ernest Simoni-Troshani hyri zyrtarisht në kishën e tij titullare të Shën Marisë së Shkallës në lagjen Trastevere të Romës. Siç ju kemi njoftuar në emisionet e mëparshme, kardinali Ernest Simoni-Troshan mori pjesë të premten, në Meshën e mëngjesit në Shtëpinë e Shën Martës, kremtuar nga Papa Françesku. Më pas, erdhi për një vizitë në Radio Vatikan, ku dha një intervistë e bekoi gjithë shqiptarët. Kujtojmë se kjo Kishë u ndërtua me dëshirën e Papës Klementi VIII dhe iu besua karmelitanëve të zbathur me bulën “Sacrarum Religionum”, më 20 mars 1597. Ajo u ngrit mbi një kamare të Zojës në këmbët e një shkalle, prandaj mori emrin e Shën Marisë së Shkallës. Zoja me Krishtin në krah njihej si Zoja e Mrekullive. Mbahet mend se në dhjetor të vitit 1592, një mami, që quhej Kornelia, u lut para fugures së Zojës me një vajzë të vogël memece, së cilës iu zgjidh gjuha, duke u shëruar plotësisht. Mrekullia e dytë flet për një lypsar të paralizuar, që para kësaj fuguruje u ngrit në këmbë dhe eci normalisht. Kisha u ndërtua pikërisht për të nderuar Zojën e Mrekullive, e cila vijoi të bënte mirë edhe më vonë. Fugurja u vendos në elter. Ndërsa sot ndodhet në kapelën majtas elterit. Në këtë kishë gjejmë edhe reliken e këmbës së djathtë të paprishur të Shën Terezës së Krishtit Fëmijë, reformuese e Urdhërit të karmelitanëve të zbathur.