Kavaja fiton mbi drogë-votimin, Basha dhe Berisha urojnë Isa Sakjan

Nomenklatura pati me 25 qershor një parathënie të asaj çka do të vijë nga votuesit shqiptarë në dy vitet e ardhshme. Në Kavajë, ikonat e krimit dhe drogës dështuan përballë rezistencës së anëtarësisë antikomuniste, ish-të përndjekurve dhe ithtarëve të sistemit pluralist. Si në 1990, diktatura, paratë, droga dhe dhuna nuk funksionojnë në Kavajë dhe nuk do funksionojnë as gjetkë në Shqipëri. Kavaja parathotë fatin e keq që do ketë sistemi i drogë-votimit, mbi të ciln ka ngritur ardhmërinë Edi Rama

Kronika/Isa Sakja merr besimin e kavajasve për të çliruar qytetin nga “rilindësit”

Partia Demokratike dhe kandidati i saj Isa Sakja kanë triumfuar në përballjen me PS për Bashkinë e Kavajës. Isa Sakja, i cili është njëherësh edhe kryetar i degës së kësaj partie në Kavajë ka mundur në këtë garë kandidatin socialist Dorjan Murati me një diferencë të ngushtë prej 28 votash. Pas dy humbjeve në 2011 dhe në 2015, PD arrin të rimarrë bastionin e vetë historik, ndërsa në garë ishte edhe kandidati i LSI, Maksim Kona. Fitorja e Isa Sakjas ka ardhur duke mposhtur terrorin dhe presionin e bandave të krimit dhe drogës që drejtuan për rreth 6 vite qytetin, me në krye kriminelin e besuar të Edi Ramës. Bandat e Rroshit, të urdhëruara prej kryeministrit të drogës ndërhynë edhe në këtë proces ku duhet të triumfonte vullneti i lirë i qytetarëve, por dështuan të blinin votat me paratë e pista të narkotrafikut. Me zgjedhjen e Isa Sakjes kryebashkiak, Kavaja tregoi se në djepin e demokracisë dinjiteti i qytetarëve nuk mund të nëpërkëmbet nga kriminelët e deleguar të Edi Ramës. Përballë çdo presioni dhe çdo qindarke hashashi të përdorur nga socialistët e trembur prej votës së lirë të qytetarëve, triumfoi dëshira e qytetarëve kavajas për të ndryshuar kursin e për t’u shkëputur nga bandat që terrorizuan qytetin e së bashku me kryeministrin zhytën gjithë Shqipërinë në varfëri e papunësi. Mbi drogë-votimin fitoi qytetaria dhe vlerat njerëzore e demokratike të popullit mbresëlënës të Kavajës.

Sakja: Do t’i shërbej të gjithë qytetarëve të Kavajës pa dallim bindjesh politike Pas fitores, Sakja falenderoi të gjithë votuesit. Ai i garantoi qytetarët e Kavajës se do të jetë në shërbim të tyre, pavarësisht bindjeve politike. Pas përfundimit të numërimit të kutisë së fundit, fituesi i garës Isa Sakja shkëmbeu një shtrëngim duarsh dhe përqafim me rivalin e tij socialist. “Falenderoj çdo njeri që na votoi, çdo të majtë, çdo të djathtë që besoi se Kavajës i duhet ndryshimi. Falenderoj sidomos qytetin e Kavajës dhe popullin e mrekullueshëm të Luzit, Golemit, Synejit dhe Helmsit që e kuptuan që Kavajës i duhet një energji tjetër, një energji pozitive. Ne do të bëjmë çmos për të bashkuar qytetin, për ta bërë një të tërë të majtë dhe të djathtë. Jemi në krye të bashkisë së Kavajës për ti shërbyer qytetit, boll qyteti u ka shërbyer atyre që kanë qeverisë”, tha Sakja për mediat. Ndërkohë në një postim në Facebook gjatë ditës së djeshme, Sakja theksoi se kjo fitore ishte produkt i punës në skuadër dhe falenderoi kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha për besimin që i dha duke e mbështetur në këtë garë, e cila e riktheu Kavajën blu. Ai gjithashtu vlerëson maksimalisht punën e komisionerëve, numëruesve dhe vëzhguesve, të cilët punuan fort për të mbrojtur çdo votë. “Të dashur miq! Faleminderit çdo qytetari të Kavajës që më besoi votën! Faleminderit çdo anëtari të Partisë Demokratike të Kavajës që punoi me frymë skuadre dhe vullnet të palëkundur për fitoren tonë! Faleminderit z. Lulzim Basha, kryetar i Partisë Demokratike që ma besoi mua këtë sfidë, më mbështeti fuqimisht në këtë betejë e cila e riktheu Kavajën blu! Faleminderit partive aleate që na qëndruan besnikë në garë, që na mbështetën fort në fushatë. Faleminderit komisionerëve, numëruesve dhe vëzhguesve, ekipeve mbështetëse që ndenjën vigjilente në mbrojtje të votës duke zbardhur ditë e netë të tëra. Ju jam pafundësisht mirënjohës për kontributin! Kjo fitore është juaja”, shkruan Sakja në Facebook. Ndërkohë vlen të nënvizojmë se komisionerët kanë gjetur 80 vota të hedhura në kutinë e gabuar, atë të kandidatëve për deputetë, për të cilat do të vendosë KQZ. Këto vota nuk mund të ndryshojnë rezultatin final, pasi pjesa më e madhe e tyre i përkasin kandidatit demokrat. Fakt interesant është edhe numri i madh i votave të pavlefshme, që shkon në 698 të tilla.

Rezultati i zgjedhjeve për Bashkinë e Kavajës:

Isa Sakja-11.155 vota

Dorian Murati-11.127 vota

Maksim Kona-1969 vota

Kreu i PD, Lulzim Basha përshëndet fitoren e Isa Sakjes në Kavajë

Basha: Qytetaria dominoi mbi krimin e bandat, nga Kavaja do të nisë ringritja e Shqipërisë

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha nëpërmjet një postimi në Facebook ka përshëndetur fitoren e kandidatit demokrat Isa Sakja në zgjedhjet për Bashkinë e Kavajës. Basha shprehet se nga Kavaja e qëndresës do të nisë edhe ringritja e Shqipërisë, ndërsa thekson se qytetarët e Kavajës treguan se dinjiteti qëndron mbi krimin dhe bandat. “Lajm i mrekullueshëm nga Kryeqyteti i Lirisë dhe Demokracisë: Isa Sakja u zgjodh Kryetari i ri i Bashkisë së Kavajës! Urimet e mija më të përzemërta qytetarëve të Kavajës për këtë ngadhnjim mbi krimin, korrupsionin dhe terrorin e bandave! Mirënjohje të thellë demokratëve të Kavajës dhe Kryetarit Sakja për këtë fitore ogurbardhë! Nga Kavaja heroike e qëndresës, përballjes dhe fitores do të nisë ringritja e Shqipërisë. Zoti e bekoftë Kavajën e Lirisë dhe Demokracisë!”, shkruan Basha në Facebook.

Ish-kryeministri Sali Berisha uron Isa Sakjen për fitoren në zgjedhjet për Bashkinë e Kavajës

Fitoren e kandidatit të Partisë Demokratike për Bashkinë e Kavajës, Isa Sakja e ka përshëndetur edhe ish-kryeministri Sali Berisha, i cili e cilëson si një triumf të merituar. Ai ka shfrytëzuzar një postim në Facebook, të shoqëruar me një video që tregon festën e simpatizantëve të Partisë Demokratike, për të falenderuar Kavajën që i besoi udhëheqjen e qytetit kandidatit demokrat. “Të dashur miq, le ti dërgojmë ne një urim të përzemërt Isa Sakes dhe mbarë qytetarëve të Kavajës për fitoren e merituar!”, shkruan Berisha në Facebook.

Mediu: Kavaja dhe Isa Sakja i kthejnë dinjitetin të djathtës

Edhe kryetari i Partisë Republikane, Fatmir Mediu ka përshendetur fitoren e kandidatit demokrat Isa Sakja, në zgjedhjet për kryetar bashkie në Kavajë. Nëpërmjet një postimi në Facebook Mediu shprehet se vota e qytetarëve të Kavajës është shembulli më i mirë i dëshirës që e djathta ka për ndryshimin e vendit. Mediu është një prej figurave që e ka mbështetur Sakjen edhe gjatë fushatës, pasi ka qenë prezent në dhjetra takime dhe tubime të banorëve të Kavajës. “FITORE, FITORE! Kjo është fitorja më e bukur. KAVAJA dhe Isa SAKJA i kthejnë nderin dhe dinjitetin Shqipërisë, Partisë Demokratike, PR dhe të djathtës. I lumtur që mu dha rasti të jem sadopak pranë Takut në atë fushatë të jashtëzakonshme, ku ai bashkoi Kavajën dhe gjithë demokratët. Zoti i bekoftë kavajasit e jashtëzakonshëm! Çdo njeri që u bë bashkudhëtar i Takut në këtë ndryshim të madh, Zoti i dhëntë jetë dhe shëndet!”, shkruan Mediu në Facebook.

Manjani: Fitorja e Sakjes, fillimi i fundit të “të fortëve”/ Kryetari i ri i Bashkisë së Kavajë, Isa Sakja është uruar edhe nga ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani, i cili në një postim në rrjetet sociale shprehet se kjo fitore është fillimi i fundit të të fortëve. “Urime fituesit të Bashkisë Kavajë! Shpresoj që kjo fitore të jetë fillimi i fundit të “të fortëve”e parelinjve në politikë! Ka ende shpresë!”, shkruan Manjani.