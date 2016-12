Kërcënohet me pistoletë në kokë ish-kryebashkiaku i Leskovikut, Fatmir Guda: Porositësit politikë të kërcënimit janë Edi Rama dhe Niko Peleshi

Apel ndërkombëtarëve për të ndalur strukturën kriminale që vepron në Kolonjë

Një ngjarje e rëndë është regjistruar pasditen e djeshme në Leskovik, ku dy persona të paidentifikuar kanë kërcënuar me pistoletë, ish-kryetarin e Bashkisë së Leskovikut, Fatmir Guda. Vetë ky i fundit ka bërë denoncimin në polici. I kontaktuar nga mediat, vetë Fatmir Guda, që mban edhe postin e nënkryetarit të PD-së së Kolonjës dhe anëtar i këshillit bashkiak, tha se 2 persona me maska i janë afruar vetëm 30 metra larg shtëpisë së tij dhe i kanë vendosur pistoletën në kokë. “Dy persona me maska m’u afruan ndërsa isha vetëm 30 metra larg banesës time dhe më vendosën pistoletën në kokë dukë më thënë ‘mos i jep shumë gojës se do ta pësosh keq’. Ata më kërcënuan edhe nga familja dhe më paralajmëruan që të mos e denoncoj si ngjarje” – ka rrëfyer vetë Guda, ndërsa ka depozituar një kallëzim në polici.

Kërcënimi ndaj ish-kryebashkiakut të Leskovikut është i dyti, pas atij të verifikuar në të njëjtat rrethana, një ditë para se të mbaheshin zgjedhjet e parakohshme të bashkisë së Kolonjës. Edhe atëhere Guda e denoncoi kërcënimin në publik dhe në strukturat e rendit, por besueshmëria tek forcat e policisë mbetet e ulët, sa kohë nuk është bërë asgjë për gjetjen e fajtorëve dhe vihet re e njëjta mungesë besueshmërie edhe në rastin e dytë. Fatmir Guda thotë se kërcënimi ka qëllime të pastra politike, ndërsa e lidh incidentin me një denoncim që ai ka bërë në prag të zgjedhjeve lokale që u mbajtën së fundmi në Kolonjë. Ai u bën thirrje edhe faktorit ndërkombëtar që të ndërhyjnë për të ndalur kryqëzatën që segmente okulte të mazhorancës po ndërmarrin në Qarkun e Korçës e posaçërisht në Leskovik. Ai rinovon edhe njëherë vendosmërinë për të vijuar aksionin politik si përfaqësues i opozitës në Këshillin Bashkiak si edhe si nënkryetar i PD-së dhe paralajmëron se s’u druhet kërcënimeve e shantazheve. Megjithatë, ai shton se nëse gjuha e kërcënuesve do të pasohet me veprime dhe nëse pjesëtarë të familjes së tij do të kenë pasoja, ai paraprakisht mban përgjegjës dhe porositës të këtij terrori kryeministrin Edi Rama dhe zv/kryeministrin Niko Peleshi.