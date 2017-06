Kërtusha: Të shkarkohet drejtori i Shërbimit Kombëtar të Punësimit

Ministrja Xhulieta Kërtusha ka kërkuar shkarkimin e drejtorit të Shërbimit Kombëtar të Punësimit, Artur Mickaj. Sipas ministres Kërtusha, Mickaj akuzohet për shkelje të rënda me dashje gjatë punës së tij

Ministrja Xhulieta Kërtusha ka kërkuar shkarkimin e drejtorit të Shërbimit Kombëtar të Punësimit, Artur Mickaj. Sipas ministres Kërtusha, Mickaj akuzohet për shkelje të rënda me dashje gjatë punës së tij. “Të nisin procedurat për shkarkimin e Artur Mickaj. Gjatë punës së tij ai ka bërë shkelje të rënda me dashje”, thanë burime nga Ministria e Mirëqenies Sociale. Për Marisa Kacorin ka pasur prova që vërtetonin se ishte përfshirë në fushatë, në kundërshtim me ligjin. “Ministrja e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë znj. Xhulieta Kërtusha, i ka kërkuar sot Departamentit të Administratës Publike nisjen, në mënyrë të menjëhershme, të procedurave për largimin nga shërbimi civil të Z. Artur Mickaj, me funksion Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Kombëtar të Punësimit, institucion në varësi të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë për shkak të shkeljeve shumë të rënda të kryera me dashje siç është parashikuar nga neni 57 pika 2 i ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”. Artur Mickaj, në kundërshtim të plotë me VKM nr. 473 datë 01.06.2017, nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për parandalimin e aktivizimit të vartësve të tij në fushatën zgjedhore të një subjekti politik në kundërshtim me ligjet në fuqi, duke kryer një shkelje shumë të rëndë. Megjithëse nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë i është propozuar marrja e masës “Largim nga Puna” ndaj znj. Marisa Kaçori, Drejtore e Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit, Tiranë, për shkak se për këtë të fundit ka patur prova që vërtetonin pjesëmarrjen në fushatë zgjedhore brenda orarit të punës, Z. Mickaj nuk ka ndërmarrë asnjë veprim, duke refuzuar të zbatojë propozimin e Ministres së MMSR-së. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë shpreh vendosmërinë që të ndjekë me prioritet të gjitha detyrimet që ka në kuadër të parandalimit të pjesëmarrjes së administratës së në fushatën zgjedhore. Nisur kjo , MMSR i kujton të gjithë titullarëve të institucioneve në varësi rëndësinë e zbatimit të kuadrit ligjor për të mos lejuar punonjësit e administratës publike që të bëhen pjesë e fushatës zgjedhore, brenda orarit zyrtar të punës. Ç’do mosveprim apo refuzim për të zbatuar ligjin, vendimin e Këshillit të Ministrave dhe urdhrat e Ministres së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, nga ana e drejtuesve të institucioneve në varësi, do të përbëjë arsye të mjaftueshme për të ndërmarrë të gjitha hapat ligjore ndaj tyre”, thuhet në njoftimin e ministrisë.

Shkarkohet drejtoresha e postës në Lezhë/Tjetër viktimë e pjesëmarrjes në fushatën elektorale. Drejtoresha e postës së Lezhës, Alma Jaku është shkarkuar. Jaku ishte përfaqësuese e LSI-së. Vendimi është marrë nga drejtori i ri i postave i cili është përfaqësues i PS-së.

Denoncimi i ish kryeministrit/Sekretarja e përgjithshme e mafies së shëndetësisë, ndrikull Mazniku në fushatë për Partinë kanabiste/ Ish kryeministri Berisha kërkon shkarkimin e Sekretares së Përgjithshme të Shëndetësisë, pasi ka shkelur ligjin duke u lejuar pjesëmarrjen e punonjësve të këtij institucioni në fushatë. Në mesazhin e ardhur nga qytetari dixhital, theksohet se Kledia Mazniku nuk merr asnjë masë ndaj punonjësve që janë të përfshirë në fushatën e PS-së. Punonjësi dixhital denoncon Ndrikull Maznikun, sekretare e përgjithshme e ministrisë së Shëndetësisë për organizim të pjesëmarrjes në fushatë të punonjësve të shëndetësisë, mashtrim në ushtrim të detyrës! I bëj thirrje ministrit të shëndetësisë të largoj menjëherë nga detyra ndrikullën në fjalë dhe të nis për ndjekje penale për shkelje të kodit elektoral dhe abuzim në detyrë! “Përshëndetje Z.Berisha, unë jam një punonjës i Ministrisë se Shëndetësisë qe brenda mundësive dua te ngelem anonim sepse rrezikohem direkt, ju bej me dije se shume punonjës marrin pjese ne fushate për partine Socialiste dhe Sekretaria e Përgjithshme nuk merr asnjë mase por u jep tollona sikur marrin pjese ne shërbime pune. Quhet Kledia Ngjela apo Mazniku nga bashkëshorti e këtij matrapazit Mazniku, pasi ka punuar në Ministrin e Mirëqënies Sociale, e sollën këtu së bashku me Olgerta Manastirliun, turp i vërtet.”