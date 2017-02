Këshilli i Sigurisë/Nishani: Çështja “Balili”, rrezikshmëri të lartë dhe cenon sigurinë kombëtare

Nën drejtimin e Presidentit të Republikës, Bujar Nishani dhe me kërkesën e Kryetarit të Kuvendit, Ilir Meta u mblodh dje Këshilli i Sigurimit Kombëtar për të diskutuar, analizuar dhe koordinuar veprimet dhe përpjekjet lidhur me çështjen “Balili” si dhe në luftën pa kompromis ndaj fenomenit kriminal të trafikut të lëndëve narkotike në vendin tonë

Berisha: Rama dezertoi në Prishtinë, ka frikë nga lidhjet e tij me Eskobarin e Ballkanit

Deklarata/Meta: Pres arrestimin e Kelmend Balilit - arrestimi do të bëhet me koordinimin e të gjitha institucioneve

Ditën e djeshme në ambientet e presidencës u zhvillua mbledhja e Këshillit të Sigurimit Kombëtar për të diskutuar, analizuar dhe koordinuar veprimet dhe përpjekjet lidhur me çështjen “Balili” si dhe luftën pa kompromis ndaj fenomenit kriminal të trafikut të lëndëve narkotike në vend. Takimi i zyrtarëve më të lartë të shtetit që drejtohet nga Presidenti i Republikës, Bujar Nishani dhe u mblodh pas kërkesës së Kryetarit të Kuvendit, Ilir Meta. Presidenti i Republikës theksoi që në fillim të mbledhjes se shqetësimi i ngritur mbi mos-arrestimin e Klemend Balilit është tepër serioz, legjitim dhe i nevojshëm për të nënvizuar më fort angazhimin dhe bashkërendimin e veprimeve të agjencive ligjzbatuese të lidhura drejtpërdrejtë me sigurinë kombëtare. “Çështja ‘Balili’, përtej nivelit kombëtar i tejkalon përmasat individuale të rastit në fjalë, sepse ajo është shtrirë dhe ka marrë përmasa të zgjeruara gjeografike në disa shtete fqinje dhe aleate dhe për këto arsye, mbledhja e sotme u thirr pikërisht për të diskutuar, përcaktuar dhe këshilluar mbi hapat e marrë, ndjekjen dhe vijueshmërinë e veprimtarive institucionale të agjencive ligjzbatuese lidhur me hetimin e mëtejshëm të saj”, tha Presidenti Nishani.

Ndërkohë kreu i Kuvendit Ilir Meta zgjodhi të argumentonte kërkesën drejtuar Presidentit të Republikës për të thirrur mbledhjen e Këshillit të Sigurimit Kombëtar me faktin se rasti konkret përbën jo vetëm një shqetësim të madh publik me ndjeshmëri të lartë, por ai ka tërhequr edhe vëmendjen e aleatëve dhe partnerëve tanë strategjikë në veçanti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe agjencive ndërkombëtare ligj zbatuesve. Sipas Metës janë ngritur pikëpyetje për seriozitetin e institucioneve shqiptare në luftën kundër krimit të organizuar dhe fenomenit të trafikimit të drogës, të cilat kanë dëmtuar imazhin e vendit tonë. Të pranishmit kanë referuar dhe diskutuar lidhur me veprimet institucionale dhe koordinimin sa më të mirë të të gjitha agjencive ligj zbatuese në bashkëpunimin edhe me partnerët ndërkombëtarë për të luftuar në mënyrë sa më efektive krimin e organizuar dhe trafikun e narkotikëve. Presidenti Nishani ka vendosur në dukje rëndësinë dhe domosdoshmërinë e mbledhjes së djeshme të Këshillit të Sigurimit Kombëtar, duke vlerësuar nismën e marrë nga Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Meta si dhe ka falenderuar anëtarët e Këshillit për kontributin e tyre. “Çështja e diskutuar paraqitet shumë problematike dhe komplekse dhe me rrezikshmëri të lartë jo vetëm për mungesën e deri më tanishme të rezultateve konkrete në luftën kundër krimit, trafikut të narkotikëve, pastrimin e parave duke ndikuar edhe në imazhin e shtetit shqiptar, por vetë faktin që edhe partnerët tanë dhe agjencitë ndërkombëtare ligj zbatuese janë interesuar për zgjidhjen sa më të shpejtë të saj dhe kanë shprehur shqetësimin disa herë, ilustron përmasat e mëdha që ajo mbart jo vetëm duke cenuar sigurinë tonë kombëtare duke kapërcyer edhe kufijtë e vendit tonë. Kjo mbledhje ishte e domosdoshme dhe e rëndësishme, sepse ajo u fokusua jo vetëm te rrezikshmëria e fenomenit të narko-trafikut, por edhe te nevoja për një koordinim sa më të mirë e të efektshëm dhe rritjes së përgjegjshmërisë së të gjitha institucioneve ligj zbatuese në raport me përgjegjësitë e tyre institucionale”, u shpreh Kreu i Shtetit.

Presidenti Nishani i kërkon Gardës të mos lejojë hyrjen e Niko Peleshit në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit/ Zëvendëskryeministri Niko Peleshi nuk u paraqit në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit Kombëtar, e cila u organizua për të diskutuar mbi mos arrestimin e Klemend Balilit. Peleshi ishte i gatshëm të ulej në postin që i takon kreut të qeverisë, Edi Rama në këtë mbledhje, pasi ky i fundit shmangu pjesëmarrjen me një vizitë në Kosovë dhe i kërkoi me anë te një letre zyrtare Presidentit Nishani që të zëvendësohej nga ish-kreu i Bashkisë Korçë. Por Kreu i Shtetit refuzoi prezencën e Niko Peleshit në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë dhe madje i kërkoi punonjësve të Gradës së Republikës që të mos e lejonin zëvendësin e Edi Ramës që të hynte në ambientet e presidencës. Një vendim i tillë i marr nga Nishani është plotësisht i drejtë përderisa çështja Balili është kthyer në një shqetësim tepër serioz për vendin e partnerët ndërkombëtarë duke e bërë prioritare pjesëmarrjen e vet kreut të ekzekutivit në këtë mbledhje, përderisa edhe vetë ai është akuzuar si personi që ka lidhje me të ashtuquajturin Eskobari i Ballkanit. Duke qenë se Edi Rama veproi gjithë arrogancë duke zgjedhur vizitën në Kosovë përpara një problematike akute që shqetëson shqiptarët dhe përkeqëson imazhin e vendit në sytë e Perëndimit, ai la të vetëm në mbledhje, Ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri, i cili konsiderohet edhe si përgjegjësi kryesor i mos arrestimit të Balilit. Tahiri pati përballë presidentin Bujar Nishani, kreun e Kuvendit, Ilir Meta dhe prokurorin e Përgjithshëm Adriatik Llalla, të cilët duhet t’i kenë kërkuar llogari për mungesën e veprimeve konkrete nga ana e policisë për çështjen në fjalë.

Ish-kryeministri Berisha takon Presidentin Nishani pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare/Ish-kryeministri Sali Berisha ka zhvilluar një takim me Presidentin e Republikës Bujar Nishani, menjëherë pas mbarimit të mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Vizita e ish kreut të ekzekutivit në zyrën e presidentit Nishani zgjati rreth 1 orë. Mësohet se në qendër të bisedës mes Berishës dhe Kreut të Shtetit ka qenë situata politike në vend si dhe çështja shqetësuese e Klemend Balilit, e cila çoi edhe në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Ndërkohë gjatë kohës që po zhvillohej mbledhja ish-kryeministri Berisha në një postimi në facebook duke e cilësuar kryeministrin Rama si Ediskobari shkruante se ky i fundit ishte larguar nga vendi i tmerruar, ose më saktë sipas tij dezertuar në Kosovë. Berisha shkruan se i tmerruar nga informacionet që e implikojnë direkt në çështjen e Eskobarit, për shkak të lidhjeve të drejtpërdrejta midis tyre, kryeministri Rama nuk mori pjesë, por dezertoi nga mbledhja e Këshillit të Sigurimit Kombëtar. Ai ka vijuar duke përmendur edhe kërkesën që Rama bëri për tu zëvendësuar nga Niko Peleshi, për të cilën konstaton se refuzimi nga Presidenti Nishani ishte tepër i drejtë.