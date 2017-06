Këshilltari i Merkel: Programi i Bashës funksionon çdo ditë në Gjermani, votojeni të zhvilloni Shqipërinë

Këshilltari i Merkel, Hans Joachim Falenski tha dje në disa takime në Durrës, Kavajë dhe Elbasan se Partia Demokratike në bashkëpunim me CDU-në Gjermane ka hartuar një program ekonomik që siguron shumë vende pune. Ai vlerësoi programin ekonomik që u është paraqitur shqiptarëve nga Lulzim Basha si efikas, të realizueshëm dhe që do ta vërë në lëvizje ekonominë

Këshilltari i Angela Merkel, Hans Joachim Falenski, vlerësoi dje programin ekonomik të Partisë Demokratike, si efikas, të realizueshëm e që do të vërë në lëvizje ekonominë shqiptare. Ky program, tha Falenski, funksionon çdo ditë në Gjermani, krijon vende pune, dhe do funksionojë edhe në Shqipëri. Deklaratat e këshilltarit të Angela Merkel, u bënë paraditen e djeshme gjatë një takimi të organizuar nga PD me qytetarë të Durrësit. “Qeveria Rama duhet të ikë dhe kjo është më e thjeshta dhe më e mira. Socialistët nuk mund të bëjë ekonomi dhe nuk mund të menaxhojnë para. Kjo qeveri nuk ia ka arritur dhe nuk e ka bërë këtë. Partia Demokratike në bashkëpunim me Partinë Kristian-Demokratike Gjermane dhe me Fondacionin Kondard Adenauer ka hartuar këtë program ekonomik. Ky program siguron një ekonomi të fortë dhe më shumë vende pune. Partia Kristian-Demokratike Gjermane së bashku me Angela Merkelin e vërtetojnë çdo ditë që ky program funksionon dhe çdo ditë krijohen vende të reja pune. Prandaj ju them që ky program funksionon ndaj na besoni ne dhe i besoni Lulzim Bashës. Shkoni votoni me 25 Qershor. Ju thoni të gjithë miqve dhe të njohurve tuaj të shkojnë të votojnë. Votoni për ndryshimin e qeverisë dhe do hyni më shpejt në Evropë”, tha Falenski.