Këshilltari i Trump në fushatën e PD në Fier, elozhe për kreun e opozitës, kritika për kryeministrin në ikje

Në fushatën elektorale të Partisë Demokratike që u zhvillua sonte në Fier, ishte edhe ish-kongresmeni amerikan dhe këshilltari i Presidentit Donald Trump për politikat e jashtme dhe sigurinë, Bob McEwen. Me ftesë të republikanit Fatmir Mediu, ish-kongresmeni amerikan u bëri thirrje qytetarëve shqiptarë që të votojnë për Partinë Demokratike në zgjedhjet e 25 qershorit dhe që vendi të ketë Kryeministër Lulzim Bashën. Ai përmendi edhe samitin e NATO që u mbajt pak ditë më parë në Bruksel, ku ndodhej edhe Kryeministri Edi Rama si përfaqësues i Shqipërisë vend anëtar në NATO. “Kryeministri i Shqipërisë ishte aty për të përfaqësuar Shqipërinë si vend i NATO. Ai nuk e mbështeti NATO-n por kanë qenë dy njerëz që kanë qenë të angazhuar për këtë vend; ish-ministri i Jashtëm Lulzim Basha dhe ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu. Dhe ne e dimë se në çfarë drejtim do ta drejtojnë Shqipërinë këta njerëz (Basha-Mediu). Dhe jeni ju që do merrni këtë drejtim. Ju do të vendosni që Shqipëria të shkojë përpara apo mbrapa.

E gjithë bota po e shikon Shqipërinë në çfarë drejtimi do të ecë. Është në limitet e saj. Ne e dimë sa i madh është ky vend. I dimë sa të mirë janë njerëzit e saj. Dhe ne duam që liderët e botës të mendojnë cili person do të përfaqësojë Shqipërinë, dhe ai është Lulzim Basha”, tha këshilltari i Presidentit Trump. Bob McEwen ka lidhje të hershme me vendin tonë. Ai ka vizituar Shqipërinë në vitin 1991, kur shoqëronte Sekretarin e Shtetit të kohës, James Baker në vizitën e tij zyrtare, si dhe ka ndihmuar në anëtarësimin e Shqipërisë në NATO.