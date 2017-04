Kisha katolike, thirrje politikës për dialog që kapërcen krizën, jo për monolog

Mijëra besimtarë katolikë dhe ortodoksë kanë kremtuar Pashkët dhe kanë marrë pjesë në meshat solemne të ditës më të shenjtë të kalendarit të krishterë. Në ditën e Pashkës, përveç mesazheve për të qenë pranë të varfërve e njerëzve në nevojë, Kisha Katolike ka shfaqur ndjeshmëri të lartë edhe ndaj krizës që ka përfshirë vendin. Arqipeshkvi Frendo: Politika të dialogojë për të mirën e kombit. Dy familje falin gjakun, Imzot Massafra: Shembull politikës që të dialogojnë

Dita e Pashkëve që përkon me ditën e ringjalljes së Krishtit është përcjellë me atmosferë festive në shumë qytete të Shqipërisë, ku besimtarët kanë uruar njëri-tjetrin për ngjalljen e Krishtit. Mijëra besimtarë katolikë dhe ortodoksë të kryeqytetit kanë kremtuar Pashkët dhe kanë marrë pjesë në meshat e mbajtura nga imzot Georg Frendos dhe shkëlqesia e tij Kryepeshkopi Janullatos në Katedralen e Shën Palit dhe në Katedralen Ortodokse “Ringjallja e Krishtit”. Besëimtarët me qirinj në duar, drita e të cilëve simbolizon fitoren e jetës mbi vdekjen kanë ndjekur meshën e shenjtë, ndërsa kanë shpërndarë mesazhe për më shumë dashuri, shpres dhe mirësi. Në ditën e Pashkës këtë herë institucioni i Kishës përveç mesazheve për të qënë pranë të varfërve, njerëzve në nevojë, ka shfaqur ndjeshmri të lartë edhe ndaj situatës politike e krizës që ka përfshirë vendin. Festa e Pashkës e këtij viti mund të cilësohet si e blinduar pasi të shtunën në mesnatë dhe të dielën policia vendosi masa shtesë të sigurisë në të gjitha kishat e vendit, ku u mbajtën ceremonitë rituale. Në qendrat më të rëndësishme, siç janë Kisha Katedrale e “Shën Palit” në Tiranë, Kisha Ortodokse “Ringjallja e Krishtit” apo edhe kishat evangjeliste e protestante, sigurinë e morën në dorë repartet e RENEA-s dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Këto masa u morën pas paralajmërimit të Ambasadës Amerikane në Tiranë dhe asaj në Kosovë, të cilat njoftonin qytetarët amerikanë që të kinin kujdes gjatë grumbullimeve me rastin e Pashkëve, pasi ka dyshime që mund të kryhen akte terroriste.Sipas policisë në asnjë kishë në vend nuk pati probleme dhe nuk ka vend për panik, por masat janë marrë maksimalisht për të garantuar plotësisht rendin dhe qetësinë gjatë festimeve të Pashkës. Dita e Pashkës është përcjellë me festime edhe nga të krishterët në Kosovë. Mesha është mbajtur në Katedralen “Nënë Treza” në Prishtinë nga Imzot Dodë Gjergji, i cili ka dhënë mesazhin për paqe, dashuri e pajtim. Urimet për besimtarët e krishterë janë dhënë edhe nga krerët e shtetit si presidenti Thaçi e kryeministri Isa Mustafa. Edhe në Kosovë policia vendosi masa të shtuara sigurie në kishat katolike shqiptare dhe kishat ortodokse serbe, ndërsa një i ri i dyshuar për lidhje terroriste, u arrestua.

Dy familje falin gjakun, Imzot Massafra: Shembull politikës që të dialogojnë/ E ndërsa dy familja falën gjakun mes tyre, në hasmëri prej vitesh, Kreu i Konferencës Ipeshkvnore Shqiptare Imzot Angelo Massafra i kërkoi politikanëve shqiptarë se shembujt e pajtimit dhe dialogut i gjejnë mes popullit të tyre. Ai i kërkoi politikë të marrë nga Pashka dritën e munguar për të gjetur gjuhën e bashkëpunimit. Dy familje në hasmëri prej vitesh mes njëra tjetrës zgjodhën meshën e të dielës së Pashkëve për të falur gjakun dhe përqafuar pajtimin. Nisur prej kësaj situate, Kreu i Konferencës Ipeshkvnore Shqiptare imzot Angelo Massafra, nuk mundi ta shmangë shqetësimin që buron prej politikës duke iu kujtuar se shembujt e pajtimi ata i gjejnë mes popullit të tyre. Ai kërkoi që edhe politika shqiptare nga Pashka të marrë dritën e munguar, për të gjetur gjuhën e dialogut që sjell bashkëpunimin. “Pajtimi është një gjë e mundshme, sepse ata që janë vrarë nuk kthehen, janë te zoti. Për Krishtin e kryqëzuar njeriu ka thënë unë fal. Shpresoj që politikanët tanë të bëjnë si këto dy fise, duke respektuar vlerat, duke pajtuar, duke gjetur gjuhën e konsensusit. Dialogu bëhet bashkë dhe bëhet me marrëveshje pajtimi, pajtimi bëhet për të mirën e kombit tonë”. Pashka simbolizon triumfin e jetës mbi vdekjen, prandaj e mira del gjithmonë fitimtare mbylli fjalën e tij arqipeshkevi i Shkodrës.

Arqipeshkvi Frendo: Politika të dialogojë për të mirën e kombit/ Arkipeshkvi i Dioqezës Tiranë-Durrës, imzot George Frendo kremtoi meshën e Ringjalljes së Krishtit nga Katedralja e Shën Palit për besimtarët katolikë dhe përveç lajmit se Krishti u ngjall ai kishte edhe një mesazh për politikanët, të cilëve iu kërkoi të kenë si prioritet interesin e popullit shqiptar. Arqipeshkvi i Tiranë- Durrës ka folur për krizën politike në vend duke thënë se politikanët duhet të dialogojnë për të mirën e kombit dhe jo të formacioneve partiake. “Të mos lejojmë që politika të na përçajë. Flas për politikanët që rruga e zgjidhjes së krizës është dialogu. Kjo është fjala që dëshiroj t’iu komunikoj të gjithë politikanëve sot. Rruga për zgjidhjen e krizës së tanishme qëndron vetëm përmes dialogut. Në veçoritë e dialogut, gjatë të cilit të dyja palët lipset jo vetëm të flasin, por edhe të dëgjojnë me ndërgjegjësi e pjekuri të plotë për të finalizuar të mirën e kombit, më shumë sesa të mirën e partive. Është dialog, jo monolog”, tha imzot George Frendo. Imzot Frendo u shpreh se në këtë vit zgjedhjesh, besimtarët duhet të jenë lajmëtarët e paqes. Mesha është zhvilluar nën masa të larta sigurie, nën ruajtjen e forcave të shumta policore jashtë Katedrales së Shën Palit.

Kryepeshkop Anastas:Të jetojmë me ngazëllim paskal për të transformuar realitetin e ashpër/ Krishti u ngjall për më shumë shpresë edhe për besimtarët ortodoksë. Mesha e mesnatës u kremtua në Katedralen ortodokse “Ringallja e Krishtit” nga kryepeshkopi Anastas, i cili uroi besimtarët e mbedhur para katedrales.Të shtunën e pashkës kryepeshkopi Anastas, ka uruar besimtarët ortodoksë duke kujtuar se ringjallja e Krishtit transformon çdo realitet të hidhur të jetës. “Triumfi i ngjalljes se Jezu Krishtit mbi padrejtesinë ,dhunën, mëkatin mbush zemrat tona përsëri me ngazëllim. Le ta jetojmë çdo ditë me ngazëllim paskal, i cili nuk injoron realitetin e ashpër të jetës por e tejkalon dhe trasformon me hirin dhe fuqinë e Krishtit, ripërtëritje që buron nga ngazëllimi paskal”, uroi kryepeshkopi Anastas.