Kleanthi Pogaçe, specialisti i naftës talenti që u bë atlet, futbollist dhe arbitër

…Ulur në një tavolinë me disa miq e shokë, në një bar kafe në rrugën “Kastriot Muço” në Fier dikush mu drejtua me dashamirësi: -“Ke shkruar për futbollistin e njohur Kujtim Majacin dhe të tjerë, e mirë ke bërë, po përse nuk ke shkruar për futbollistin Kleanthi Pogaçe. I premtova bashkëbiseduesit se do e bëja shkrimin. Kleanthi Pogaçe lindi në Fier në vitin 1945 dhe vdiq në 2013. Ai ka dy djem dhe një vajzë. Djali i madh Xhorxhi ka mbaruar suksesshëm Akademinë e Arteve në Tiranë dhe sot është në Amerikë, djali tjetër punon në Fier. Vajza Viola është mësuese e gjuhës angleze në një shkollë në Roskovec. Bashkëshortja Jolanda u nda para koha nga jeta në vitin 2008 dhe Kleanthi e kujtonte shpesh sa ishte gjallë. Babai i Kleanthit, Paskali ka qenë futbollist i skuadrës së Apolonisë.

Fëmijëria e hershme e Kleanthit/Ende pa mbushur 6 vjeç Kleanthi i vogël, por babait nuk i ndahej tek fusha e futbollit. Kënaqej shumë djali simpatik, gëzohej dhe kur i jepnin një top. I sajuan dhe një këmishë sportive me ngjyrën e bluzave të skuadrës së Apolonisë. Shokët e babait, argëtoheshin për lëvizshmërinë e tij me topin dhe shihnin tek ky fëmijë i vogël të dhëna premtuese për të ardhmen. Në ato vite fëmijët grumbulloheshin në lagjet e tyre, krijonin skuadra futbollit me emërtime të bukura si, “Vetëtima”, “Shpresa”, “Agimi” etj. Këta fëmijë me shumë dëshirë stërviteshin në lojën e bukur të futbollit nga ndonjë mësues fizkulture ose nga ndonjë i rritur. Nga këto skuadra, në bazë të një kalendari zhvilloheshin ndeshje midis tyre, ku nuk mungonte tifozllëku i këndshëm i fëmijëve. Në këto takime, ndër skuadrat që kishte më shumë ishte skuadra e futbollit e lagjes “Kastriot” ku mbanin në bluzat e tyre të njëjtin emër. Në shkollën 7-vjeçare, Kleanthin e deshën të gjithë shokët, mësuesit vlerësonin vëmendjen që tregonte në mësime, sjelljen e tij. Në veçanti mësuesi i fizkulturës punonte me të me një program të veçantë duke e përgatitur me të dhënat që kishte në vrapime. Në vitin 1959, Kleanthi mori pjesë në spartakiadën e pionierëve që zhvillohej në Durrës në datat e programuara 1-21 gusht ku e tregoi veten si djalë me talent, i shpejtë dhe shumë i kujdesshëm në lojën me top.

Në teknikumin e naftës në Kuçovë/Në vitin 1959, Kleanthit iu dha e drejta për të vazhduar teknikumin e naftës në qytetin e Kuçovës. Ai u gëzua kur arriti me shokët në shkollën e njohur “Teknikumi i naftës. U mrekullua ku vërejti se shkolla kishte një fushë sportive të rregullt si dhe një palestër, të cilat ndikuan jo pak ecurinë e tij sportive. Kleanthi ngrihej në mëngjes një orë para shokëve dhe tek fusha dhe fillonte vrapin, djersitej me dëshirën e madhe për t’u bërë atlet ku fal dhe pasionit e arriti në vite. Me talentin ra në sy të mësuesit të nderuar të Fizkulturës, shumë i përgatituri Njazi Shehu. Tregonte njëherë kur profesor Njaziu, në një pasdite vonë hedh vështrimin nga palestra dhe ndjen se dikush ishte brenda saj. Futet brenda në palestër dhe vështron Kleanthin që po stërvitej…Se si u fut Kleanthi në palestër e di vet ai. Mësues Njaziu i afrohet Kleanthit dhe me dashamirësi i hedh dorën mbi supe. “Mirë, mirë more djalë, vazhdo kështu, por bashkë do të konsultohemi për mënyrën e stërvitjes. Po të jap dhe çelësin e Palestrës. Stërvitu, por kujdes…”. Ai vraponte dhe përqark fushës dhe gëzohej kur përmirësonte kohën. Shkollën e frekuentonte rregullisht dhe pati dhe ndihmesën e mësuesve e në veçanti të mësuesit të matematikës të të ndjerit Sokrat Plaku. Në vitet e shkollës Kleanthi mori pjesë dhe në spartakiadën e shkollave të mesme të qyteteve ku përfaqësoi Beratin dhe tregoi veten si një garues i suksesshëm në disiplinat sportive, në veçanti në 100 dhe 200 metra. I suksesshëm rezultoi dhe në kërcim trihapësh. Kaluan 4 vite, të cilat e formuan Kleanthin me njohuri të pasura teknike si dhe i dhanë një formim atleti dhe futbollisti të arrirë.

Në ditën e fundit të shkollës/Erdhi edhe dita e fundit e shkollës. Të gjithë ish-maturantët, të mbledhur grupe-grupe, ishin grumbulluar te sheshi para shkollës. Shokët e Kleanthit qëndronin disi të shqetësuar, autobusi erdhi dhe ai mungonte. Kleanthi atë mëngjes u ngrit i përgjumur. Natën kishte qarë sepse ndihej keq se po largohej nga shkolla, po linte mësuesit që aq shumë ishin kujdesur për të. Ishte i vetëm në palestër, çelësin akoma e mbante me vete shikonte dhe përlotej si fëmijë dhe pas pak u ul në një stol dhe mendohej. E gjeti mësuesi Njazi Shehu teksa në moment u ngrit i hodhi duart në qafë profesorit, sytë e tyre ishin më lot…Me ngadalë lanë palestrën dhe u drejtuan për të shkuar tek autobusi.

I emëruar në punë në Patos/Kleanthin e caktuan në punë në qytetin e Patosit i cili që në fillim e tregoi veten si profesionist. Ai rrezatonte mirësjellje, ishte dëgjueshëm ndaj specialistëve veteranë, i papërtuar, i vëmendshëm, bënte çmos merrte anët më të mira të profesionit. Drejtuesit e klubit sportiv “Punëtori i Patosit” të mirinformuar për ecurinë e tij sportive e afruan menjëherë në skuadrën e tyre. I dhanë vendin e mbrojtësit të majtë. Në dy vite, Kleanthi Pogaçe u aktivizua më këtë ekip ku dha më të mirën në fushë.

Në Kinë për specializim/Në muajin mars të vitit 1965, Kleanthi së bashku me disa të rinj i çuan në Kinë për specializim për një periudhë 1-vjeçare. Në një nga dyqanet sportive në Kinë, Kleanthi së bashku me shokun e tij të pandarë, Piro Mali u futën brenda dhe blenë dy topa futbolli. Kleanthi në kohën e lirë nuk iu nda asnjëherë sportit. E shihje në Palestër, stërvitej edhe në fushën e futbollit ku vraponte gjithë kohën. Të rinj kinezë ishin më të shpejtë, shquheshin në atletikë, por në futboll grupi i shqiptarëve ishin më të suksesshëm dhe disa herë i kishin fituar ndeshjet me ta. Kleanthi tregonte një vëmendje të veçantë përgatitjes atletike të të rinjve kinezë pasi kishte çfarë të mësonte prej tyre. Pas një periudhe 2-mujore në Kinë, Kleanthi guxoi të konkurronte duke përfaqësuar grupin e shqiptarëve në garën tradicionale në 100 metër që zhvillohej për çdo vit në këtë shkollë duke e fituar garën. “Mendoja se duhej fituar gara për flamurin, shokët, familjen dhe të dilja i pari siç dhe rezultoi” – me tha Pogaçe. Kinezët i befasuam, por në xhiron e fitores më duartrokitën.

Kthimi në vendlindje/I gjithë grupi i shqiptarëve u kthye në Shqipëri, në Fier në mars të vitit 1966. Duke u njohur me të dhënat e shkollës ku Kleanthi u specializua në Kinë e punësuan në uzinën më të madhe të Shqipërisë, në Azotikun e Fierit. Kleanthi me atë karakter që kishte dhe me pasionin profesional iu përshtat mirë kushteve të punës dhe për pasojë ishte një nga specialistët më të vlerësuar. Klubi i futbollit “Apolonia” ia dinte mirë të dhënat që manifestonte në lojën me top dhe menjëherë e morën në skuadër së bashku me shokun e tij të pandarë Piro Mali. Kleanthi luajti me Apoloninë në pozicionin e mbrojtësit të majtë. Në lojë ishte shumë i shpejtë, i zhdërvjelltë, kjo edhe në sajë të përgatitjes atletike. Ai mbrojti zonën e portës me një profesionalizim të mirëfilltë sportiv, çdo ndeshje e vlerësonte si vendimtare. Midis shumë e shumë ndeshjeve të Apolonisë në të cilat kam shumë shënime dhe i kam ndjekur, ai rrëfen tre takime.

Ndeshja me Burrelin/Në sezonin futbollistik 1966-1967, ndeshja me Burrelin ishte një ndeshje shumë e rëndësishme. Apolonia luftonte për çdo pikë. Kur lojtarët u futën në autobus për të shkuar në Burrel, Kleanthi mungonte. Ai ishte në punë në turnin e dytë në uzinë. Përpjekjet në repart për ta zëvendësuar me një specialist tjetër nuk dhanë rezultat. Sa keq. Atë mesnatë që Kleanthi la turnin bëri një gjumë të shqetësuar. U ngrit shumë shpejt mëngjesin e ditës tjetër, çantën sportive e kishte gati dhe doli i vetëm në dalje të Fierit, në urën e Sheqit. Aty për fat gjeti një makinë, dhe nga makina në makinë dhe rrugë më rrugë kaloi Laçin, Milotin dhe në mbrëmje vonë, mbërriti në Burrel. Të gjithë e vlerësuan veprimin e tij. Ndeshja filloi të dielën në orën 14:00. “Koha, si tani më kujtohet ishte e vërejtur dhe nisi shiu. Fusha nuk të lejonte të luaje futboll. Shiu u bë edhe më i rrëmbyeshëm. Disa futbollistë, mes tyre dhe Kleanthi hoqën takat e këpucëve. Burreli po zhvillonte një lojë disi të rëndë, ata dëshironin fitoren me çdo kusht dhe çdo mënyrë. Arbitrit i kishte rrëshqitur loja. Në këto kushte Apolonia rezistonte. Një lojtar i Apolonisë u rrëzua në mënyrë krejtësisht të parregullt dhe arbitri nuk guxoi te jepte penallti. Në 15 minutat e fundit Apolonia shënoi gol, po për çudi arbitri e anuloi. Portieri i Apolonisë Jahiqi me një përkushtim profesional por në një moment në atë baltosje i rrëshqet disi topi. Futet në mënyrë krejtësisht të parregullt një sulmues burrelas e dëmton portierin dhe gol. Në atë humbje të pa merituar lojtarët e Apolonisë të dëshpëruar dhe shumë të fyer lënë fushën e lojës.

Ndeshja me Korabin e Peshkopisë/Kjo ndeshje solli optimizëm, jo vetëm për futbollistët e Apolonisë, trajneri, por dhe në tifozerinë fierake. Trajneri i suksesshëm i Apolonisë Vasil Biçaku ishte shumë i përkushtuar pasi kjo ndeshje ishte shumë e rëndësishme pasi; kishte nga ata që i dëshironin dështimin. Trajneri donte me çdo kush fitoren. Biçaku ishte trajneri i suksesshëm, kërkues por dhe psikolog. Ai dinte shumë mirë të futej në botën e brendshme të futbollistëve. Mundohej në mënyrat nga më të ndryshmet t’i ndihmonte futbollistët pasi e vlerësonte djersën dhe sakrificën e tyre. Para fillimit të ndeshjes Kleanthi tregon se në dhomën e veshjes trajneri na u drejtua thjesht dhe me shumë dashamirësi: – “Djema, ju sot do të luanin për mua. Nuk po ju them gjë tjetër. Dëshiroj fitore nga ju, duhet të ma jepni këtë kënaqësi”. Loja ishte e fortë. Apolonia shquhej për sulm të suksesshëm dhe mbrojtje solide. Kishte mbrojtësin e majtë Pogaçe i cili u vlerësua lojtari më i mirë i ndeshjes. Në pjesën e dytë Apolonia shënoi gol. Të gjithë u gëzuan dhe festuan. Kleanthi së bashku me portierin Jahiqi i ofrohen trajnerit e përqafojnë e ngrenë në krah dhe lotët e gëzimit në fytyrën e Vasil Bicakut nuk pushonin.

Në ndeshjen me Vllazninë/Kleanthi mu lut që mos ta përmend atë çfarë reflektoi në fushë, gjë e cila befasoi tifozerinë shkodrane. Nuk do ta përmend emrin e sulmuesit të Vllaznisë. Nga mesi i pjesës së dytë të ndeshjes, sulmuesi shkodranë shkëputet dhe me zhdërvjelltësi perfekte i pambuluar i drejtohet portës së Apolonisë. Goli pritej i sigurt, por Kleanthi që ndodhej 3-4 metra afër me një sprint atleti e arrin dhe ia rrëmben topin. Tifozeria shkodrane shtanget, stadiumi hesht. Ata prisnin golin, por Pogaçe e pamundësoi atë. Mori duartrokitje pasi dihej që tifozët shkodranë e duartrokisnin kundërshtarin kur ai spikaste si futbollist. Sezoni futbollistik 1966-1967/Sezoni futbollistik 1966-1967 ishte një sezon i suksesshëm për Apoloninë. Djëmtë e ekipit i dhanë Fierit atë gëzim të munguar në 16 vite. I dhanë futbollin e shkallës superiore duke e çuar Apoloninë në Kategorinë e Parë. Nuk mundem të rri pa përmendur futbollistët e respektuar në gjithë qytetin..Ata janë; Dauti, Pogace, Mali, Kola, Zoti, Duro, Maci, Jahiqi, Gjoni, Bardhi dhe Papa….Në fier Festë e madhe. Tifozeria e zjarrët fierake, por edhe shumë qytetarë ishin grumbulluar tek sheshi i qytetit. Ata prisnin heronjtë e tyre. I gjithë qyteti në atë moment e vazhdimisht jetonte edhe me futbollin. I madh e i vogël i gëzoheshin kësaj fitoreje. Më besoni dhe unë shkruesi i këtyre radhëve kam parë në atë shesh madhështor me njerëz, fytyra të përlotura sikurse dhe vet. Festa vazhdoi shumë gjatë. Pogaçe luajti me Apoloninë edhe 3 muaj gjatë kohës së shërbimit ushtarak sepse një urdhër i Ministrisë së Mbrojtjes nuk e lejonte të luante në qytetin e tij.

..Kleanthi largohet nga Apolonia/E kërkoi klubi i njohur “Partizani”, por Kleanthi e deshte qytetin e lindjes. Flamurtari i Vlorës e ndiqte ecurinë e Pogaçes ku së bashku me ekzekutivin e qytetit arritën që ta transferojnë. E angazhuan te Flamurtari, skuadër kjo me emër në futbollin shqiptar dhe ndërkombëtar. Kleanthi pa u veshur mirë më rrobën e ushtarit në Vlorë u pa direkt në stadium dhe stërvitje. Takimi i parë i Flamurtarit i qëlloi ta kishte me Apoloninë skuadrën e zemrës. Trajneri i Flamurtarit nuk e angazhoi që në fillim të ndeshjes por vetëm 5 minutat e fundit për arsye federimi. Pogaçe ruante kujtimet më të mira me ekipin e Flamurtarit. Ai kujton se lojtarët dhe ekipi u treguan dashamirës me të sikurse tifozeria vlonjate. Me Flamurtarin luajti çdo ndeshje, ai mbrojti portën me një përkushtim dinjitoz ku shpesh merrte duartrokitje. Kleanthi tregon një ndeshje që la gjurmë në kujtesën e tij…..Luhej takimi i shumëpritur Flamurtari-Dinamo. Në fillim të ndeshjes Flamurtari shënon gol dhe gumëzhiu stadiumi si dhe nuk vonoi shumë dhe lojtari i madh Mexhit Haxhiu shënon golin e dytë. U gëzuam ne dhe tifozeria në delir. Pas rezultatit 2 me 0 për ne, Dinamo hidhet në sulm ku lojtari i madh, fantazisti Iljaz Çeço shënon gol dhe pjesa e parë ndeshjes mbyllet 3 me 1 për Flamurtarin ku shënoi dhe Xhafa. Në pjesën e dytë shihet një Dinamo që nuk dorëzohet dhe përsëri Çeço shënon gol dhe ndeshja shkon 3 me 2 për Flamurtarin. Më pas gjatë ndeshjes një moment pasigurie në portën e Flamurtarit dhe një sulmues dinamovit i merr topin pastër portierit nga duart dhe shënon gol. Ndeshja me rezultatin 3 me 3 po bëhej tepër interesante. Flamurtari nuk pajtohej me këtë rezultat Haxhiu, Zilja, Xhafa dhe të tjerët në ekip. Pamja befasuese përsëritet e njëjta, por kësaj here në portën e Dinamos, Haxhiu ia rrëmben topin portierit dhe shënon gol të rregullt, 4-3 për Flamurtarin. Aty pashë një gëzim të papërshkruar të lojtarëve dhe veçanërisht tifozëve që e përgëzonin Mexhitin e madh i cili po në fund të ndeshjes shënon dhe golin tjetër dhe ndeshja përfundon 5 me 3 për Flamurtarin. Më kujtohet mirë se në ato vite unë i bërë një pyetje Kleanthit mikut tim, talentit sportiv që e adhuroja: -“ Kleanthi, a qëndron mendimi se ti me Flamurtarin ke pasqyruar shumë më mirë stilin tënd tekniko-taktik, psikologjik i ndërthurur me fizikun tënd?. U mendua Pogaçe dhe mu përgjigj: -“Po Kujtim, ashtu është, por duhet të dish një gjë që për mendimin tim është thelbësore, tek Flamurtari i madh unë vija nga një skuadër që luante futboll të pastër dhe të bukur, Apolonia”.

Kleanthi arbitër/Në vitin 1975, Pogaçe e la futbollin. U largua në moshën 30 vjeçare nga fusha e blertë por si sportist me përvojë dhe me një bagazh të mirë të njohurive të lojës së magjishme të futbollit, nuk refuzoi ftesën e Arsen Hoxhës. Arbitrimet e Hoxhës së bashku me shokun e tij, Tahir Kastrati dhe Kleanthi Pogaçen ishin një risi e re në futbollin shqiptar. Ata ishin shumë guximtarë dhe të prerë në vendimet që merrnin ne ndeshje. Në çdo ambient që kam qarkulluar dhe jetuar në Fier të gjithë dëshironin të shprehnin vlerësimet për Pogaçen.

Vlerësimet për Kleanthi Pogaçen nga shokët/Piro Mali shok fëmijërie me një të shkuar vëllazërore me Pogaçen thotë se: -“Nuk gjen njeri, shok e mik më të mirë se Keanthi Pogaçe. Jam shok fëmijërie me të. Luanim futboll që fëmijë para shtëpisë së Kleanthit. Në atë fushë të vogël, mësuam të luanim futboll, këtë sport e deshëm aq shumë. Me Kleanthin kemi qenë në Kinë për specializim në vitin 1965 dhe derisa u thinjëm kam pasur të njëjtën miqësi me të sepse ai ishte një njeri i mirë. Edhe në Kinë më ka bërë përshtypje kur në dhomën tonë aty ku rrinim vinin bashkëmoshatarët kinezë dhe e kërkonin dhe e donin Kleanthin. Jo vetëm në ambientet sportive por edhe ato shoqërore, në punë, uzinë e kudo Pogaçe e tregonte veten njeri me zemër të madhe. Kleanthi u gjendej shokëve në çdo kohë.

Qirjako Xhori thotë se: -“Nuk gjen shokë më të mirë dhe të sinqertë se Pogaçen. Ishte komunikues më të gjithë, profesionist i zoti. Kur e kërkonin ishte i papërtuar duke i dhënë zgjidhje çdo problemi mekanik me një profesionalizim që zotëronte. Kur i kujtoj ato vite çuditem se ku i gjente atë forcë Kleanthi në ndihmesën ndaj të gjithëve. Kurrë unë nuk kam vërejtur tek Kleanthi pezmatim, lodhje dhe në punët e lodhshme orar pa orar”.

Vlerësime nga dy mjeshtra të mëdhenj të futbollit/Njëri nga ikonat e futbollit shqiptarë ishte dhe Iljaz Çeço futbollist i shquar i klubit të njohur “Dinamo” thotë se në takimet me Apoloninë i ka bërë përshtypje mbrojtësi i majtë i saj, Pogaçe. Ai luante me një pjekuri profesionale, ishte shumë i shpejtë dhe natyrisht kjo cilësi e bënte të ishte rezultativ në lojë. E pranoj se ndodhte që disa aksione tonat sulmuese nuk finalizoheshin edhe në saj të mbrojtjes së Apolonisë fal lojës së mirë që bënte Pogaçe dhe portieri Jahiqi. Kjo ka ndodhur edhe në përballjen me Flamurtarin. Dua të kujtoj këtu që kur dilnim të luanim jashtë si me Dinamon dhe Kombëtaren drejtuesit planifikonin ndeshjen e fundit të kontrollit përzgjidhnin ose “Vllazninë” ose “Apoloninë” pasi luanin një futboll të pastër dhe korrekt. Po jo tregoj dhe një rast në përballjen me Apoloninë në Fier. .. –“Jam rrëzuar në zonën afër portës së Apolonisë dhe rashë disi keq dhe u dëmtova. Mbrojtësi Pogaçe erdhi afër meje të më ndihmojë. Arbitri mendoi në atë rrëmujë së mbrojtësi më dëmtoi dhe ishte gati ta nxirrte nga loja. Unë ndërhyra menjëherë duke i thënë:” –Jo, nuk më dëmtoi ai, hedhja ime nuk ishte ajo që duhej të bëja. U largova nga fusha i duartrokitur nga tifozeria e Fierit për këtë veprim”.

Mexhit Haxhiu, lojtari i Flamurtarit dhe Kombëtares ”Mjeshtër Sporti”/Edhe më parë e kisha njohur futbollistin e Apolonisë Pogaçe, por kur na erdhi tek Flamurtari e përforcova më shumë mendimin se veçse me një futbollist profesionist kishim të bënim me një djalë shumë mirë, me një karakter të formuar. E them me kompetencën e një futbollisti se Kleanthi në skuadrën e Flamurtarit reflektoi cilësitë më të mira. Me Pogaçen kam pasur marrëdhënie shumë të mira, më është gjendur në shqetësimet jo të pakta që kam pasur në ecurinë sportive. Pogaçe më ka dhënë zemër në ato situata denigruese biografike ashtu si dhe miq dhe shokë të tjerë. Edhe vlonjatët, tifozeria ka respektin më të madh për të për mbrojtësin e pakalueshëm që la gjurmë të veçanta në këtë qytet të bukur bregdetar.

Kleanthi Hero/Po tregoj një ngjarje që shumë pak dihet në Fier. Ishte vitin 1963. Kleanthi në ato vite ishte 18 vjeç. Më kujtohet mirë Kleanthi i gjatë me trup të formuar dhe shumë i shkathët. Në një ditë të nxehtë korriku kam asistuar në një ngjarje në një rrugë të lagjes “Liri” pranë shtëpisë ku banoja. Një fëmijë i vogël rreth 5 vjeç ishte i shtrirë në mes të rrugës dhe qante dhe nuk po kuptonte që në drejtim të tij po vinte me shpejtësi një karrocë me një kalë të harbuar. Djali rom që drejtonte karrocën ishte shumë i tronditur, kali nuk i bindej dhe ai nuk mundej të ndalte. Tragjedia pritej. Ishin çështje sekondash dhe njerëzit përreth do ishin dëshmitarë të një gjakosje të një vdekje tragjike të vogëlushit. Por çudia ndodhi..I riu Kleanthi Pogaçe në çast me një shpejtësi të habitshme përkulet, bëhet njësh me atë rrugë kalldrëmi, rrotullohet dhe arrin të kapi fëmijën në kohë, tërheq këmbët shpejt të cilat rrezikuan jo pak nga rrotat e karrocës dhe hidhet menjëherë në anën tjetër të rrugës bashkë me fëmijën. U ngrit Kleanthi i gjakosur në duar e këmbë. Dëmtime kishte edhe në fytyrë. I pluhurosur kokë e këmbë po vogëlushin e vogël nuk e lëshonte nga duart. I hodha dorën mbi supe Kleanthit, e qetësova dhe shkuam direkt në shtëpinë time shumë pranë. U mjekua dhe pas një ore morëm rrugën për në shtëpinë e tij në lagjen “Kastriot”.

Sa nuk dëshiroja të vazhdoja shkrimin…/Nuk dëshiroja të vazhdoja rreshtat e këtij shkrimi për shokun dhe mikun tim të paharruar, njeriun e mirë futbollistin e talentuar të Apolonisë. Kur më lajmëruan se Kleanthi nuk jeton më unë nuk gjendesha në Shqipëri u trondita. Isha në Stamboll dhe u ktheva menjëherë. Të gjithë e njihnin u tronditën nga ky lajm, drejtuesit e Apolonisë, qytetarët e respektonin këtë njëri të mirë dhe sportist profesionist. Trupin e tij me të gjitha nderimet e vendosën në hollin e Kino-Teatrit të qytetit. Qytetarë të shumtë, sportistë të rinj dhe të vjetër të ardhur nga qytete fqinje por dhe nga Tirana kaluan pranë arkivolit të mbuluar me lule. Hidhni vështrimin, shihnin për herën e fundit Kleanthin, i preknin arkivolin dhe largoheshin me lot në sy. Kortezhi me njerëz në pafundësi i gjatë me radhë mbanin mbi supin e tyre Kleanthin. Nuk e lëshuan nga duart, e mbajtën deri në banesën e fundit.