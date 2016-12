Kleptokrati Beqaj përgatit aferën e radhës/ Brenda 2017-ës jepet me koncesion menaxhimi i mbetjeve spitalore dhe shërbimi i ambulancave  

Ministria e Shëndetësisë po përgatitet që brenda 6 muajve të parë të vitit 2017 të japë me koncesion menaxhimin e mbetjeve spitalore dhe shërbimin e ambulancave. Në të dyja këto iniciativa, palë e interesuar direkte janë spitalet private. Por ajo çka bëhet e ditur është se Beqaj është përpjekur t’i spostojë në kohë këto koncesione, ndërsa vihet re orientimi i Ramës që të veprohet pa humbur kohë

Ministria e Shëndetësisë po përgatitet që brenda 6 muajve të parë të vitit 2017 të japë me koncension menaxhimin e mbetjeve spitalore dhe shërbimin e ambulancave. Në të dyja këto iniciativa, palë e interesuar direkte janë spitalet private. Burime nga kjo ministri janë shprehur se Beqaj është përpjekur t’i s’ postojë në kohë këto koncensione, por ka qenë orientimi i qartë i Kryeministrit Rama që të veprohej pa humbur kohë. Një tjetër vendim që po përgatit qeveria, lidhet me tenderët e përqendruar, që zënë rreth 80% të volumit të të gjithë spitaleve. Kjo do të thotë se, nëse aktualisht një spital e ka buxhetin 100 lekë, 80 lekë i prokuron direkt ministria dhe vetëm 20 mbeten në dorë të administratorëve të spitaleve. Por për vitin 2017, ministri Beqaj parashikon të ndërmarrë një veprim të pazakontë: Të bëjë edhe prokurimet e vitit pasardhës, pra vitit 2018. Justifikimi është se ‘dopio prokurimi’ bëhet për të lehtësuar punën për vitin 2018. Edhe pse e quan reformë, ‘de facto’ Rilindja është duke kaluar në mënyrë të paprecedentë në dorë të privatëve gjithë strukturën dhe shërbimet shëndetësore sikur të ishin stalla. Koncensioni i check-up-it, dializës, sterilizimit dhe laboratorëve duket se kanë qenë vetëm fillimi i zbatimit të kësaj politike agresive koncensionare, e cila ka nisur të japë efektet si një skemë e paleverdishme korruptive dhe tërësisht në dëm të interesit publik.