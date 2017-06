Klevis Balliu, deputet i të rinjve dhe përfaqësues i zonës historike të Mokrës 

Kandidati demokrat i qarkut të Korçës, Klevis Balliu mbajti dje një takim entuziast me të rinjtë e FRPD-së së Pogradecit, si dhe shkëmbeu pikëpamje lidhur me programin qeverisës të opozitës së bashkuar, në një takim me strukturat e PD-së në MokërKandidati i PD për deputet në qarkun Korçë, z.Klevis Balliu vijon takimet me strukturat dhe qytetarët e Pogradecit. Gjatë ditës së djeshme z.Balliu pati një takim entuziast me të rinjtë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike të Pogradecit!. “Të rinjtë, frymëzimi i Republikës së Re! Ky ishte lajtmotivi i takimit që z.Klevis Balliu pati me të rinjtë e të rejat e Forumit Rinor të Partisë Demokratike të degës së Pogradecit. “Erdha në këtë takim si pjesëtar i një brezi që ka mbështetjen e plotë të Kryetarit Lulzim Basha. Kandidimi im në Pogradec, sikurse i shumë të rinjve të tjerë në të gjithë Shqipërinë, është një premtim i mbajtur nga Kryetari Basha, për përfshirjen e të rinjve në proceset dhe vendimmarrjet publike të vendit. Diskutuam mbi problemet që shqetësojnë të rinjtë si papunësia dhe tarifat e larta universitare. Ngritja e qendrave rinore për t’i dhënë jetë qytetit me aktivitete me intelektualë dhe artistë, si dhe çelja e programeve sportive, për të hapur vende të reja pune, do të jenë në fokusin e qeverisjes së Republikës së Re” –thekson z.Balliu.

Po dje, zoti Balliu pati takime dhe me tregtarë të qytetit të Pogradecit. “Tregu i një vendi është pasqyra e realitetit qeverisës. Papunësia e ka lënë të heshtur tregun e Pogradecit, pa atë gjallërinë e dyndjes së njerëzve që karakterizon një treg. Tregtarët pogradecarë shprehën vlerësimin për investimin e Bashkisë në infrastrukturën e tregut, por e vendosën theksin tek rënia drastike e shitjeve për shkak të papunësisë që ka prekur gjithë qytetin. Ndërkohë, tregtarët romë kërkuan më tepër vëmendje për komunitetin e tyre dhe punësim”, shkruan Balliu në facebook.

Por, po dje, më 1 Qershor, në Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve, zoti Balliu vizitoi Qendrën Speciale Ditore të Pogradecit, ku ofrohen shërbime për fëmijë me aftësi të kufizuara. Pas këtij takimi, ai shkroi në rrjetin e tij social FB: “Ishte moment i veçantë për mua t’i bashkohesha atmosferës festive të fëmijëve. Gjatë takimit me punonjësit socialë të kësaj Qendre diskutuam mbi zgjidhjen problemeve të transportit të fëmijëve me aftësi të kufizuara, që jetojnë në rrethinat e Pogradecit. Në vazhdën e kësaj dite festive, mora pjesë edhe në aktivitetin e mrekullueshëm të organizuar nga Bashkia e Pogradecit. 1 Qershori bart një kumt të rëndësishëm, sidomos për politikanët. Na kujton se vëmendja ndaj fëmijëve duhet të jetë e përditshme dhe jo e kufizuar në një ditë të vetme. Të punosh për fëmijët nënkupton të punosh për të ardhmen!”.

Një ditë më parë kandidati Klevis Balliu pati një takim me strukturat e PD-së së krahinës historike të Mokrës! “Pata kënaqësinë të zhvilloja një seri takimesh me strukturat e Partisë Demokratike të krahinës së vlerave historike të Mokrës. Emocionet qenë të veçanta pasi Mokra përfaqëson rrënjët e origjinës sime dhe si e tillë këto ishin çaste përsiatjeje dhe frymëzimi për fushatën time si kandidat për deputet i PD-së. Gjatë takimeve me strukturat e fshatrave Proptisht, Velçan, Slabinjë dhe Trebinjë patëm një diskutim të hapur mbi problemet e shumta që kanë banorët e kësaj krahine, probleme që shkojnë deri në kufirin e mbijetesës.

“Rilindja” nisi si poster dhe mbeti po poster, por Republika e Re, tashmë është kthyer në një kauzë dhe frymëzim për demokratët dhe qytetarët pogradecarë. Duke i falënderuar për mbështetjen, dëshiroj të theksoj se së bashku si një skuadër do të arrijmë një fitore historike për Republikën e Re” – shkruan z.Balliu në FB.