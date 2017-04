Klevis Balliu: “Po bëhet e pamundur për Shqipërinë të ketë zgjedhje të lira e të ndershme”

Këshilltari i Presidentit Bujar Nishani, z.Klevis Balliu, në një intervistë të posaçme për seksionin shqip të Zërit të Amerikës, është ndalur tek kriza e thellë politike që po karakterizon situatën paraelektorale në vend. Ai shprehet se sot Shqipëria gjendet në një udhëkryq, prandaj në pikëpyetje gjendet jo vetëm votimi i 18 qershorit, por edhe procesi i zgjedhjes së presidentit të ardhshëm

Zoti Balliu fillimisht le të ndalemi tek zgjedhjet. A mendoni se me situatën e krijuar institucioni i presidentit do të bënte një lëvizje që do të mund t’i bashkonte palët për një zgjidhje të situatës?

Presidenti i Republikës është i hapur për çfarëdolloj ndihme të nevojshme për të arritur konsensusin politik, i cili do të prodhonte stabilitetin politik në vend dhe për këtë dera e Presidencës ka qenë jo vetëm tani, por gjithmonë e hapur.

Çfarë do të thotë? Presidenti vetëm pret në qoftë se partitë politike ofrohen?

Presidenti nuk mund të mbështesë asnjë pikëpamje politike, pasi roli i tij është sipër partive politike. Ai ka për interes të mbrojë stabilitetin dhe interesat kombëtare të vendit dhe në këtë aspekt presidenti është i gatshëm të japë ndihmën e tij për një konsensus, për një ndihmë politike për të arritur në një konkluzion që do t’i jepte zgjidhje këtij problemi ku Shqipëria ndodhet sot.

Pra vetëm në qoftë se i kërkohet, jo duke u vetë ofruar, për shkak se e pengon Kushtetuta sikurse thoni ju?

Kushtetuta nuk është se ka një ligj të përcaktuar që ndalon presidentin të krijojë takime, por presidenti është angazhuar në kuptimin e thirrjeve që ka bërë shpesh për konsensus dhe maturi politike dhe kjo është ajo ç’ka Presidenti i Republikës mund të bëjë dhe kjo është ajo çfarë pritet nga presidenti.

Balliu, situata në Shqipëri dihet tashmë. Opozita është jashtë parlamentit, kërkon qeveri teknike si garanci për zhvillimin sipas saj të zgjedhjeve të lira dhe të drejta. A ka ndonjë shqetësim se mund të krijohen precedentë të rrezikshëm nëse kjo ndodh? Pra që të kemi një qeveri teknike që të përgatisë zgjedhjet e ardhshme parlamentare? Kjo mund të ndodhi edhe në zgjedhjet e ardhshme parlamentare?

Unë nuk mendoj që ky është problemi ku ne ndodhemi sot. Mendoj që situata politike në vend është një situatë shumë problematike dhe fakti që droga sot ka marrë vend në të gjithë Shqipërinë dhe kemi raporte nga Drejtori i Antimafias, kemi raporte nga Departamenti Amerikan i Shtetit se ka një rritje të konsiderueshme, të pesëfishuar gjatë këtyre dy viteve në Shqipëri e bën të pamundur mbajtjen e zgjedhjeve të lira e të ndershme, ç’ka dhe nisi propozimin për një qeveri teknike, e cila do të garantonte luftën kundër drogës, do të garantonte reformën e dekriminalizimit, që për fat të keq pavarësisht se është kaluar në parlament nuk është bërë asnjë hap përpara në zbatimin e kësaj reforme. Në këtë situatë është goxha problematikë fakti që të vazhdojmë e të mendojmë se mund të kemi zgjedhje të lira e të ndershme, ndërkohë që droga dhe segmente të saj duken që janë të përfshira qoftë edhe në sistemin politik të sotshëm në Shqipëri. Në këtë aspekt bëhet e pamundur për Shqipërinë të ketë zgjedhje të lira e të ndershme dhe nëqoftë se ky propozim do të ishte i mbështetur vetëm nga Partia Demokratike atëherë kjo mund të ishte një çështje politike, por fakti që disa parti politike dhe brenda mazhorancës siç ishte edhe LSI, që tanimë po tregon se është goxha e integruar në filozofinë e politikës evropiane duke treguar maturi.

E gjeni të arsyeshëm ju propozimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim për ‘Qeveri mirëbesimi’?

Absolutisht po, sepse është e dukshme tashmë që ka një mosbesim drejt kësaj qeverie edhe nga vetë segmentet brenda qeverisë. Nëqoftëse nuk të besojnë njerëzit dhe pjesëtarët e koalicionit tënd, si mund të pretendosh që të besojë populli shqiptar apo opozita shqiptare. Në këtë aspekt besoj se edhe LSI, PDIU dhe PD kanë arsye dhe fakte konkrete, të cilat i shërbejnë vendit dhe propozimi që është dhënë për një qeveri teknike është një propozim, i cili në mendimin tim personal është i arsyeshëm dhe do t’i jepte zgjidhje një procesi, i cili është vonë tashmë. Pra duhet të ishte bërë dje dhe është koha, është momenti për t’u bërë sot që të kemi për herë të parë zgjedhje të lira e të ndershme.

Që ka shanse që të mbahen më 18 qershor? Të paktën këtë thotë dekreti i Presidentit të Republikës. A mund të mbahen zgjedhjet në 18 qershor?

Në mendimin tim është në interesin kombëtar, por edhe rajonal, sepse nëqoftëse Partia Socialiste do të vendoste të shkonte në zgjedhje vetëm do të krijonte destabilitet politik për Shqipërinë dhe më vonë mund të krijonte destabilitet politik edhe për rajonin. Data e zgjedhjeve nuk është e rëndësishme. Ajo ça ka rëndësi është standardi i zgjedhjeve dhe standardi do të ishte në rritje nëqoftë se do të kishim konsensus politik, siç dhe provoi që Partia Demokratike, LSI, PDIU, të cilat janë parti që ndahen në disa çështje të rëndësishme, por kur vjen puna tek interesi kombëtar për të pasur zgjedhje të lira e të ndershme në Shqipëri që të lëmë shqiptarët të vendosin se kush është i denjë ta qeverisi vendin, atëherë këtu duhet të bashkohemi të gjithë. Dhe kjo është pjesa kyçe, nuk është çështja e datës.

Po çfarë do ta pengonte një opozitë të radhës që pas katër viteve të kërkonte të njëjtën gjë? Dihet opozita do të nxjerri argumentet e radhës politike. Mund të dalë nesër në rrugë dhe të kërkojë të njëjtën gjë…!

Patjetër. Në qoftë se pas katër viteve Departamenti Amerikan i Shtetit, Drejtori i Antimafias italiane, mediat e huaja, institucione të tjera të huaja do të provonin që Shqipëria dhe qeveria shqiptare janë të përfshira në narkotrafik, deputetë të parlamentit shqiptar janë të përfshirë në vrasje, janë të përfshirë në afera korruptive, atëherë le të bëhet prapë qeveri teknike.

Ju harroni se ka edhe një reformë në sistemin e drejtësisë që duhet ende të ndodhë, të bëhet me opozitën në parlament që të vërtetohen të gjitha këto që ju po thoni.

Jam shumë dakord, por si mund të bëjmë reformë në drejtësi dhe si mund të pretendojmë që reformën në drejtësi ta bëjnë deputetë, të cilët akuzohen se janë të përfshirë në rrjete kriminale të prostitucionit dhe trafikut të qenieve njerëzore?! Njëri nga deputetët është i arrestuar për vrasje. Si mund të pretendojmë që këta deputetë do bëjnë një reformë në drejtësi për shqiptarët, të cilët nuk kanë asnjë lidhje me botën e krimit?! Nuk mund të lejojmë krimin të bëjë reformën në drejtësi.

Një pyetje të fundit. Së shpejti ne presim edhe zgjedhjen e Presidentit të ri, para apo pas zgjedhjeve, kur do të ndodhë? Kur do të nisin procedurat?

Çështja e zgjedhjes së Presidentit të Republikës është tani një çështje teknike. Presidenti e mbyll mandatin e tij më datë 27 korrik. Në qoftë se nuk do të ketë një zgjedhje të një presidenti të ri, atëherë kompetencat e presidentit i kalojnë Kryetarit të Kuvendit. Kushtetuta ka hapësirat e veta për ta vazhduar këtë përzgjedhje. Unë mendoj që mund të zhvilohet pas votimeve, një seancë e jashtëzakonshme parlamentare, ku mund të vendosej edhe Presidenti i ri i Republikës.

Zoti Balliu ju falënderoj që ishit në studion e Zërit të Amerikës për të na dhënë mendimet tuaja lidhur me zhvillimet më te fundit politike