Klevis Balliu: “Republika e re, e vetmja rrugë për të kthyer investimet në interes të qytetarit”  

Deputeti i ardhshëm i qarkut të Korçës, takime intensive me biznesin e vogël në lagjen lagjet 3, 4 dhe 5 të Pogradecit – banorët, të irrituar nga mashtrimi i Ramës për unazën e qytetit

Kandidati i Partisë Demokratike për deputet në Pogradec, Klevis Balliu paraditen e djeshme zhvilloi një tur takimesh në lagjet 3, 4 dhe 5 të qytetit, për tu njohur nga afër me të gjitha problematikat që shqetësojnë qytetarët dhe bizneset. “U përballa me një realitet të hidhur, që është produkt i keqqeverisjes dhe braktisjes nga “Rilindja”. Në çdo derë dhe rrugicë pogradecare kryefjalë e diskutimeve është papunësia e madhe, varfëria dhe pamundësia për të shkolluar fëmijët. Qytetarët kërkuan zgjidhje dhe i sigurova se Republika e Re, do të ofrojë më shumë investime, zhvillim për biznesin, ulje taksash dhe mundësi për vende pune. Më 26 qershor me Lulzim Bashën kryeministër do të kemi një qeveri, e cila do të punojë për mirëqenien e pogradecarëve dhe shqiptarëve të ndershëm”, tha Balliu. Në të treja këto lagje banorët konfirmuan se ndihen të irrituar me mashtrimin e Edi Ramës për investimin në një vepër tepër të rëndësishme infrastrukturore si “Unaza e qytetit”. Ata u shprehën se nisja e punimeve në këtë aks rrugor vetëm një muaj përpara zgjedhjeve dhe lëvrimi i vetëm 1/4 të vlerës totale të parashikuar për ndërtimin e tij është një tentativë e pashpresë e PS-së për të mbledhur vota. Kandidati Balliu u kujtoi qytetarëve se qeveria Rama i la në harresë, pasi ishte vendimi i Bashkisë Pogradec për të penguar lëvizjen e mjeteve të tonazhit të rëndë në brendësi të qytetit, ai që detyroi qeverinë të nisë nga puna. “Qeveria duhet të kishte nisur punimet në këtë aks rrugor që prej 2013-ës, por nuk e bëri sepse i duhet ta përdorë investimin këtu dhe premtimin për përfundimin e kësaj rruge si një mjet që i hedh hi syve pogradecarëve dhe i shtyn të votojnë për PS. Por qytetarët e kanë kuptuar se të kërkuarit e votës duke shfrytëzuar ripërsëritjen e gënjeshtrave të Edi Ramës përbën një dështim. Ju garantoj se me marrjen e qeverisë qendrore, Partia Demokratike do ta kryejë të plotë investimin në këtë vepër infrastrukturore, që i lehtëson frymëmarrjen Pogradecit”, theksoi Balliu. Dyshja Rama-Shalsi premtojnë vetëm 900 metra rrugë të papërfunduar të aksit Lin-Pogradec për të mbledhur vota, kur këtë pjesëz rruge duhet ta kishin përfunduar tashmë. E vërteta e hidhur është se për 100 metër investim aty po shpenzohen plot 1 milionë euro. Qytetarët shprehën zemërimin e tyre ndaj neglizhencës qeveritare për këtë investim në zonën e hyrjes së qytetit, njohur si “Fortesat”. Sipas tyre Rama dhe kandidati i tij Shalsi nuk do të munden kurrë të justifikojnë aferën me këtë tender dhe se mos-përfundimi i këtij aksi vjen prej dëshirës së qeverisë për të vjedhur miliona euro. Ndërkohë mbyllja e bizneseve të vogla prej pamundësisë për të përballuar taksat e larta që vendosi qeveria, përbën një tjetër problem të rëndësishëm për qytetin. Balliu u shpreh se gjithçka do të marrë zgjidhje me Republikën e Re dhe vendimin e parë të kryeministrit të ardhshëm Lulzim Basha, që do të jetë ulja e TVSH-së dhe vendosja e taksës së sheshtë 9%. Ai deklaroi se ky program ekonomik do të kthejë në xhepat e shqiptarëve qindra milionë euro në formë investimesh dhe punësimi.