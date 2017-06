Klevis Balliu takime në Mokër, premton se shqetësimet e tyre do të adresohen me seriozitet

Kandidati i PD-së në qarkun Korçë, Klevis Balliu vazhdon takimet intensive me banorët e Pogradecit. Një prej takimeve të z.Balliu ishte me banorët e fshatrave Losnik, Bishnicë, Buzaisht, Velçan dhe Laktesh të Mokrës!. “Një zonë historike, e begatë dhe e bekuar nga Zoti me bukuri natyrore nuk ka sesi të jetë e varfër. Gjatë takimeve me banorët e fshatrave Losnik, Bishnicë, Buzaisht, Velçan dhe Laktesh diskutuam mbi problematikat e përditshme që hasin banorët. E çuditshme por e vërtetë! Pogradeci dhe të gjitha zonat përreth ndonëse janë zona tipike malore, përfshirë Mokrën me rreth 1200 metra mbi nivelin e detit, janë kualifikuar si zonë fushore e për pasojë fermerët duhet të paguajnë më shumë kontribute për sigurimin shoqëror dhe shëndetësor. Është jetike ndryshimi i kualifikimit pasi këto taksa të larta po dëmtojnë sipërmarrjen e lirë dhe prodhimet bujqësore pogradecare. I garantova banorët se me Republikën e Re çdo shqetësim i tyre, qoftë ai më elementari, do të adresohet me seriozitet dhe se do të financohen prodhimet bio të perimeve dhe frutave të Pogradecit, për t’i shtuar vlerë produkteve pogradecare në tregun e brendshëm dhe atë rajonal” – shkruan z.Balliu ne rrjetin social FB. Kandidati Balliu pati një vizitë dhe në Bibliotekën e Pogradecit dhe shkruan: – “Sot i dhuruam Bibliotekës së Pogradecit një numër modest librash, në shenjë sensibilizimi mbi problematikat që ka kjo Bibliotekë, në një qytet letrar si Pogradeci. Këto tituj janë një ndihmë e vogël dhe nuk zgjidhin problematikat që ka Biblioteka, siç është nevoja absolute për rikonstruksionin e saj. Diskutuam mbi zgjidhjet që mund të ofrojmë me mbështetjen edhe të Bashkisë Pogradec!”.