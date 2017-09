KLSH: 26 kontrata qiraje për tokat bujqësore, probleme me tenderat dhe zbatimin e kontratës

Dhënia me qira e tokave bujqësore në pronësi të shtetit është bërë në mënyrë të paqartë, duke rrezikuar edhe fatin e këtyre tokave vitet e ardhshme. Fakti vihet në dukje nga auditimet e Kontrollit të Lartë të Shtetit, bërë pranë Ministrisë së Bujqësisë

Tokat bujqësore të dhëna me qira këto vite pritet të jenë ndër çështjet e para të ministrit të ri të Bujqësisë. Pas problemeve të shumta të hasura në auditimet e këtyre kontratave, Kontrolli i Lartë i Shtetit kërkon të bëhen verifikime. Dhënia me qira e tokave bujqësore në pronësi të shtetit është bërë në mënyrë të paqartë, duke rrezikuar edhe fatin e këtyre tokave vitet e ardhshme. Fakti vihet në dukje nga auditimet e Kontrollit të Lartë të Shtetit, bërë pranë Ministrisë së Bujqësisë. Auditimi që ndjek qiratë e dhëna tre vitet e fundit, vëren se i gjithë procesi rezulton jo transparent, procedurat e tenderimi janë të paqarta dhe nuk rezulton të jenë bërë kontrolle për të parë si zbatohen këto kontrata në terren. Objekt kontrolli janë 26 kontrata të dhëna me qira në vitet 2014-2016. Problemet, sipas raportit, nisin që në procesin e tenderimit, ku vërehet se planet e biznesit, nuk shoqërohen me dokumente plotësuese. Ndërkohë, Ministria sipas raportit, nuk ka kryer asnjë monitorim për 26 kontratat e dhëna me qira, për të parë nëse janë realizuar investimet e parashikuara nga privatet. Pas konstatimeve, audituesit e lartë, i kanë kërkuar ministrit të Bujqësisë të marrë masa urgjente për mbarëvajtjen e këtyre kontratave.