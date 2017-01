KLSH çon në prokurori zyrtarët e Ministrisë së Brendshme, shkaktuan 2 mln euro dëm financiar nga tenderi 5.7 mln euro për kamera trupi  

Një kallëzim i bërë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit me akuzën e “shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” ka çuar në nisjen e hetimeve për tenderin 5.7 mln euro të lançuar nga Ministria e Brendshme në kuadër të kontratës për blerjen e kamerave të trupit të punonjësve të policisë. Kallëzimi është regjistruar nga task-forca e prokurorisë së kryeqytetit dhe po hetohet nga prokurorja Daniela Sulaj. Mësohet se në kallëzim, inspektorët e KLSH-së kanë renditur emrat e 10 zyrtarëve të Ministrisë së Brendshme, të cilët kanë qenë anëtarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe referencave të cilësisë së kamerave. Në dosjen, për të cilën prokurorja Sulaj ka nis kryerjen e veprimeve të para hetimore, thuhet se komisioni i vlerësimit të ofertave dhe referencës nuk kanë respektuar ligjin si në hapjen e procedurave të tenderimit, tek kriteret e vlerësimit dhe më pas tek shpallja e fituesit. Më tej në dosje theksohet se ky tender është bërë me prokurim të drejtpërdrejt dhe kap shifrën e 5.7 milionë eurove dhe ka nisur zbatimin që në shkurtin e vitit të kaluar. Në kallëzimin e KLSH-së thuhet se inspektorët kanë konstatuar mangësi në procedurat e tenderimit, në s’ kualifikimin e kompanive të tjera konkurruese, duke shpallur fituese një kompanie e cila ka modifikuar me pjesë të ndryshme kamerat e trupit të policëve. Veç kësaj, inspektorët thonë gjithashtu në kallëzim se kamerat e modifikuara nuk arrijnë të transmetojnë on-line, në kohë reale, regjistrimet e tyre, nga trupat e policëve mbajtës apo edhe ato pak makina ku janë instaluar. Nga kjo vlerë, dëmi financiar llogaritet në rreth 2 milionë euro. Ndërkohë sipas portalit Droni.al subjekt i këtij hetimi është Drejtori i Drejtorisë së Teknologjisë së Informacionit Ernest Dimashi, persona të tjerë dhe specialistë të ndryshëm. Nga ana tjetër, burimet pranë prokurorisë kanë thënë për televizionin ABC News se janë nisur shkresat e para zyrtare për sekuestrimin e dosjes së tenderit të kamerave të trupit dhe makinave, si dhe po verifikohen të dhënat në Qendrën e Regjistrimeve të Biznesit për kompaninë fituese.