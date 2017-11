Komenti/Shokohet Gjermania – Merkel s’e formon dot qeverinë, por sfidon me rikandidimin në zgjedhje

Askush nuk e kishte menduar: Krijimi i qeverisë së ardhshme në Gjermani dështoi. Tani zhvillimet e tjera nuk dihen – flitet si për qeveri pakice ashtu edhe për mundësinë e zgjedhjeve të reja

Pas Brexit, Donald Trump tani edhe kjo – Angela Merkel- të paktën aktualisht- nuk ia doli të krijojë një qeveri të re. Në një Gjermani të fortë, kaq të suksesshme në zemër të Europës, në motorin e BE-së, ende nuk dihet më shumë se 8 javë pas zgjedhjeve të Bundestagut, se si do të zhvillohen gjërat. Pak para mesnate, kreu i partisë liberale, FDP, Christian Lindner bëri të ditur dështimin e bisedimeve. Sipas motos, më mirë asnjë koalicion, se sa një koalicion i gabuar. Kësaj i paraprinë negociata të vështira në një konstelacion të mundshëm qeveritar, i cili që nga fillimi kishte si synim aleancën e interesave dhe jo martesën nga dashuria. Një konstelacion që deri në fund u fiksua nëpër detaje, dhe nuk qe në gjendje që nga dallimet mes partive të krijonte një vlerë të shtuar të përbashkët.

Për herë të parë u fut në parlament një parti konservatore e djathtë, duke i trazuar ndjeshëm mundësitë e koalicioneve. Në një parlament tanimë të përfaqësuar nga shtatë parti nuk ka zgjidhje të thjeshta. Refuzimi i hershëm i SPD-së për koalicionin e madh me konservatorët, bëri që kancelarja Merkel, tanimë prej 12 vitesh në pushtet, të hynte në bisedime të mundshme koalicioni, ku që në fillim nuk kishte ndonjë pozicion të pushtetshëm. Megjithëse ajo përfaqëson partinë më të fortë. Por një parti të dobësuar nga rezultati i dobët i zgjedhjeve. Kështu roli që i mbeti Angela Merkelit ishte vetëm ai i ndërmjetësueses – e me këtë ajo dështoi. Me sa duket ishte FDP-ja, ajo që e pengoi Merkelin të gjente një narrativ të ri, një ide për një aleancë qeveritare, që nuk ishte e sprovuar më parë. Por që me guxim e me ide të reja, kjo aleancë mund të formësonte në mënyrë aktive realitetet e reja politike.

Në fokus politika e refugjatëve/Në qendër të konfliktit qëndroi politika ndaj refugjatëve. Politika liberale e Merkelit solli forcimin e AfD-së. E në fund kjo solli edhe dështimin e qeverisë së re. Por kjo nuk është ndonjë provë se ishte veprim i gabuar të ndihmoje njerëzit në nevojë. Por një provë për atë, se nuk u arrit që mbështetja për të tjerët të mos bëhej kërcënim për vetjaken. Dështimi i krijimit të qeverisë tregon se edhe Gjermania ndodhet tani para kthesës. Dhe se suksesi ekonomik nuk ua heq njerëzve frikën para një të ardhmeje, ku refugjatët kthehen në një fushë projeksioni për pasiguritë e botës së globalizuar. Zgjimi i së hënës nuk është vetëm për Gjermaninë një shok – por për të gjithë Europën. Sepse para nesh qëndrojnë jo vetëm javë, por muaj pasigurie.

Gjermani, Steinmeier u bën thirrje partive për kompromis/Presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier u bëri thirrje partive politike që të rishikojnë pozicionet e tyre dhe të gjejnë kompromise për të formuar një qeveri. Ai i bëri komentet disa orë pas dështimit të bisedimeve për krijimin e koalicionit, gjë që e ka zhytur Gjermaninë në krizë. Kriza erdhi për shkak të largimit të kreut të partisë pro-biznesit, FDP, nga bisedimet për formimin e qeverisë. Christian Lindner tha se nuk ekzistonte baza e besimit për të të krijuar një qeveri me aleancën konservatore CDU-CSU dhe me Partinë e Gjelbër. Të katër partitë e përfshira nuk bien dakord rreth politikave të imigracionit dhe të energjisë, si dhe mbi integrimin e mëtejshëm të Bashkimit Evropian. “Ndërtimi i një qeverie ka qenë gjithmonë një proces i vështirë kompromisesh, por mandati për të formuar një qeveri është ndoshta mandati më i lartë që votuesit i japin një partie në një demokraci dhe ky mandat mbetet”, tha zoti Steinmeier. Ai tha se “Ky është momenti kur të gjithë pjesëmarrësit duhet të rishikojnë qëndrimin e tyre,” shtoi ai. Presidenti i Gjermanisë ka të drejtën për të thirrur zgjedhje të parakohshme, por zoti Steinmeier e bëri të qartë se kjo nuk ishte alternativa e tij e preferuar. “Unë pres që të gjitha palët të jenë në dispozicion për bisedime për të ndërtuar një qeveri në të ardhmen e parashikueshme”, tha ai. Mbetet e paqartë nëse Kancelarja Angela Merkel do të përpiqet të drejtojë një qeveri të pakicës, duke shmangur zgjedhjet e parakohshme, apo do të rekomandojë zhvillimin e këtyre zgjedhjeve në fillim të vitit të ardhshëm. “Kjo është të paktën një ditë reflektimi të thellë se si do ecim përpara, por unë do të bëj gjithshka mundem si Kancelare kalimtare që ky vend të udhëhiqet si duhet në këto javë të vështira”, tha zonja Merkel. Prej javësh zonja Merkel po përpiqej të krijonte një koalicion të ndërlikuar midis partisë së saj Bashkimi Kristian Demokrat (CDU), partisë simotër bavareze Bashkimi Kristian Social (CSU), Partisë së Lirë Demokrate (FDP) dhe Partisë së Gjelbër pas zgjedhjeve të përgjithshme në fund të shtatorit. “Rezulton se katër partnerët e koalicionit nuk kanë qëndrime të përbashkëta për modernizimin e vendit dhe, mbi të gjitha, ishte e pamundur të krijohej një bazë e besimit të ndërsjellë”, tha kreu i FDP, Lindner. Zonja Merkel, udhëheqësja më jetëgjatë në Evropë, po përballet me kritika nga brenda rreth qëndrimeve të mbajtura prej saj në procesin e bisedimeve. Çështja e migracionit nuk arriti të gjente zgjidhje në këto bisedime. Për shkak se kjo është një çështje mjaft polemizuese si dhe duke patur përballë mundësinë e zgjedhjeve të parakohshme, partitë CDU, CSU dhe FDP kanë dalë me propozime kush e kush më të forta për kontrollin e imigracionit.