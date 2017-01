Komisioni i Medias/ Mazhoranca mbron kreun e AMA: Jo hetim nga prokuroria dhe ILDKPKI

Pollo: Tregu mediatik monopol-mazhoranca refuzon të japë shpjegime

Mbledhja e djeshme e Komisionit të Medias është shoqëruar nga debate mes përfaqësuesve të opozitës dhe mazhorancës mbi çështjen e pasurisë së kryetarit të AMA-s, Gentian Sala. Deputetët e Partisë Demokratike, siç edhe kishin paralajmëruar më parë, paraqitën në komision një kërkesë zyrtare, ku i kërkohej kryeprokurorit Adriatik Lalla dhe institucionit të ILDKP-së zhvillimi i një hetimi të hollësishëm për mënyrën se si Sala ka drejtuar institucionin e AMA-s, i vendosur së fundmi nën shënjestër për monopolizimin e tregut mediatik në vend dhe për faktin se si është dhjetëfishuar pasuria e tij përgjatë një viti në disporpocion me fitimet e deklaruara. Sipas kërkesë së opozitës Kryetari i Autoritetit të Mediave Audiovizive do të përballej në prokurori dhe me hetim në për dhënien e licencave numerike në kuadër të digjitalizmit të transmetimeve. Për deputetët e opozitës Myqerem Tafaj dhe Luçiano Boçi mënyra se si zhvillohet procesi i dixhitalizimit është jo transparent dhe e gjithë kjo situatë po ndodh në prag të zgjedhjeve të përgjithshme. Opozita gjithashtu kërkoi seancë dëgjimore me kreun e AMA ditën e mërkurë në orën 10 për të dhënë shpjegime për mënyrën se si janë dhënë licencat kombëtare dhe t’i përgjigjet akuzave për monopolizimin e tregut mediatik. Votave të opozitës për këtë kërkesë ndaj Prokurorisë së Përgjithshme dhe ILDKP-së për hetimin iu bashkua dhe vota e deputetes së LIBRA Mimoza Hafizi, ndërsa mazhoranca votoi kundër. Votat kundër të përfaqësuesve të mazhorancës për kërkesën e paraqitur nga kryetari i Komisionit Genc Pollo, e cila konsistonte në iniciativën për t’iu drejtuar me një kërkesë zyrtare kreut të Prokurorisë së Përgjithshme dhe kreut të ILDKP-së për hetimin e kreut të AMA, Gentian Sala prodhoi debate mes anëtarëve dhe rrëzoi përfundimisht vullnetin e mirë të opozitës për të zbardhur të vërtetën për këtë çështje. “I bëjmë një kërkesë për fillimin e hetimeve z. Llalla dhe z. Ganaj. Komisioni i Medias pasi u njoh me raportimet e mediave mbi mospërputhjen me shtesat e pashpjeguara të deklarimit të pasurisë nga z. Gentian Sala, kryetar i AMA-s, pasi kemi njoftim mbi paligjshmëri e parregullsi në procesin e lëshimit të licencave televizive numerike që mund të çojnë në monopolizim të tregut me pasoja negative, sidomos për lirinë mediative, ju kërkojmë ju si organe kompetente që të hetoni plotësisht çështjet e mësipërme dhe të merrni të gjithë masat e nevojshme dhe mundësisht në përputhje me rregullat të na informoni ne për ecurinë e hetimit. Opozita insistoi në miratimin e kërkesës, ndërsa mazhoranca refuzoi duke kërkuar që Komisioni ti përmbahet rendi të ditës”, u shpreh kreu i Komisionit të Medias, Genc Pollo.