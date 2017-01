Koncesioni i majmë i hemodializës/Privati investon 8.5 mln euro, por fiton 68 milionë euro

Shoqëria Diavita, e cila ka fituar konçesionin e hemodializës nga qeveria shqiptare do të investojë vetëm 8.5 milionë euro për të gjithë periudhën e koncesionit, por në këmbim do të fitojë të paktën 68 milionë euro. Syri.net zbardh ekskluzivisht termat financiare të koncesionit të hemodializës, i cili ashtu si dy konçesionet e tjera të shëndetësisë transferon fitime të majme tek privatët nga paratë e buxhetit të shtetit. Sipas termave, kompania private do të ketë një normë kthimi të paktën 8 herë më të lartë se sa shifra totale e investimit për të gjithë periudhën 10 vjeçare të konçesionit. Kontrata konçesionare për shërbimin e hemodializës u nënshkrua në 10 shkurt të vitit 2016. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, qëllimi i saj ishte shtirja e shërbimit të hemodializës, edhe në 5 spitale të vendit, përkatësisht në atë të Shkodrës, Lezhës, Korçës, Vlorës dhe Elbasanit.

Koncesioni/Procesi i dializës për të sëmurët me probleme në veshka është mbuluar historikisht 100 % nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. Prej vitesh, të sëmurët kronikë janë ankuar vazhdimisht për radhë në dyert e spitaleve apo marrje të shërbimit me turne. Për të zgjidhur këto anomali, Ministria e Shëndetësisë hodhi idenë e partneritetit publik/privat për të përmirësuar këtë shërbim. Ministria e Shëndetësisë sqaroi se projekti i dhënies së këtij shërbimi parashikonte rikonstruksionin e dy qendrave ku në atë kohë kryhej dializa, në Shkodër dhe Vlorë dhe krijimin e tre qendrave të reja, të cilat do të vendoseshin pranë spitaleve të Lezhës, Korçës dhe Elbasanit. Një tjetër qëllim sipas Ministrisë së Shëndetësisë ishte shmangia e kostove sociale, pasi pacientët që kishin nevojë për hemodializë do të kishin mundësi ta bënin atë tre herë në javë pranë vendbanimeve të tyre. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë aktualisht ka rreth 900 pacientë në të gjithë vendin që përfitojnë nga ky shërbim, por shifra vjen duke u rritur nga viti në vit. Kompania koncesionare ka detyrimin që të ofrojë 156 seanca hemodialize në vit për çdo pacientë dhe për secilën prej tyre paguhet me 11.203 lekë. Sipas përllogaritjeve, me shifrat aktuale për të gjithë periudhën e koncesionit kompania do të arkëtojë minimalisht 9.4 miliardë lekë ose 68 milionë euro.