Konferenca/Meta: Duam që të mos shohim më policë duke korrur kanabis

Tensionet, mosmarrëveshjet dhe niveli i ashpërsuar i debatit në mesin e koalicionit qeverisës për fenomenin kanabis dhe të famshmin Eskobar të Ballkanit, kanë qenë kryefjala e ditëve të fundit në vend, duke u konkretizuar edhe me bërjen “kurban” të ish-ministrit të Drejtësisë, Ylli Manjani për hir të drogës dhe mbështetjes së Ramës ndaj bandave. Të gjitha këto fakte që kanë tronditur opinionin publik dhe zërat përçarës në qeveri priteshin të sheshoheshin nga një dalje për shtyp e kreut të LSI-së, Ilir Meta, por ç është e vërteta kryetari i Kuvendit përshkallëzoi edhe më tepër akuzat ndaj policisë së shtetit duke e vendosur këtë institucion në bankën e të akuzuarve për shtrirjen e gjerë të kanabisit dhe degradimin e rendit dhe sigurisë në vend. Deklarata bombë që bëri dy ditë më parë Manjani, ku hidhej dritë mbi lidhjen e eksponentëve brenda Partisë Socialiste me krimin dhe drogën, por edhe ku i faturohej ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri kanabizmi i vendit, ishte pasqyrim i pastër i të vërtetave të mëdha mbi narkotrafikun vendas, që kemi mëse një vit që ia shfaqim publikut pa censurën mediatike të qeverisë. Por kontekstualizimi i shqetësimeve të njëjta edhe nga Ilir Meta, nëpërmjet shpjegimit të kërkesës për mbledhjen e Këshillit të Sigurimit, me pretendimin se partnerët amerikanë, gjatë vizitës së tij në SHBA ia kishin kërkuar që ti tërheq vëmendjen institucioneve për arrestimin e Kelmend Balilit, tregon se “fama” e kanabisit shqiptar ka kaluar kufijtë dhe është shndërruar në një problematikë serioze, e cila mund të penalizojë shqiptarët. Kreu i Kuvendit deklaroi se nuk sheh ndonjë institucion tjetër përveçse atë të Këshillit të Sigurimit, ku mund ta ngrejë shqetësimin për mos arrestimin e një individi të shpallur në kërkim ndërkombëtar për trafik droge dhe ishte i qartë kur u shpreh se strukturat shtetërore dështuan në arrestimin e Balilit. Tonet e ashpra të Metës ndaj paaftësisë dhe inkriminimit të policisë së shtetit konfirmojnë përveç çarjes së koalicionit qeverisës edhe faktin se të gjitha shkrimet e mediave ndërkombëtare dhe shqetësimet e eurodeputetëve gjatë vitit të kaluar për drogën shqiptare janë ngritur mbi baza të sigurta dhe informacione se trafikantët kishin një mbështetje brenda qeverisë Rama. Meta pasi deklaroi se kultivimi i kanabisit përkon me zgjedhjet, kërkoi bashkëpunim të të gjitha institucioneve, si policia, SHISH e prokuroria për të parandaluar kultivimin e kanabisit dhe tha njëkohësisht se ai është në krah të policisë së shtetit, duke e bërë më të qartë se në shenjestër të tij është Saimir Tahiri. “Gjatë vizitës në SHBA, ku u prita nga ndihmës-sekretari i Departamentit të Shtetit për luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikut të drogës, pata një bisedë të shkëlqyer në vijim të bisedës sonë të parë, para reformës në drejtësi ku ai më kërkoi me insistim që të punoja për konsensus, përveç fjalëve të mira që kam marrë prej tij, më ka thënë se i vetmi shqetësim konkret dhe më ka kërkuar që të tërheq vëmendjen e autoriteteve për mos-arrestimin e Balilit si një shqetësim mes dy vendeve. Nuk ka vend tjetër, përveç Këshillit të Sigurisë Kombëtare, sipas Kushtetutës së Shqipërisë, ku mblidhen të gjitha institucionet dhe diskutojnë çështje të mprehta. Nëse dikush ankohet se nuk është çështje e mprehtë, unë mendoj se nuk e ka të drejtë, ndaj e kam kërkuar këtë mbledhje. Donald Trump ka prioritete të qarta për forcimin e kufijve, për rritjen e shpenzimeve për NATO-n, për luftën kundër krimit të organizuar dhe luftën kundër drogës”, u shpreh Meta.